Αποστολία Ζώη: Μέχρι ένα σημείο ήμουν μέσα στα πράγματα, τώρα είμαι με το ένα πόδι εκτός γιατί δεν ανήκω σε καμία κλίκα
Αποστολία Ζώη: Μέχρι ένα σημείο ήμουν μέσα στα πράγματα, τώρα είμαι με το ένα πόδι εκτός γιατί δεν ανήκω σε καμία κλίκα
Αυτό δεν καλό είναι για τη δουλειά μου, για την ψυχή μου όμως είναι υπέροχο, πρόσθεσε η τραγουδίστρια
Για τις «κλίκες» και τα «κυκλώματα» που, όπως υποστηρίζει, κινούν τα νήματα στον καλλιτεχνικό χώρο μίλησε η Αποστολία Ζώη, αποκαλύπτοντας ότι έχει επιλέξει να κρατά αποστάσεις, παρότι γνωρίζει πως αυτή η στάση μπορεί να έχει επιπτώσεις στην καριέρα της.
Η τραγουδίστρια ανέφερε ότι έχει βιώσει έντονο ανταγωνισμό και μεγάλες αδικίες στην επαγγελματική της πορεία, ενώ αναφέρθηκε σε ανθρώπους που άλλα της έλεγαν και διαφορετικά ενεργούσαν. Όπως εξήγησε, πλέον αισθάνεται ότι βρίσκεται «με το ένα πόδι εκτός και το ένα μέσα» στον χώρο.
«Φυσικά και βίωσα ανταγωνισμό στη δουλειά μου και πολύ μεγάλη αδικία, ανθρώπους να σε κοιτάζουν στα μάτια και άλλο να σου λένε, άλλο να σκέφτονται και άλλο να κάνουν», εξομολογήθηκε η Αποστολία Ζώη στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα», τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου.
Η τραγουδίστρια ξεκαθάρισε ότι έχει επιλέξει να απέχει από τις κλίκες και τα κυκλώματα του καλλιτεχνικού χώρου, παρότι αναγνωρίζει ότι η στάση αυτή μπορεί να λειτουργεί εις βάρος της επαγγελματικής της πορείας. «Αν δεις την καλλιτεχνική μου πορεία, μέχρι ένα σημείο ήμουν μέσα στην όλη κατάσταση. Τώρα είμαι με το ένα πόδι εκτός και το ένα μέσα. Κάνω τη δουλειά μου, αλλά δεν είμαι μέσα σε καμία κλίκα, σε κανένα κύκλωμα, σε όλες αυτές τις παρέες που μπορεί να κινούν τα νήματα. Θα μου πεις “καλό είναι αυτό για τη δουλειά μου;”, όχι. Για την ψυχή μου όμως είναι υπέροχο», πρόσθεσε στη συνέχεια.
Δείτε το βίντεο
Με αφορμή ερώτηση για το αν θα ήθελε να κάνει κάτι τηλεοπτικά μετά τη συμμετοχή της στη σειρά Single, αποκάλυψε ότι βρίσκεται σε συζητήσεις για ένα νέο επαγγελματικό βήμα στον χώρο της υποκριτικής. «Η τηλεόραση με φλερτάρει πολύ καιρό και αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν είναι κάτι που μπορώ να ανακοινώσω, γιατί ακόμα είναι στη διαδικασία, αλλά υπάρχει κάτι που συζητάω πάλι για το θέμα της υποκριτικής», σημείωσε.
Μεταξύ άλλων, η Αποστολία Ζώη εκμυστηρεύτηκε ότι αναζήτησε βοήθεια από ειδικό για να διαχειριστεί τον θάνατο του πατέρα της και της μητέρα της. «Έχω πάρει βοήθεια για να ξεπεράσω, να τοποθετήσω την απώλεια των γονιών. Εκεί διαλύθηκα, οπότε ζήτησα βοήθεια και καλά έκανα. Χρειάζεται μια προσοχή, γιατί δεν είναι όλοι οι άνθρωποι καταρτισμένοι, δεν είναι όλοι οι άνθρωποι σωστοί καθοδηγητές».
