Χρήστος Λούλης: Ποτέ δεν μου άρεσε πολύ ο Νίκος Καρβέλας και τα τραγούδια του, δεν με νοιάζει τι θα κάνει
Χρήστος Λούλης: Ποτέ δεν μου άρεσε πολύ ο Νίκος Καρβέλας και τα τραγούδια του, δεν με νοιάζει τι θα κάνει
Αλλά ηθικά πιστεύω ότι δεν μπορείς να απαγορεύσεις να τραγουδούν τα τραγούδια σου, πρόσθεσε ο ηθοποιός
Καθόλου δεν ενδιαφέρει τον Χρήστο Λούλη να μάθει τις επόμενες κινήσεις του Νίκου Καρβέλα σχετικά με τα τραγούδια που έχει γράψει στην Άννα Βίσση, εν μέσω της διαμάχης τους, καθώς όπως ανέφερε δεν του άρεσε ποτέ ο συνθέτης και η μουσική του.
Ο ηθοποιός, το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, ρωτήθηκε στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;» σε ποιον πιστεύει ότι ανήκει το καλλιτεχνικό δημιούργημα, με αφορμή την κόντρα ανάμεσα στο καλλιτεχνικό αυτό δίδυμο και τη συζύτηση γύρω από τα πνευματικά δικαιώματα, και απάντησε: «Το καλλιτεχνικό δημιούργημα ανήκει στον κόσμο νομίζω. Δηλαδή έγινε τις προάλλες και αυτό το πράγμα με τον Μανώλη Μητσιά που ήθελε να πει τον "Γιάννη τον Φονιά" και δεν τον άφησαν για κάποιο λόγο. Μου φαίνεται γελοίο. Μιλάμε για ένα τραγούδι το οποίο είναι αγαπημένο τραγούδι εδώ και 50-60 χρόνια. Τώρα και ο άνθρωπος που το πρωτοείπε δεν μπορείς να του πεις "Μην το πεις". Ξέρω γω; Είναι ένα τραγούδι που ανήκει στον κόσμο. Και βγήκε η κόρη του Μίκη Θεοδωράκη και είπε ακριβώς αυτό και συμφωνώ απόλυτα μαζί της. Ειδικά για τα τραγούδια. Τα τραγούδια ανήκουν στον κόσμο».
Μιλώντας, ωστόσο, πιο συγκεκριμένα για την υπόθεση Βίσση-Καρβέλα, ο Χρήστος Λούλης επισήμανε: «Ηθικά το λέω. Τώρα εγώ δεν το έχω παρακολουθήσει πολύ το θέμα. Νομικά ο άνθρωπος έχει δικαίωμα να το κάνει. Ό,τι θέλει κάνει. Η περιουσία του είναι πνευματική περιουσία. Αλίμονο. Ξέρω' γω; Ναι, μπορεί να το κάνει. Ας κάνει ό,τι θέλει, δεν με νοιάζει. Η αλήθεια είναι αυτή. Ποτέ δεν μ' άρεσε πολύ ο Καρβέλας και τα τραγούδια του, αλλά πιστεύω ότι δεν μπορείς κιόλας να τα απαγορεύσεις. Ξέρω' γω; Ηθικά το λέω».
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Ο ηθοποιός, το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, ρωτήθηκε στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;» σε ποιον πιστεύει ότι ανήκει το καλλιτεχνικό δημιούργημα, με αφορμή την κόντρα ανάμεσα στο καλλιτεχνικό αυτό δίδυμο και τη συζύτηση γύρω από τα πνευματικά δικαιώματα, και απάντησε: «Το καλλιτεχνικό δημιούργημα ανήκει στον κόσμο νομίζω. Δηλαδή έγινε τις προάλλες και αυτό το πράγμα με τον Μανώλη Μητσιά που ήθελε να πει τον "Γιάννη τον Φονιά" και δεν τον άφησαν για κάποιο λόγο. Μου φαίνεται γελοίο. Μιλάμε για ένα τραγούδι το οποίο είναι αγαπημένο τραγούδι εδώ και 50-60 χρόνια. Τώρα και ο άνθρωπος που το πρωτοείπε δεν μπορείς να του πεις "Μην το πεις". Ξέρω γω; Είναι ένα τραγούδι που ανήκει στον κόσμο. Και βγήκε η κόρη του Μίκη Θεοδωράκη και είπε ακριβώς αυτό και συμφωνώ απόλυτα μαζί της. Ειδικά για τα τραγούδια. Τα τραγούδια ανήκουν στον κόσμο».
Μιλώντας, ωστόσο, πιο συγκεκριμένα για την υπόθεση Βίσση-Καρβέλα, ο Χρήστος Λούλης επισήμανε: «Ηθικά το λέω. Τώρα εγώ δεν το έχω παρακολουθήσει πολύ το θέμα. Νομικά ο άνθρωπος έχει δικαίωμα να το κάνει. Ό,τι θέλει κάνει. Η περιουσία του είναι πνευματική περιουσία. Αλίμονο. Ξέρω' γω; Ναι, μπορεί να το κάνει. Ας κάνει ό,τι θέλει, δεν με νοιάζει. Η αλήθεια είναι αυτή. Ποτέ δεν μ' άρεσε πολύ ο Καρβέλας και τα τραγούδια του, αλλά πιστεύω ότι δεν μπορείς κιόλας να τα απαγορεύσεις. Ξέρω' γω; Ηθικά το λέω».
Δείτε το βίντεο
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