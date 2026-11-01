Απόστολος Γκλέτσος: Δύο άντρες δεν μπορούν να γίνουν γονείς, ειδικά αν είναι με παρένθετη μητέρα, μπορεί να κάνω οτιδήποτε για να μην συμβεί αυτό
Απόστολος Γκλέτσος: Δύο άντρες δεν μπορούν να γίνουν γονείς, ειδικά αν είναι με παρένθετη μητέρα, μπορεί να κάνω οτιδήποτε για να μην συμβεί αυτό
«Αν το παιδί ερωτηθεί και πει "θέλω", τότε αλλάζει η πίστα, αλλά νεογέννητο χωρίς άποψη, όχι», τόνισε ο ηθοποιός
Την άποψή του για την τεκνοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια εξέφρασε ο Απόστολος Γκλέτσος, υποστηρίζοντας πως δύο άντρες δεν μπορούν να γίνουν γονείς και μάλιστα τόνισε πως είναι κάθετος όταν πρόκειται να αποκτήσουν παιδί μέσω παρένθετης μητέρας.
Ο ηθοποιός έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «For You» το Σάββατο 31 Οκτωβρίου και παράλληλα μίλησε για την πορεία του στην τηλεόραση και στο θέατρο, για τις αποτυχίες του, αλλά και για την προσωπική του ζωή.
Όταν ρωτήθηκε γιατί είναι θετικός στον γάμο ομόφυλων ζευγαριών και όχι στην τεκνοθεσία, ο Απόστολος Γκλέτσος εξήγησε: «Η φύση λέει ότι δύο άντρες μπορούν να είναι ζευγάρι. Το αποδεχόμαστε με απόλυτο σεβασμό και αγάπη. Δεν λέει όμως ότι μπορούν να γίνουν γονείς. Δεν είναι το πιο σημαντικό η αγάπη. Το πιο σημαντικό πράγμα είναι η μυρωδιά. Το παιδί πρέπει να μυρίσει μάνα, να μυρίσει ορμόνες θυληκές όλαν είναι μικρό. Μία μάνα ξέρει πως θα το πιάσει και πώς θα το πείσει, ενώ ο άντρας δεν ξέρει. Δεν με νοιάζει αν (η δήλωσή μου) αποκλείει μία μεγάλη μερίδα ανθρώπων. Αν κάτι δεν πάει καλά με ένα παιδί, εγώ θέλω να υπερασπιστώ το παιδί».
Δείτε το βίντεο
Και έπειτα πρόσθεσε: «Με την παρένθετη μητέρα, εκεί είναι που μπορεί να κάνω οτιδήποτε για να μην συμβεί αυτό. Πόσο μπορεί αυτό το παιδί να πληγωθεί εκεί,όταν μάθει ότι μια μάνα πήρε 10 χιλιάρικα και το παράτησε... Και θα αγαπήσει εσένα που έδωσες 10 χιλιάρικα για το εγώ σου, που για να γίνεις εσύ πατέρας πήρες ένα φτωχό κοριτσάκι, του έδωσες 10 χιλιάρικα, πήρες το μωρό της... Και πιστεύεις ότι δεν θα έχει ένα σωρό τραύματα; Αν το παιδί ερωτηθεί και πει "θέλω", τότε αλλάζει η πίστα. Αλλά νεογέννητο χωρίς άποψη, όχι».
Αναφερόμενος στην καριέρα του, εξομολογήθηκε πως δεν έχει μετανιώσει για τις επιλογές που έχει κάνει, ωστόσο υπάρχουν δουλειές τις οποίες δεν ξεχωρίζει μέσα στα χρόνια: «Δεν έχω μετανιώσει για κάποια δουλειά που να έκανα στην τηλεόραση, αλλά υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία τα ξεχωρίζω μέσα μου και τα αναπολώ και υπάρχουν και κάποια άλλα που δεν τα ξεχωρίζω», είπε και παραδέχτηκε: «Έχω κάνει πράγματα για τα χρήματα. Το καταλάβαινα, το είχα ανάγκη και έπρεπε να το κάνω».
