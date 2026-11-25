Εκατοντάδες προϊόντα με εκπτώσεις έως και -50% στη Black Friday της IKEA γίνονται η αφορμή για νέες ιδέες, μικρές ανανεώσεις και λύσεις που ίσως δεν είχες σκεφτεί.
Αποκάλυψη Γκουαρδιόλα: «Προσπάθησα να πάρω τον Νεϊμάρ στην Μπάγερν Μονάχου»
Αποκάλυψη Γκουαρδιόλα: «Προσπάθησα να πάρω τον Νεϊμάρ στην Μπάγερν Μονάχου»
Ο Καταλανός προπονητής αποκάλυψε πως το καλοκαίρι του 2013 έκανε μεγάλη προσπάθεια να πείσει τον Βραζιλιάνο να υπογράψει στους Βαυαρούς, πριν αποδεχτεί την πρόταση της Μπαρτσελόνα
Μία άγνωστη ιστορία από το καλοκαίρι του 2013 αποκάλυψε ο Πεπ Γκουαρδιόλα, ο οποίος παραδέχθηκε πως είχε προσπαθήσει να αποσπάσει την υπογραφή του Νεϊμάρ, πριν ο Βραζιλιάνος επιλέξει τελικά την Μπαρτσελόνα.
Ο άλλοτε προπονητής των Καταλανών και της Μάντσεστερ Σίτι, σε συνέντευξή του στον Ρομάριο, μίλησε για την εκτίμηση που τρέφει προς τον Βραζιλιάνο σούπερ σταρ, αποκαλύπτοντας πως είχε κάνει προσωπική προσπάθεια για να τον φέρει στην Μπάγερν Μονάχου, την οποία ανέλαβε το 2013.
Όπως εξήγησε, είχε πληροφορηθεί σε μία συνάντηση της UEFA πως ο Νεϊμάρ βρισκόταν κοντά στη μετακίνησή του στην Μπαρτσελόνα, χωρίς όμως να έχει ολοκληρωθεί ακόμη η συμφωνία. Ο Γκουαρδιόλα αποφάσισε τότε να κινηθεί προσωπικά, κανονίζοντας συνάντηση με τον ποδοσφαιριστή σε ξενοδοχείο, προκειμένου να τον πείσει να επιλέξει το δικό του πρότζεκτ στη Γερμανία.
«Προσπάθησα να τον πείσω να υπογράψει στην Μπάγερν», αποκάλυψε χαρακτηριστικά ο Ισπανός τεχνικός, ο οποίος δεν έκρυψε πως θα ήθελε πολύ να έχει συνεργαστεί μαζί του.
«Θα ήθελα πάρα πολύ να τον προπονήσω», ανέφερε, αναγνωρίζοντας παράλληλα πως η επιλογή του Νεϊμάρ να συνεχίσει την καριέρα του στην Μπαρτσελόνα ήταν τελικά η σωστή.
Ο άλλοτε προπονητής των Καταλανών και της Μάντσεστερ Σίτι, σε συνέντευξή του στον Ρομάριο, μίλησε για την εκτίμηση που τρέφει προς τον Βραζιλιάνο σούπερ σταρ, αποκαλύπτοντας πως είχε κάνει προσωπική προσπάθεια για να τον φέρει στην Μπάγερν Μονάχου, την οποία ανέλαβε το 2013.
Romário: I interviewed Neymar, and he told me that he once came close to working with you at another club. Is that true? 🚨 Pep Guardiola: "When I left Barcelona for Bayern Munich, there was a UEFA meeting." "We were hearing that Neymar was going to Barcelona, but there were also reports that the deal wasn't completely finalized." "I tried to convince him to come to Bayern Munich. We were in a room together and talked a little about football." "In the end, he made a good decision and joined Barcelona."— Barça Universal (@BarcaUniversal) November 25, 2026
Όπως εξήγησε, είχε πληροφορηθεί σε μία συνάντηση της UEFA πως ο Νεϊμάρ βρισκόταν κοντά στη μετακίνησή του στην Μπαρτσελόνα, χωρίς όμως να έχει ολοκληρωθεί ακόμη η συμφωνία. Ο Γκουαρδιόλα αποφάσισε τότε να κινηθεί προσωπικά, κανονίζοντας συνάντηση με τον ποδοσφαιριστή σε ξενοδοχείο, προκειμένου να τον πείσει να επιλέξει το δικό του πρότζεκτ στη Γερμανία.
«Προσπάθησα να τον πείσω να υπογράψει στην Μπάγερν», αποκάλυψε χαρακτηριστικά ο Ισπανός τεχνικός, ο οποίος δεν έκρυψε πως θα ήθελε πολύ να έχει συνεργαστεί μαζί του.
«Θα ήθελα πάρα πολύ να τον προπονήσω», ανέφερε, αναγνωρίζοντας παράλληλα πως η επιλογή του Νεϊμάρ να συνεχίσει την καριέρα του στην Μπαρτσελόνα ήταν τελικά η σωστή.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα