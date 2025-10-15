Αποστολία Ζώη: Το ότι έγινα γνωστή ήταν αγκάθι, όχι χαρά
Αποστολία Ζώη: Το ότι έγινα γνωστή ήταν αγκάθι, όχι χαρά
Διάλεξα ένα επάγγελμα που λατρεύω αλλά έχει και αυτό ως παράσημο, τόνισε η τραγουδίστρια
Στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε τη δημοσιότητα αναφέρθηκε η Αποστολία Ζώη. Η τραγουδίστρια εξομολογήθηκε πως ως άνθρωπος χαμηλών τόνων δεν ένιωσε ποτέ άνετα με την έκθεση, Όπως είπε, το γεγονός ότι έγινε γνωστή αποτέλεσε «αγκάθι» και όχι πηγή χαράς.
«Το ότι έγινα γνωστή στο ευρύτερο κοινό, για εμένα ήταν αγκάθι, δεν ήταν χαρά. Δεν ήμουν ποτέ loud χαρακτήρας ούτε το παιδάκι το οποίο ήθελε να φανεί. Διάλεξα ένα επάγγελμα που λατρεύω αλλά έχει και αυτό ως παράσημο», είπε σε συνέντευξή της στη διαδικτυακή εκπομπή «50 λεπτά».
Ωστόσο, αναγνώρισε ότι η επιτυχία στον χώρο του τραγουδιού προϋποθέτει τη δημοσιότητα. Δεν μπόρεσε όμως να συμφιλιωθεί με τα βλέμματα των άλλων πάνω της. «Για να πετύχεις σε αυτήν τη δουλειά, αναγκαστικά πρέπει να γίνεις γνωστός. Δεν ξέρω κάποια ιστορία που να έχει κάνει τεράστια καριέρα, πορεία, κάποιο όνομα και να είναι εντελώς άφαντο. Εκτός κι αν βάλω καμιά μάσκα. Αυτό μου ήταν… Δεν μπορούσα τα βλέμματα. Με ζόρισε ουσιαστικά και για ένα διάστημα δεν μπορούσα ούτε να σταματήσω κάπου να πάρω να φάω γιατί σκεφτόμουν ότι έχει κόσμο, ας παραγγείλω στο σπίτι. Πολύ περίεργο», συμπλήρωσε.
Δείτε το σχετικό απόσπασμα μετά το 37:50
Στη συνέχεια, η Αποστολία Ζώη αποκάλυψε πως οι συνθήκες που επικρατούσαν στα νυχτερινά κέντρα ήταν δυσάρεστες για εκείνη, με αποτέλεσμα να πάρει την απόφαση το 2009 να απομακρυνθεί. «Με τρόμαζε που με κοιτούσαν στα μάτια κάποιοι άνθρωποι και μου έλεγαν: “Θα γίνει αυτό” και μέχρι να ξεκινήσει ένα σχήμα γίνονταν εντελώς άλλα πράγματα και έπρεπε να μαζέψω τα ασυμμάζευτα μόνη μου. Αυτό. Για αυτό και σταμάτησα κάποια στιγμή. Το 2009 σταμάτησα. Βαρέθηκα, είπα ότι μάλλον δεν ταιριάζω εδώ μέσα, ρε παιδί μου. Απλά τότε δεν μπορούσα να μην το παίρνω προσωπικά. Μετά το έμαθα», επισήμανε.
«Έκανα μια δύσκολη συνεργασία, παρασκηνιακά. Δεν ήταν κανείς κακός άνθρωπος. Γινόταν ένα μπάχαλο. Εγώ ήμουν ακριβώς στη μέση και προσπαθούσα να κρατήσω ισορροπίες σε δύο άλλα ονόματα. Εγώ έπρεπε να προστατεύσω και εμένα. Τη δικιά μου παρουσία. Μπορεί και να είναι η μοναδική δουλειά που έφυγα μια εβδομάδα πριν», είπε για συνεργασία που έκανε λίγο πριν αποχωρήσει από τις πίστες.
«Τότε εγώ πήγαινα στη δουλειά με τη μηχανή. Είχα μια μηχανή, ένα Honda. Βγαίνω έξω, παίρνω τη μηχανή και είμαι στην Κηφισίας και αρχίζω και χοροπηδάω πάνω στη μηχανή. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ», κατέληξε.
«Το ότι έγινα γνωστή στο ευρύτερο κοινό, για εμένα ήταν αγκάθι, δεν ήταν χαρά. Δεν ήμουν ποτέ loud χαρακτήρας ούτε το παιδάκι το οποίο ήθελε να φανεί. Διάλεξα ένα επάγγελμα που λατρεύω αλλά έχει και αυτό ως παράσημο», είπε σε συνέντευξή της στη διαδικτυακή εκπομπή «50 λεπτά».
