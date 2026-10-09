Νέα δήλωση Δημητρακόπουλου: Η Βίσση προσέδωσε μοναδική υπεραξία στο έργο Καρβέλα, δεν μπορεί να της απαγορευτεί να ερμηνεύει τα τραγούδια του

«Η προσωπική νομική μου άποψη είναι ότι δεν μπορεί να υπάρξει δικαστική κρίση που θα της απαγορεύει να ερμηνεύει τραγούδια που αποτελούν πολιτιστικό ιδίωμα για τους ανθρώπους στην Ελλάδα και στην Κύπρο» αναφέρει ο δικηγόρος της