Αποστολία Ζώη: Έχω φάει πισώπλατες μαχαιριές, αν γύριζα τον χρόνο πίσω, θα ήμουν πιο στριμμένη
Είναι πράγματα που πιστεύω ότι όλοι έχουν περάσει, ανέφερε μεταξύ άλλων η τραγουδίστρια
Στα εμπόδια που της έχουν βάλει άνθρωποι από τον χώρο του τραγουδιού, ώστε να μην εξελιχθεί επαγγελματικά, στάθηκε η Αποστολία Ζώη σε τηλεοπτική της συνέντευξη.
Η τραγουδίστρια, αφού έδωσε κάποια παραδείγματα υπονομευτικών συμπεριφορών, υποστήριξε πως οι περισσότεροι συνάδελφοί της έχουν έρθει αντιμέτωποι με τέτοιες καταστάσεις. Αν μπορούσε να γυρίσει πίσω τον χρόνο, εξομολογήθηκε, θα υιοθετούσε μια πιο αυστηρή στάση.
Η Αποστολία Ζώη ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη», την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου, και αναφέρθηκε στα «πισώπλατα μαχαιρώματα» που έχει δεχτεί στην καλλιτεχνική της διαδρομή. Πιο αναλυτικά, είπε: «Έχω φάει πισώπλατες μαχαιριές. Τα πισώπλατα μαχαιρώματα είναι άπειρα, από δισκογραφικά μέχρι στα live. Το live είναι το πιο απλό, από αυτά που έχεις συμφωνήσει για την αφίσα, για το promo που θα γίνει, μπορεί να έχεις συμφωνήσει άλλα πράγματα και να γίνουν άλλα, μπορεί να έχεις κανονίσει άλλο χρόνο πάνω στη σκηνή και τις τελευταίες μέρες να σου κόψουν πράγματα, να σου κόψουν φώτα, ήχο. Είναι πράγματα που πιστεύω ότι όλοι έχουν περάσει. Νομίζω ότι δεν συμβαίνουν μόνο σε αυτή τη δουλειά. Και σε μια δουλειά γραφείου υπάρχουν σε άλλο βαθμό και με άλλο τρόπο».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, επισήμανε ότι οι τραγουδιστές των παλαιότερων γενεών δεν κατέφευγαν σε τέτοιου είδους συμπεριφορές και τόνισε ότι ίσως να έπρεπε να είχε χειριστεί διαφορετικά τις δυσκολίες που συνάντησε. «Συνήθως οι άνθρωποι που έχουν μεγάλη καριέρα, οι πιο παλιοί δεν έχουν τέτοια θέματα. Η πιο νέα γενιά, η μετέπειτα γενιά και η δική μου γενιά άρχισαν να έχουν θέματα. Ίσως, δηλητηριάστηκαν και από κόσμο που είχαν γίνει γύρω τους. Εκείνοι μπορεί να το βλέπουν σαν προφύλαξη. Θα μπορούσα να είχα φύγει για τη μαρκίζα. Αν γύριζα τον χρόνο πίσω, θα ήμουν πιο στριμμένη», πρόσθεσε.