Ωστόσο, αναγνώρισε ότι η επιτυχία στον χώρο του τραγουδιού προϋποθέτει τη δημοσιότητα. Δεν μπόρεσε όμως να συμφιλιωθεί με τα βλέμματα των άλλων πάνω της. «Για να πετύχεις σε αυτήν τη δουλειά, αναγκαστικά πρέπει να γίνεις γνωστός. Δεν ξέρω κάποια ιστορία που να έχει κάνει τεράστια καριέρα, πορεία, κάποιο όνομα και να είναι εντελώς άφαντο. Εκτός κι αν βάλω καμιά μάσκα. Αυτό μου ήταν… Δεν μπορούσα τα βλέμματα. Με ζόρισε ουσιαστικά και για ένα διάστημα δεν μπορούσα ούτε να σταματήσω κάπου να πάρω να φάω γιατί σκεφτόμουν ότι έχει κόσμο, ας παραγγείλω στο σπίτι. Πολύ περίεργο», συμπλήρωσε.
Δείτε το σχετικό απόσπασμα μετά το 37:50
Στη συνέχεια, η Αποστολία Ζώη αποκάλυψε πως οι συνθήκες που επικρατούσαν στα νυχτερινά κέντρα ήταν δυσάρεστες για εκείνη, με αποτέλεσμα να πάρει την απόφαση το 2009 να απομακρυνθεί. «Με τρόμαζε που με κοιτούσαν στα μάτια κάποιοι άνθρωποι και μου έλεγαν: “Θα γίνει αυτό” και μέχρι να ξεκινήσει ένα σχήμα γίνονταν εντελώς άλλα πράγματα και έπρεπε να μαζέψω τα ασυμμάζευτα μόνη μου. Αυτό. Για αυτό και σταμάτησα κάποια στιγμή. Το 2009 σταμάτησα. Βαρέθηκα, είπα ότι μάλλον δεν ταιριάζω εδώ μέσα, ρε παιδί μου. Απλά τότε δεν μπορούσα να μην το παίρνω προσωπικά. Μετά το έμαθα», επισήμανε.
«Έκανα μια δύσκολη συνεργασία, παρασκηνιακά. Δεν ήταν κανείς κακός άνθρωπος. Γινόταν ένα μπάχαλο. Εγώ ήμουν ακριβώς στη μέση και προσπαθούσα να κρατήσω ισορροπίες σε δύο άλλα ονόματα. Εγώ έπρεπε να προστατεύσω και εμένα. Τη δικιά μου παρουσία. Μπορεί και να είναι η μοναδική δουλειά που έφυγα μια εβδομάδα πριν», είπε για συνεργασία που έκανε λίγο πριν αποχωρήσει από τις πίστες.
«Τότε εγώ πήγαινα στη δουλειά με τη μηχανή. Είχα μια μηχανή, ένα Honda. Βγαίνω έξω, παίρνω τη μηχανή και είμαι στην Κηφισίας και αρχίζω και χοροπηδάω πάνω στη μηχανή. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ», κατέληξε.
Ειδήσεις σήμερα:
Η κρυφή ζωή της Μάργκαρετ Θάτσερ - Νέα βιογραφία αποκαλύπτει τους δύο εραστές της Σιδηράς Κυρίας
Γιώργος Πιπερίδης: Ο άνθρωπος που... γλύκανε γενιές Αθηναίων με το μαχλέπι του, η μυστική συνταγή για τα τσουρέκια του Lido και οι ουρές απ' όλη την Αθήνα
«Τσαλαπάτησαν το καπέλο με το βατραχάκι»: Η Γκρέτα Τούνμπεργκ καταγγέλλει χυδαιότητες και βασανιστήρια κατά την κράτησή της στο Ισραήλ
Η κρυφή ζωή της Μάργκαρετ Θάτσερ - Νέα βιογραφία αποκαλύπτει τους δύο εραστές της Σιδηράς Κυρίας
Γιώργος Πιπερίδης: Ο άνθρωπος που... γλύκανε γενιές Αθηναίων με το μαχλέπι του, η μυστική συνταγή για τα τσουρέκια του Lido και οι ουρές απ' όλη την Αθήνα
«Τσαλαπάτησαν το καπέλο με το βατραχάκι»: Η Γκρέτα Τούνμπεργκ καταγγέλλει χυδαιότητες και βασανιστήρια κατά την κράτησή της στο Ισραήλ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα