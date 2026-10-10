Τα τραγούδια που δεν έγραψε ο Καρβέλας στη Βίσση: Οι σπουδαίες συνεργασίες, οι επιτυχίες των πρώτων χρόνων και τα μεγάλα σουξέ

«Ας κάνουμε απόψε μιαν αρχή»: Το τραγούδι που της χάρισε το πρώτο βραβείο

«Κίτρινο, γαλάζιο και μενεξεδί»: Η μεγάλη επιτυχία του 1979

«Αυτός που περιμένω»: Μια ακόμη διαχρονική επιτυχία

«Μεθυσμένη πολιτεία», «Δεν είμαι μονάχη» και «Όσο έχω φωνή»: Ο δίσκος «Ναι» του 1980

Οι δύο συμμετοχές στη Eurovision

«Από το “Τρένο” και το “Απαγορευμένο” στη συνεργασία με τον Μάριο Τόκα»

Ήταν η εποχή κατά την οποία η νεαρή ερμηνεύτρια αποκτούσε σταδιακά το δικό της κοινό, έχοντας ήδη συνεργαστεί με ορισμένους από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του ελληνικού τραγουδιού.Το 1977 υπήρξε καθοριστική χρονιά για την Άννα Βίσση. Με τοσε μουσική και στίχους τουκέρδισε το πρώτο βραβείο στο Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης.Η επιτυχία αποτέλεσε την αφετηρία για την κυκλοφορία του πρώτου προσωπικού της άλμπουμ, που πήρε τον τίτλο του τραγουδιού.Στον δίσκο περιλαμβάνονταν συνθέσεις σημαντικών δημιουργών, μεταξύ των οποίων οκαι οΤραγούδια όπως τοτοτοκαι τοαποτυπώνουν την πρώτη προσωπική δισκογραφική περίοδο της Βίσση, όταν ακόμη αναζητούσε το ύφος που θα την καθιέρωνε στη συνέχεια.Το σημαντικό είναι ότι ο συγκεκριμένος δίσκος δεν περιλάμβανε συνθέσεις του Νίκου Καρβέλα, καθώς η μετέπειτα στενή συνεργασία τους δεν είχε ακόμη διαμορφωθεί.Το 1979 κυκλοφόρησε ο δεύτερος προσωπικός δίσκος της Άννας Βίσση, με τίτλοο οποίος αποτέλεσε σημαντική εμπορική επιτυχία και επιβεβαίωσε ότι η τραγουδίστρια είχε πλέον αποκτήσει ισχυρή παρουσία στην ελληνική δισκογραφία.Από τον δίσκο ξεχώρισε το «Κίτρινο, γαλάζιο και μενεξεδί», σε μουσική τουκαι στίχους τουΠρόκειται για ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια της πρώτης περιόδου της καριέρας της, μια ερωτική δημιουργία που εξακολουθεί να αναγνωρίζεται από τους παλαιότερους θαυμαστές της.Ο ιδιαίτερος τίτλος και η μελωδία του συνέβαλαν στην επιτυχία του, ενώ το τραγούδι ταυτίστηκε με τη νεανική, πιο λαϊκή πλευρά της Βίσση, αρκετά πριν από τη στροφή της προς τον ποπ ήχο των επόμενων δεκαετιών.Το άλμπουμσημείωσε πωλήσεις περίπου 100.000 αντιτύπων, σύμφωνα με τις δισκογραφικές καταγραφές, κατακτώντας σημαντική θέση ανάμεσα στις εμπορικές επιτυχίες της εποχής.Στον ίδιο δίσκο περιλαμβανόταν και τοσε μουσική τουένα από τα τραγούδια που αγαπήθηκαν ιδιαίτερα από το κοινό.Η επιτυχία του αποδείχθηκε διαχρονική, καθώς επανήλθε στο προσκήνιο αρκετά χρόνια αργότερα, όταν κυκλοφόρησε σε νέα εκδοχή το 1997.Το τραγούδι αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της πρώτης εποχής της Βίσση, όταν η φωνή της συνδύαζε το λαϊκό στοιχείο με τις σύγχρονες για την εποχή ποπ επιρροές.Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι στον δίσκο του 1979 η ίδια η Άννα Βίσση δοκίμασε τις δυνάμεις της και στη σύνθεση, γράφοντας τη μουσική σε δύο τραγούδια: τοκαι τοΠρόκειται για δύο από τις λιγοστές περιπτώσεις της δισκογραφικής της πορείας στις οποίες εμφανίζεται η ίδια με την ιδιότητα της συνθέτριας.