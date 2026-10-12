Η Κατερίνα Διδασκάλου σε μια κοινή συνέντευξη με τη μεγαλύτερη κόρη της: Έχω λείψει πολύ στα παιδιά μου
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Κατερίνα Διδασκάλου Κόρη Συνέντευξη

Η Κατερίνα Διδασκάλου σε μια κοινή συνέντευξη με τη μεγαλύτερη κόρη της: Έχω λείψει πολύ στα παιδιά μου

Τους έχω στερήσει νομίζω την παρουσία μου λόγω δουλειάς, συμπλήρωσε η ηθοποιός

Η Κατερίνα Διδασκάλου σε μια κοινή συνέντευξη με τη μεγαλύτερη κόρη της: Έχω λείψει πολύ στα παιδιά μου
Μια κοινή συνέντευξη με τη μεγαλύτερη κόρη της, Φλώρα, παραχώρησε η Κατερίνα Διδασκάλου. Η Φλώρα Βέη, η οποία εργάζεται ως life coach, περιέγραψε πώς είναι η ηθοποιός ως μητέρα, τονίζοντας πως ήταν πάντα ιδιαίτερα ενεργή, παρά τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις. Από την άλλη, εκείνη υποστήριξε ότι η δουλειά της την κράτησε αρκετές φορές μακριά από τα παιδιά της, στερώντας τους την παρουσία της.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής τους στην εκπομπή «Το Πρωινό», τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, η κόρη της Κατερίνας Διδασκάλου διευκρίνισε ότι η ηθοποιός φρόντιζε πάντα να είναι παρούσα στις σχολικές τους παραστάσεις και στις ενημερώσεις γονέων στο σχολείο.

Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Είχε πολύ ζήλο γι’ αυτό που έκανε… Μας ξύπναγε κάθε πρωί, θα μας έντυνε, μας είχε ζεσταμένα τα καλσόν στα καλοριφέρ, με τον στημένο χυμό μας. Μια μαμά πολύ ενεργή. Δεν θυμάμαι να έχω κάποια παράσταση χορού ή κάποια συνάντηση στο σχολείο με κάποιον δάσκαλο και να μην έχει έρθει, κι ας δούλευε» απάντησε η κόρη της Κατερίνας Διδασκάλου σε ερώτηση του Γιώργου Λιάγκα για το πώς ήταν η ηθοποιός ως μητέρα όταν εκείνη και τα αδέλφια της πήγαιναν ακόμα στο σχολείο».

Από την πλευρά της, η Κατερίνα Διδασκάλου εξήγησε ότι η δουλειά της στέρησε από τα παιδιά της ως έναν βαθμό την παρουσία της. «Δεν στερήθηκα κάτι από τη δική μου ζωή. Από τα παιδιά μου έχω στερήσει νομίζω την παρουσία μου λόγω δουλειάς… Παρότι είχα βοήθεια στο σπίτι, δεν ήθελα να τα ξυπνάει μια άλλη κυρία, όσο καλή κ αν ήταν… Έχω λείψει πολύ όμως από τα παιδιά μου», επισήμανε.

Δείτε τη συνέντευξή τους

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