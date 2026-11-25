Κατηγορίες στους δύο άνδρες που συνελήφθησαν για τη διάρρηξη της εξοχικής κατοικίας του πρίγκιπα Ουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον
Κατηγορίες στους δύο άνδρες που συνελήφθησαν για τη διάρρηξη της εξοχικής κατοικίας του πρίγκιπα Ουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον
Αντιμετωπίζουν κατηγορίες για παράνομη είσοδο σε κατοικία με πρόθεση κλοπής, καθώς και για παραβίαση προστατευόμενου χώρου
Κατηγορίες σε βάρος δύο ανδρών απαγγέλθηκαν στη Βρετανία για παράνομη είσοδο με σκοπό την κλοπή στην εξοχική κατοικία του πρίγκιπα Ουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον, στο Νόρφολκ.
Η αστυνομία ειδοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας, έπειτα από αναφορές για ύποπτη δραστηριότητα στο Άνμερ Χολ, την εξοχική κατοικία του πρίγκιπα και της πριγκίπισσας της Ουαλίας, η οποία βρίσκεται στο βασιλικό κτήμα του Σάντρινγκχαμ.
Πρόκειται για τον 34χρονο Μίργκεν Ντόκου και τον 32χρονο Αρίλεν Ντότσι. Οι δύο άνδρες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για παράνομη είσοδο σε κατοικία με πρόθεση κλοπής, καθώς και για παραβίαση προστατευόμενου χώρου.
Για τον εντοπισμό τους κινητοποιήθηκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, με τη συνδρομή ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων, drones και ελικοπτέρου.
Οι δύο ύποπτοι εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν εντός του βασιλικού κτήματος.
Η αστυνομία ειδοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας, έπειτα από αναφορές για ύποπτη δραστηριότητα στο Άνμερ Χολ, την εξοχική κατοικία του πρίγκιπα και της πριγκίπισσας της Ουαλίας, η οποία βρίσκεται στο βασιλικό κτήμα του Σάντρινγκχαμ.
Πρόκειται για τον 34χρονο Μίργκεν Ντόκου και τον 32χρονο Αρίλεν Ντότσι. Οι δύο άνδρες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για παράνομη είσοδο σε κατοικία με πρόθεση κλοπής, καθώς και για παραβίαση προστατευόμενου χώρου.
Για τον εντοπισμό τους κινητοποιήθηκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, με τη συνδρομή ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων, drones και ελικοπτέρου.
Οι δύο ύποπτοι εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν εντός του βασιλικού κτήματος.
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