Στη συνέχεια, ο Απόστολος Γκλέτσος δήλωσε πως έχει παίξει σε παράσταση με ελάχιστους θεατές: «Έχω κάνει αποτυχίες. Έχω μπει σε έργο, σε παράσταση που πίστευα ότι θα σκίσει. Ήμασταν 14 ηθοποιοί και ήταν 8 θεατές από κάτω. Το έχω βιώσει κι αυτό. Παίξαμε κανονικά. Παγώνει η ψυχή σου, παγώνουν τα μπούτια σου. Μετά από ένα σημείο λες πως αυτοί από κάτω ήταν όλοι εισιτήρια, ήταν και χειμώνας και λες αυτοί οι 8 ήρθαν και έκοψαν εισιτήρια, έφυγαν από τη ζεστασιά τους και ήρθαν να δουν την παράσταση, οπότε θα παίξουμε σαν να είναι γεμάτο το θέατρο, τόσο καλά».
Όσον αφορά στην προσωπική του ζωή και στη σχέση του με την Ιζαμπέλα Αρβανίτη, ανέφερε σε άλλο σημείο: «Είμαι με έναν άνθρωπο πολύ καλά και αυτό φαίνεται. Μην το διαφημίσουμε και πολύ. Είναι και η ωριμότητα, η ηλικία, πια δεν έχεις να ανταγωνιστείς τίποτα. Η ωριμότητα σου δίνει ότι σταματάει ο ανταγωνισμός με τον εαυτό σου και εκεί πια βγαίνει η χαρά. Είμαστε μαζί 5-6 χρόνια και αυτή η ισορροπία έχει επιτευχθεί τα τελευταία 2 χρόνια».
Ο ηθοποιός, κλείνοντας, μίλησε για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, σημειώνοντας πως τον γνώριζε από παλιά και η απώλειά του θα πρέπει να ταρακουνήσει τον κόσμο ώστε να προσέχει περισσότερο: «Όταν ήμασταν νεότεροι κάναμε παρέα, ένα καταπληκτικό παιδί. Ο Γιώργος δολοφονήθηκε και από εκεί και πέρα, μετά από όλο αυτό που συνέβη με τον Γιώργο, θα πρέπει όλοι μας να έχουμε τα αυτιά μας και τα μάτια μας ανοιχτά και όταν πρόκειται για ιατρικές πράξεις να μην εμπιστευόμαστε», είπε.
Ο ηθοποιός έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «For You» το Σάββατο 31 Οκτωβρίου και παράλληλα μίλησε για την πορεία του στην τηλεόραση και στο θέατρο, για τις αποτυχίες του, αλλά και για την προσωπική του ζωή.
Όταν ρωτήθηκε γιατί είναι θετικός στον γάμο ομόφυλων ζευγαριών και όχι στην τεκνοθεσία, ο Απόστολος Γκλέτσος εξήγησε: «Η φύση λέει ότι δύο άντρες μπορούν να είναι ζευγάρι. Το αποδεχόμαστε με απόλυτο σεβασμό και αγάπη. Δεν λέει όμως ότι μπορούν να γίνουν γονείς. Δεν είναι το πιο σημαντικό η αγάπη. Το πιο σημαντικό πράγμα είναι η μυρωδιά. Το παιδί πρέπει να μυρίσει μάνα, να μυρίσει ορμόνες θυληκές όλαν είναι μικρό. Μία μάνα ξέρει πως θα το πιάσει και πώς θα το πείσει, ενώ ο άντρας δεν ξέρει. Δεν με νοιάζει αν (η δήλωσή μου) αποκλείει μία μεγάλη μερίδα ανθρώπων. Αν κάτι δεν πάει καλά με ένα παιδί, εγώ θέλω να υπερασπιστώ το παιδί».
Δείτε το βίντεο
Και έπειτα πρόσθεσε: «Με την παρένθετη μητέρα, εκεί είναι που μπορεί να κάνω οτιδήποτε για να μην συμβεί αυτό. Πόσο μπορεί αυτό το παιδί να πληγωθεί εκεί,όταν μάθει ότι μια μάνα πήρε 10 χιλιάρικα και το παράτησε... Και θα αγαπήσει εσένα που έδωσες 10 χιλιάρικα για το εγώ σου, που για να γίνεις εσύ πατέρας πήρες ένα φτωχό κοριτσάκι, του έδωσες 10 χιλιάρικα, πήρες το μωρό της... Και πιστεύεις ότι δεν θα έχει ένα σωρό τραύματα; Αν το παιδί ερωτηθεί και πει "θέλω", τότε αλλάζει η πίστα. Αλλά νεογέννητο χωρίς άποψη, όχι».
Αναφερόμενος στην καριέρα του, εξομολογήθηκε πως δεν έχει μετανιώσει για τις επιλογές που έχει κάνει, ωστόσο υπάρχουν δουλειές τις οποίες δεν ξεχωρίζει μέσα στα χρόνια: «Δεν έχω μετανιώσει για κάποια δουλειά που να έκανα στην τηλεόραση, αλλά υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία τα ξεχωρίζω μέσα μου και τα αναπολώ και υπάρχουν και κάποια άλλα που δεν τα ξεχωρίζω», είπε και παραδέχτηκε: «Έχω κάνει πράγματα για τα χρήματα. Το καταλάβαινα, το είχα ανάγκη και έπρεπε να το κάνω».
Στη συνέχεια, ο Απόστολος Γκλέτσος δήλωσε πως έχει παίξει σε παράσταση με ελάχιστους θεατές: «Έχω κάνει αποτυχίες. Έχω μπει σε έργο, σε παράσταση που πίστευα ότι θα σκίσει. Ήμασταν 14 ηθοποιοί και ήταν 8 θεατές από κάτω. Το έχω βιώσει κι αυτό. Παίξαμε κανονικά. Παγώνει η ψυχή σου, παγώνουν τα μπούτια σου. Μετά από ένα σημείο λες πως αυτοί από κάτω ήταν όλοι εισιτήρια, ήταν και χειμώνας και λες αυτοί οι 8 ήρθαν και έκοψαν εισιτήρια, έφυγαν από τη ζεστασιά τους και ήρθαν να δουν την παράσταση, οπότε θα παίξουμε σαν να είναι γεμάτο το θέατρο, τόσο καλά».
Όσον αφορά στην προσωπική του ζωή και στη σχέση του με την Ιζαμπέλα Αρβανίτη, ανέφερε σε άλλο σημείο: «Είμαι με έναν άνθρωπο πολύ καλά και αυτό φαίνεται. Μην το διαφημίσουμε και πολύ. Είναι και η ωριμότητα, η ηλικία, πια δεν έχεις να ανταγωνιστείς τίποτα. Η ωριμότητα σου δίνει ότι σταματάει ο ανταγωνισμός με τον εαυτό σου και εκεί πια βγαίνει η χαρά. Είμαστε μαζί 5-6 χρόνια και αυτή η ισορροπία έχει επιτευχθεί τα τελευταία 2 χρόνια».
Ο ηθοποιός, κλείνοντας, μίλησε για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, σημειώνοντας πως τον γνώριζε από παλιά και η απώλειά του θα πρέπει να ταρακουνήσει τον κόσμο ώστε να προσέχει περισσότερο: «Όταν ήμασταν νεότεροι κάναμε παρέα, ένα καταπληκτικό παιδί. Ο Γιώργος δολοφονήθηκε και από εκεί και πέρα, μετά από όλο αυτό που συνέβη με τον Γιώργο, θα πρέπει όλοι μας να έχουμε τα αυτιά μας και τα μάτια μας ανοιχτά και όταν πρόκειται για ιατρικές πράξεις να μην εμπιστευόμαστε», είπε.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα