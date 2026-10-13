Η Κάια Γκέρμπερ επανέρχεται σταδιακά μετά τον θάνατο του αδελφού της: Οι εβδομάδες απομόνωσης και η ανησυχία της οικογένειάς της
Η Κάια Γκέρμπερ επανέρχεται σταδιακά μετά τον θάνατο του αδελφού της: Οι εβδομάδες απομόνωσης και η ανησυχία της οικογένειάς της
Άτομα από το περιβάλλον της αναφέρουν ότι η κόρη της Σίντι Κρόφορντ θα επιστρέψει σύντομα στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις
Πληροφορίες για την ψυχολογική κατάσταση της Κάια Γκέρμπερ μετά τον θάνατο του αδερφού της, Πρίσλεϊ, σε ηλικία 27 ετών, έδωσαν άτομα από το περιβάλλον της. Όπως είπαν, έχει αρχίσει να βγαίνει από την απομόνωση στην οποία είχε βυθιστεί λόγω του πένθους της. Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσιεύματα, εξακολουθεί να δυσκολεύεται να διαχειριστεί την απώλειά του.
Όταν το μοντέλο πληροφορήθηκε τον θάνατο του αδελφού της, έμεινε στο σπίτι μαζί με τον σύντροφό της, ηθοποιό Λιούις Πούλμαν, όπως δήλωσε στην Daily Mail πηγή από το στενό περιβάλλον της οικογένειας. «Είχε δημιουργήσει ένα μικρό καταφύγιο εκεί, με φίλους να περνούν για να τη δουν. Προσπαθούσε όσο μπορούσε να κρατηθεί όρθια, αλλά δεν έτρωγε σχεδόν καθόλου, δεν είχε όρεξη, κάτι που είναι ιδιαίτερα δύσκολο για εκείνη, καθώς έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι αντιμετωπίζει προβλήματα με τη διατροφική της συμπεριφορά», ανέφερε η πηγή.
Παράλληλα, σημείωσε ότι: «Βρισκόταν σε κατάσταση απόλυτου σοκ, οπότε ήταν μια πολύ δύσκολη συναισθηματική διαδικασία ακόμη και το να συνειδητοποιήσει ότι δεν θα ξαναδεί ποτέ τον αδελφό της. Όλοι στην οικογένεια ανησυχούν για εκείνη».
Η Κάια Γκέρμπερ εθεάθη για πρώτη φορά δημοσίως την Κυριακή, καθώς αποχωρούσε από γυμναστήριο στο Λος Άντζελες. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η ηθοποιός της σειράς «Shards» αποφάσισε να βγει από το σπίτι έπειτα από την ενθάρρυνση της μητέρας της, Σίντι Κρόφορντ. «Επίσης, δεν έχει κόψει τα μαλλιά της ούτε έχει περιποιηθεί τα νύχια της και όλο αυτό το διάστημα φοράει μόνο φόρμες. Η μητέρα της την έχει ενθαρρύνει να διατηρήσει μια καθημερινή ρουτίνα, ώστε να τη βοηθήσει να διαχειριστεί το πένθος της».
Κατά τη διάρκεια αυτής της δύσκολης περιόδου, η Κάια στηρίχθηκε σε μεγάλο βαθμό στους κοντινούς της ανθρώπους, μεταξύ των οποίων η μητέρα της, ο Λιούις Πούλμαν και ο πατέρας της, Ράντι Γκέρμπερ. «Η Σίντι και ο Ράντι έχουν σταθεί πραγματικά στο πλευρό της Κάια, όπως και ο Τζορτζ Κλούνεϊ. Κάνουν ό,τι περνά από το χέρι τους για να βεβαιωθούν ότι είναι καλά», περιέγραψε.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η πρωταγωνίστρια της σειράς «Palm Royale» έχει επίσης στηριχθεί στον στενό της φίλο και influencer Τζέικ Σέιν, ο οποίος εθεάθη στο σπίτι της μετά τον θάνατο του Πρέσλεϊ, βοηθώντας τη να βρει τη γάτα της που είχε φύγει από το σπίτι.
Με τη στήριξη των αγαπημένων της προσώπων, η Κάια αναμένεται να επιστρέψει σύντομα στη δουλειά, σύμφωνα με όσα ανέφερε η πηγή στην Daily Mail. Πρόκειται να πρωταγωνιστήσει στο επερχόμενο θρίλερ «Bulls», σε σενάριο και σκηνοθεσία του Τζέιμς Μοροσίνι, μαζί με τον σύντροφό της. Τα γυρίσματα προγραμματίζεται να ξεκινήσουν μέχρι το τέλος του έτους, ενώ οι πρώτες πρόβες κοστουμιών ενδέχεται να πραγματοποιηθούν ήδη από τον επόμενο μήνα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.
«Είναι καλό που ο σύντροφός της, Λιούις, ο οποίος αποτελεί το στήριγμά της αυτή την περίοδο, θα είναι συμπρωταγωνιστής της, ώστε να μπορεί να τη φροντίζει. Είναι πιο δεμένοι από ποτέ», τόνισε το άτομο, σημειώνοντας ότι η Κάια Γκέρμπερ δεν μπορεί να αποχωρήσει από την παραγωγή, αλλά μπορούν να μεταθέσουν λίγο τις ημερομηνίες.
Φωτογραφίες: Shutterstock
Όταν το μοντέλο πληροφορήθηκε τον θάνατο του αδελφού της, έμεινε στο σπίτι μαζί με τον σύντροφό της, ηθοποιό Λιούις Πούλμαν, όπως δήλωσε στην Daily Mail πηγή από το στενό περιβάλλον της οικογένειας. «Είχε δημιουργήσει ένα μικρό καταφύγιο εκεί, με φίλους να περνούν για να τη δουν. Προσπαθούσε όσο μπορούσε να κρατηθεί όρθια, αλλά δεν έτρωγε σχεδόν καθόλου, δεν είχε όρεξη, κάτι που είναι ιδιαίτερα δύσκολο για εκείνη, καθώς έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι αντιμετωπίζει προβλήματα με τη διατροφική της συμπεριφορά», ανέφερε η πηγή.
Παράλληλα, σημείωσε ότι: «Βρισκόταν σε κατάσταση απόλυτου σοκ, οπότε ήταν μια πολύ δύσκολη συναισθηματική διαδικασία ακόμη και το να συνειδητοποιήσει ότι δεν θα ξαναδεί ποτέ τον αδελφό της. Όλοι στην οικογένεια ανησυχούν για εκείνη».
Η Κάια Γκέρμπερ εθεάθη για πρώτη φορά δημοσίως την Κυριακή, καθώς αποχωρούσε από γυμναστήριο στο Λος Άντζελες. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η ηθοποιός της σειράς «Shards» αποφάσισε να βγει από το σπίτι έπειτα από την ενθάρρυνση της μητέρας της, Σίντι Κρόφορντ. «Επίσης, δεν έχει κόψει τα μαλλιά της ούτε έχει περιποιηθεί τα νύχια της και όλο αυτό το διάστημα φοράει μόνο φόρμες. Η μητέρα της την έχει ενθαρρύνει να διατηρήσει μια καθημερινή ρουτίνα, ώστε να τη βοηθήσει να διαχειριστεί το πένθος της».
Kaia Gerber emerges from grief ‘cocoon’ after weeks of ‘no appetite’ and ‘worried’ family members: report https://t.co/WOD26gHso7 pic.twitter.com/ahzgukX27z— Page Six (@PageSix) October 13, 2026
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η πρωταγωνίστρια της σειράς «Palm Royale» έχει επίσης στηριχθεί στον στενό της φίλο και influencer Τζέικ Σέιν, ο οποίος εθεάθη στο σπίτι της μετά τον θάνατο του Πρέσλεϊ, βοηθώντας τη να βρει τη γάτα της που είχε φύγει από το σπίτι.
Με τη στήριξη των αγαπημένων της προσώπων, η Κάια αναμένεται να επιστρέψει σύντομα στη δουλειά, σύμφωνα με όσα ανέφερε η πηγή στην Daily Mail. Πρόκειται να πρωταγωνιστήσει στο επερχόμενο θρίλερ «Bulls», σε σενάριο και σκηνοθεσία του Τζέιμς Μοροσίνι, μαζί με τον σύντροφό της. Τα γυρίσματα προγραμματίζεται να ξεκινήσουν μέχρι το τέλος του έτους, ενώ οι πρώτες πρόβες κοστουμιών ενδέχεται να πραγματοποιηθούν ήδη από τον επόμενο μήνα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.
«Είναι καλό που ο σύντροφός της, Λιούις, ο οποίος αποτελεί το στήριγμά της αυτή την περίοδο, θα είναι συμπρωταγωνιστής της, ώστε να μπορεί να τη φροντίζει. Είναι πιο δεμένοι από ποτέ», τόνισε το άτομο, σημειώνοντας ότι η Κάια Γκέρμπερ δεν μπορεί να αποχωρήσει από την παραγωγή, αλλά μπορούν να μεταθέσουν λίγο τις ημερομηνίες.
Φωτογραφίες: Shutterstock
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