Έναν χρόνο αργότερα, το 1980, η Άννα Βίσση κυκλοφόρησε το άλμπουμ «Ναι», που περιλάμβανε αρκετά τραγούδια τα οποία παρέμειναν αναγνωρίσιμα στο πέρασμα του χρόνου.Ανάμεσά τους ήταν η «Μεθυσμένη πολιτεία», σε μουσική τουκαι στίχους του, ένα από τα χαρακτηριστικότερα τραγούδια της πρώτης περιόδου της.Στον ίδιο δίσκο περιλαμβανόταν και τοκαθώς και τοσε μουσική και στίχους του Φίλιππου Νικολάου.Το τελευταίο απέκτησε ιδιαίτερη σημασία στην καριέρα της. Ο τίτλος του συνδέθηκε τόσο έντονα με τη Βίσση, ώστε χρησιμοποιήθηκε αργότερα και για την τηλεοπτική σειρά που παρουσίασε τη ζωή και τη διαδρομή της.Στο άλμπουμ «Ναι» υπήρχαν ακόμη τραγούδια όπως τακαιελληνική διασκευή της διεθνούς επιτυχίαςΚαι αυτός ο δίσκος κυκλοφόρησε χωρίς τη δημιουργική συμμετοχή του Νίκου Καρβέλα, αποτελώντας ακόμη ένα παράδειγμα της αυτόνομης δισκογραφικής πορείας που είχε ήδη διαγράψει η Άννα Βίσση.Στην ίδια περίοδο ανήκουν και οι δύο πρώτες συμμετοχές της Άννας Βίσση στη Eurovision.Το 1980 εκπροσώπησε την Ελλάδα με το «Ωτοστόπ (Autostop)», σε μουσική Τζικ Νακασιάν και στίχους Ρόνι Σοφού, καταλαμβάνοντας τη 13η θέση.Δύο χρόνια αργότερα, το 1982, εκπροσώπησε την Κύπρο με το «Μόνο η αγάπη», τερματίζοντας στην πέμπτη θέση.Το τραγούδι αποτέλεσε μία ακόμη ξεχωριστή δημιουργική στιγμή της, καθώς η ίδια η Βίσση είχε ουσιαστική συμμετοχή στη δημιουργία του.Οι δύο εμφανίσεις της στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό ήρθαν να ενισχύσουν τη δημοτικότητά της σε μια περίοδο κατά την οποία είχε ήδη αναδειχθεί σε ένα από τα ανερχόμενα ονόματα του ελληνικού τραγουδιού.Η συνεργασία της Άννας Βίσση με τον Νίκο Καρβέλα καθόρισε τα επόμενα χρόνια τη δισκογραφία της. Ωστόσο, ακόμη και κατά τη διάρκεια αυτής της μακράς δημιουργικής σχέσης, η τραγουδίστρια δεν σταμάτησε να ερμηνεύει τραγούδια άλλων συνθετών.Το 2003 κυκλοφόρησε τοσε μουσικήκαι στίχους, το οποίο εξελίχθηκε σε μία από τις μεγαλύτερες ερωτικές επιτυχίες της.Στον ίδιο δίσκο, τιςυπήρχε και τοσε μουσική και στίχουςΑκολούθησε το 2008 τοένας ολόκληρος δίσκος χωρίς τη συνθετική συμμετοχή του Καρβέλα.Από αυτόν ξεχώρισαν τοσε μουσικήκαι στίχους, τοσε μουσικήκαι ελληνικούς στίχους επίσης της Κοντοβά, καθώς και το ομώνυμο «Απαγορευμένο», σε μουσικήκαικαι ελληνικούς στίχουςΑνάμεσα στα τραγούδια του δίσκου βρίσκεται και τοσε μουσική της ίδιας της Άννας Βίσση και στίχους Μυρτώς Κοντοβά, που συνδέθηκε με την προσωπική της σχέση με τον Νίκο Καρβέλα.Μια ακόμη ενδιαφέρουσα συνεργασία της Άννας Βίσση εκτός του δημιουργικού κύκλου του Νίκου Καρβέλα ήταν εκείνη με τον σπουδαίο Κύπριο συνθέτη. Το 2012 η τραγουδίστρια παρουσίασε τοσε μουσική του Τόκα και στίχους της Μυρτώς Κοντοβά. Πρόκειται για μια ιδιαίτερη περίπτωση, καθώς η κυκλοφορία του τραγουδιού πραγματοποιήθηκε τέσσερα χρόνια μετά τον θάνατο του συνθέτη, το 2008. Η συνεργασία αυτή προσθέτει ένα ακόμη σημαντικό όνομα στον κατάλογο των δημιουργών των οποίων τα τραγούδια έχει ερμηνεύσει η Βίσση, επιβεβαιώνοντας το εύρος της δισκογραφικής της πορείας.