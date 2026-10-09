O Απόστολος Γκλέτσος τραγούδησε και το «Παπόρι από την Περσία», δείτε βίντεο
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Απόστολος Γκλέτσος Βασίλης Τσιτσάνης Τραγούδι

O Απόστολος Γκλέτσος τραγούδησε και το «Παπόρι από την Περσία», δείτε βίντεο

Λίγες ημέρες μετά το «Θέλω να γυρίσω στα παλιά» του Μαζωνάκη σε μπαρμπέρικο, ο Απόστολος Γκλέτσος αυτή τη φορά θέλησε να τραγουδήσει Βασίλη Τσιτσάνη

O Απόστολος Γκλέτσος τραγούδησε και το «Παπόρι από την Περσία», δείτε βίντεο
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Τις τραγουδιστικές του ικανότητες δοκίμασε για άλλη μια φορά ο Απόστολος Γκλέτσος.

Λίγες ημέρες μετά το «Θέλω να γυρίσω στα παλιά» του Μαζωνάκη που τραγούδησε σε μπαρμπέρικο μετά τον θάνατο του τραγουδιστή, ο Απόστολος Γκλέτσος αυτή τη φορά θέλησε να τραγουδήσει και Βασίλη Τσιτσάνη.

Συγκεκριμένα ο Απόστολος Γκλέτσος επέλεξε το «Παπόρι από την Περσία» το οποίο τραγούδησε συνοδεία μιας κιθάρας.

Όπως φαίνεται, ωστόσο, στο βίντεο είχε ένα πρόβλημα με τον τόνο το οποίο διόρθωσε με παρέμβαση του ο μουσικός που ήταν μαζί του..

«Κλάψτε» ακούγεται να λέει στο τέλος του βίντεο ο άνδρας με την κιθάρα που συνόδευσε τον Απόστολο Γκλέτσο.

Δείτε το βίντεο

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