Τέλος, η τραγουδίστρια μίλησε και για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, δηλώνοντας ότι δεν έχει ακόμη συνειδητοποιήσει πως έχει φύγει από τη ζωή. Συγκεκριμένα, μοιράστηκε: «Δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμα. Νομίζω ότι κάποιος μας κάνει πλάκα, ότι θα σηκωθεί, ότι θα ξανάρθει για κάποιο λόγο. Και εγώ με τον Γιώργο όταν συνεργάστηκα, συνειδητοποίησα ότι όχι απλά δεν έχει ανασφάλεια, κουβαλάει τα δικά του “σκοτάδια”, αλλά δεν τα βγάζει σε εσένα επάνω, που είναι πολύ σπάνιο σε αυτή τη δουλειά. Είναι πολύ συγκεκριμένοι άνθρωποι που έχω δουλέψει με αυτόν τον τρόπο».
Φωτογραφία: NDPPHOTO
Η τραγουδίστρια ανέφερε ότι έχει βιώσει έντονο ανταγωνισμό και μεγάλες αδικίες στην επαγγελματική της πορεία, ενώ αναφέρθηκε σε ανθρώπους που άλλα της έλεγαν και διαφορετικά ενεργούσαν. Όπως εξήγησε, πλέον αισθάνεται ότι βρίσκεται «με το ένα πόδι εκτός και το ένα μέσα» στον χώρο.
«Φυσικά και βίωσα ανταγωνισμό στη δουλειά μου και πολύ μεγάλη αδικία, ανθρώπους να σε κοιτάζουν στα μάτια και άλλο να σου λένε, άλλο να σκέφτονται και άλλο να κάνουν», εξομολογήθηκε η Αποστολία Ζώη στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα», τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου.
Η τραγουδίστρια ξεκαθάρισε ότι έχει επιλέξει να απέχει από τις κλίκες και τα κυκλώματα του καλλιτεχνικού χώρου, παρότι αναγνωρίζει ότι η στάση αυτή μπορεί να λειτουργεί εις βάρος της επαγγελματικής της πορείας. «Αν δεις την καλλιτεχνική μου πορεία, μέχρι ένα σημείο ήμουν μέσα στην όλη κατάσταση. Τώρα είμαι με το ένα πόδι εκτός και το ένα μέσα. Κάνω τη δουλειά μου, αλλά δεν είμαι μέσα σε καμία κλίκα, σε κανένα κύκλωμα, σε όλες αυτές τις παρέες που μπορεί να κινούν τα νήματα. Θα μου πεις “καλό είναι αυτό για τη δουλειά μου;”, όχι. Για την ψυχή μου όμως είναι υπέροχο», πρόσθεσε στη συνέχεια.
Δείτε το βίντεο
Με αφορμή ερώτηση για το αν θα ήθελε να κάνει κάτι τηλεοπτικά μετά τη συμμετοχή της στη σειρά Single, αποκάλυψε ότι βρίσκεται σε συζητήσεις για ένα νέο επαγγελματικό βήμα στον χώρο της υποκριτικής. «Η τηλεόραση με φλερτάρει πολύ καιρό και αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν είναι κάτι που μπορώ να ανακοινώσω, γιατί ακόμα είναι στη διαδικασία, αλλά υπάρχει κάτι που συζητάω πάλι για το θέμα της υποκριτικής», σημείωσε.
Μεταξύ άλλων, η Αποστολία Ζώη εκμυστηρεύτηκε ότι αναζήτησε βοήθεια από ειδικό για να διαχειριστεί τον θάνατο του πατέρα της και της μητέρα της. «Έχω πάρει βοήθεια για να ξεπεράσω, να τοποθετήσω την απώλεια των γονιών. Εκεί διαλύθηκα, οπότε ζήτησα βοήθεια και καλά έκανα. Χρειάζεται μια προσοχή, γιατί δεν είναι όλοι οι άνθρωποι καταρτισμένοι, δεν είναι όλοι οι άνθρωποι σωστοί καθοδηγητές».
Τέλος, η τραγουδίστρια μίλησε και για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, δηλώνοντας ότι δεν έχει ακόμη συνειδητοποιήσει πως έχει φύγει από τη ζωή. Συγκεκριμένα, μοιράστηκε: «Δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμα. Νομίζω ότι κάποιος μας κάνει πλάκα, ότι θα σηκωθεί, ότι θα ξανάρθει για κάποιο λόγο. Και εγώ με τον Γιώργο όταν συνεργάστηκα, συνειδητοποίησα ότι όχι απλά δεν έχει ανασφάλεια, κουβαλάει τα δικά του “σκοτάδια”, αλλά δεν τα βγάζει σε εσένα επάνω, που είναι πολύ σπάνιο σε αυτή τη δουλειά. Είναι πολύ συγκεκριμένοι άνθρωποι που έχω δουλέψει με αυτόν τον τρόπο».
Φωτογραφία: NDPPHOTO
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα