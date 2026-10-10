Τα τραγούδια που δεν έγραψε ο Καρβέλας στη Βίσση: Οι σπουδαίες συνεργασίες, οι επιτυχίες των πρώτων χρόνων και τα μεγάλα σουξέ
Τα τραγούδια που δεν έγραψε ο Καρβέλας στη Βίσση: Οι σπουδαίες συνεργασίες, οι επιτυχίες των πρώτων χρόνων και τα μεγάλα σουξέ
Το «Κίτρινο Γαλάζιο» των 100.000 αντιτύπων, το «Αυτός που περιμένω», η «Μεθυσμένη πολιτεία» και οι μεγάλες συνεργασίες με Θεοδωράκη, Κουγιουμτζή και πολλούς άλλους
Η Άννα Βίσση και ο Νίκος Καρβέλας αποτελούσαν ένα από τα πιο επιτυχημένα καλλιτεχνικά δίδυμα στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού. Για περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες, η συνεργασία τους έχει δώσει δεκάδες μεγάλες επιτυχίες, καθορίζοντας το μουσικό ύφος της δημοφιλούς τραγουδίστριας. Ωστόσο, η δισκογραφική πορεία της Βίσση δεν ξεκίνησε με τον Καρβέλα ούτε περιορίστηκε αποκλειστικά στις δημιουργίες του.
Πολύ πριν ταυτιστεί με τις συνθέσεις του, η Άννα Βίσση είχε ήδη γνωρίσει σημαντική επιτυχία, ερμηνεύοντας τραγούδια των Μίκη Θεοδωράκη, Σταύρου Κουγιουμτζή, Δώρου Γεωργιάδη, Τάκη Μπουγά, Σπύρου Βλασσόπουλου και άλλων δημιουργών.
Το «Κίτρινο, γαλάζιο και μενεξεδί», το «Αυτός που περιμένω», το «Ας κάνουμε απόψε μιαν αρχή», η «Μεθυσμένη πολιτεία» και το «Όσο έχω φωνή» είναι μόνο μερικά από τα τραγούδια που είχαν ήδη καθιερώσει τη Βίσση στη συνείδηση του κοινού, προτού αρχίσει η μακροχρόνια δημιουργική συνεργασία της με τον Καρβέλα.
Αλλά και αργότερα, σε διαφορετικές περιόδους της καριέρας της, η τραγουδίστρια συνεργάστηκε με άλλους δημιουργούς, παρουσιάζοντας μεγάλες επιτυχίες όπως το «Τρένο», το «Έχω πεθάνει για σένα», το «Στην πυρά» και το «Κόντρα».
Τα πρώτα της δισκογραφικά βήματα έγιναν σε μια περίοδο κατά την οποία το έντεχνο και το λαϊκό τραγούδι γνώριζαν μεγάλη άνθηση. Η Βίσση συνεργάστηκε με σημαντικούς συνθέτες και βρέθηκε δίπλα σε καταξιωμένους ερμηνευτές, όπως ο Γιώργος Νταλάρας και η Χάρις Αλεξίου.
Το 1974 συμμετείχε στα «18 Λιανοτράγουδα της Πικρής Πατρίδας» του Μίκη Θεοδωράκη, σε ποίηση Γιάννη Ρίτσου, ερμηνεύοντας μαζί με τον Γιώργο Νταλάρα τραγούδια όπως το «Κυκλάμινο», η «Αυγή», η «Πράσινη μέρα» και τα «Λιγνά κορίτσια».
Την ίδια περίοδο συνεργάστηκε με τον Σταύρο Κουγιουμτζή, ερμηνεύοντας το «Σ' αγαπώ (Αχ περιστέρι μου)» και το «Δίψασα στην πόρτα σου», ενώ το 1975 ακολούθησε το «Στα χρόνια της υπομονής», σε στίχους Μάνου Ελευθερίου.
Πολύ πριν ταυτιστεί με τις συνθέσεις του, η Άννα Βίσση είχε ήδη γνωρίσει σημαντική επιτυχία, ερμηνεύοντας τραγούδια των Μίκη Θεοδωράκη, Σταύρου Κουγιουμτζή, Δώρου Γεωργιάδη, Τάκη Μπουγά, Σπύρου Βλασσόπουλου και άλλων δημιουργών.
Το «Κίτρινο, γαλάζιο και μενεξεδί», το «Αυτός που περιμένω», το «Ας κάνουμε απόψε μιαν αρχή», η «Μεθυσμένη πολιτεία» και το «Όσο έχω φωνή» είναι μόνο μερικά από τα τραγούδια που είχαν ήδη καθιερώσει τη Βίσση στη συνείδηση του κοινού, προτού αρχίσει η μακροχρόνια δημιουργική συνεργασία της με τον Καρβέλα.
Αλλά και αργότερα, σε διαφορετικές περιόδους της καριέρας της, η τραγουδίστρια συνεργάστηκε με άλλους δημιουργούς, παρουσιάζοντας μεγάλες επιτυχίες όπως το «Τρένο», το «Έχω πεθάνει για σένα», το «Στην πυρά» και το «Κόντρα».
Από τον Μίκη Θεοδωράκη και τον Σταύρο Κουγιουμτζή στις πρώτες προσωπικές επιτυχίεςΗ επαγγελματική πορεία της Άννας Βίσση στην Ελλάδα άρχισε το 1973, όταν ήρθε από την Κύπρο στην Αθήνα, επιδιώκοντας να καθιερωθεί στον χώρο του τραγουδιού.
Τα πρώτα της δισκογραφικά βήματα έγιναν σε μια περίοδο κατά την οποία το έντεχνο και το λαϊκό τραγούδι γνώριζαν μεγάλη άνθηση. Η Βίσση συνεργάστηκε με σημαντικούς συνθέτες και βρέθηκε δίπλα σε καταξιωμένους ερμηνευτές, όπως ο Γιώργος Νταλάρας και η Χάρις Αλεξίου.
Το 1974 συμμετείχε στα «18 Λιανοτράγουδα της Πικρής Πατρίδας» του Μίκη Θεοδωράκη, σε ποίηση Γιάννη Ρίτσου, ερμηνεύοντας μαζί με τον Γιώργο Νταλάρα τραγούδια όπως το «Κυκλάμινο», η «Αυγή», η «Πράσινη μέρα» και τα «Λιγνά κορίτσια».
Την ίδια περίοδο συνεργάστηκε με τον Σταύρο Κουγιουμτζή, ερμηνεύοντας το «Σ' αγαπώ (Αχ περιστέρι μου)» και το «Δίψασα στην πόρτα σου», ενώ το 1975 ακολούθησε το «Στα χρόνια της υπομονής», σε στίχους Μάνου Ελευθερίου.
Ήταν η εποχή κατά την οποία η νεαρή ερμηνεύτρια αποκτούσε σταδιακά το δικό της κοινό, έχοντας ήδη συνεργαστεί με ορισμένους από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του ελληνικού τραγουδιού.
«Ας κάνουμε απόψε μιαν αρχή»: Το τραγούδι που της χάρισε το πρώτο βραβείοΤο 1977 υπήρξε καθοριστική χρονιά για την Άννα Βίσση. Με το «Ας κάνουμε απόψε μιαν αρχή», σε μουσική και στίχους του Δώρου Γεωργιάδη, κέρδισε το πρώτο βραβείο στο Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης.
Η επιτυχία αποτέλεσε την αφετηρία για την κυκλοφορία του πρώτου προσωπικού της άλμπουμ, που πήρε τον τίτλο του τραγουδιού.
Στον δίσκο περιλαμβάνονταν συνθέσεις σημαντικών δημιουργών, μεταξύ των οποίων ο Γιάννης Σπανός, ο Αντώνης Βαρδής και ο Σπύρος Βλασσόπουλος.
Τραγούδια όπως το «Αγάπησέ με», το «Αχ να 'μουνα στα χέρια σου καράβι», το «Κλαδί ροδιάς» και το «Γεια σας τριαντάφυλλα» αποτυπώνουν την πρώτη προσωπική δισκογραφική περίοδο της Βίσση, όταν ακόμη αναζητούσε το ύφος που θα την καθιέρωνε στη συνέχεια.
Το σημαντικό είναι ότι ο συγκεκριμένος δίσκος δεν περιλάμβανε συνθέσεις του Νίκου Καρβέλα, καθώς η μετέπειτα στενή συνεργασία τους δεν είχε ακόμη διαμορφωθεί.
«Κίτρινο, γαλάζιο και μενεξεδί»: Η μεγάλη επιτυχία του 1979Το 1979 κυκλοφόρησε ο δεύτερος προσωπικός δίσκος της Άννας Βίσση, με τίτλο «Κίτρινο Γαλάζιο», ο οποίος αποτέλεσε σημαντική εμπορική επιτυχία και επιβεβαίωσε ότι η τραγουδίστρια είχε πλέον αποκτήσει ισχυρή παρουσία στην ελληνική δισκογραφία.
Από τον δίσκο ξεχώρισε το «Κίτρινο, γαλάζιο και μενεξεδί», σε μουσική του Τάκη Μπουγά και στίχους του Γιάννη Καλαμίτση.
Πρόκειται για ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια της πρώτης περιόδου της καριέρας της, μια ερωτική δημιουργία που εξακολουθεί να αναγνωρίζεται από τους παλαιότερους θαυμαστές της.
Ο ιδιαίτερος τίτλος και η μελωδία του συνέβαλαν στην επιτυχία του, ενώ το τραγούδι ταυτίστηκε με τη νεανική, πιο λαϊκή πλευρά της Βίσση, αρκετά πριν από τη στροφή της προς τον ποπ ήχο των επόμενων δεκαετιών.
Το άλμπουμ «Κίτρινο Γαλάζιο» σημείωσε πωλήσεις περίπου 100.000 αντιτύπων, σύμφωνα με τις δισκογραφικές καταγραφές, κατακτώντας σημαντική θέση ανάμεσα στις εμπορικές επιτυχίες της εποχής.
«Αυτός που περιμένω»: Μια ακόμη διαχρονική επιτυχίαΣτον ίδιο δίσκο περιλαμβανόταν και το «Αυτός που περιμένω», σε μουσική του Σπύρου Βλασσόπουλου, ένα από τα τραγούδια που αγαπήθηκαν ιδιαίτερα από το κοινό.
Η επιτυχία του αποδείχθηκε διαχρονική, καθώς επανήλθε στο προσκήνιο αρκετά χρόνια αργότερα, όταν κυκλοφόρησε σε νέα εκδοχή το 1997.
Το τραγούδι αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της πρώτης εποχής της Βίσση, όταν η φωνή της συνδύαζε το λαϊκό στοιχείο με τις σύγχρονες για την εποχή ποπ επιρροές.
Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι στον δίσκο του 1979 η ίδια η Άννα Βίσση δοκίμασε τις δυνάμεις της και στη σύνθεση, γράφοντας τη μουσική σε δύο τραγούδια: το «Αγάπη μου» και το «Το έτος του παιδιού».
Πρόκειται για δύο από τις λιγοστές περιπτώσεις της δισκογραφικής της πορείας στις οποίες εμφανίζεται η ίδια με την ιδιότητα της συνθέτριας.
«Μεθυσμένη πολιτεία», «Δεν είμαι μονάχη» και «Όσο έχω φωνή»: Ο δίσκος «Ναι» του 1980Έναν χρόνο αργότερα, το 1980, η Άννα Βίσση κυκλοφόρησε το άλμπουμ «Ναι», που περιλάμβανε αρκετά τραγούδια τα οποία παρέμειναν αναγνωρίσιμα στο πέρασμα του χρόνου.
Ανάμεσά τους ήταν η «Μεθυσμένη πολιτεία», σε μουσική του Μιχάλη Μικελή και στίχους του Δημήτρη Ιατρόπουλου, ένα από τα χαρακτηριστικότερα τραγούδια της πρώτης περιόδου της.
Στον ίδιο δίσκο περιλαμβανόταν και το «Δεν είμαι μονάχη», καθώς και το «Όσο έχω φωνή», σε μουσική και στίχους του Φίλιππου Νικολάου.
Το τελευταίο απέκτησε ιδιαίτερη σημασία στην καριέρα της. Ο τίτλος του συνδέθηκε τόσο έντονα με τη Βίσση, ώστε χρησιμοποιήθηκε αργότερα και για την τηλεοπτική σειρά που παρουσίασε τη ζωή και τη διαδρομή της.
Στο άλμπουμ «Ναι» υπήρχαν ακόμη τραγούδια όπως τα «Καίγεται ο κόσμος, καίγεται», «Μίλησέ μου», «Κάνε ένα τσιγάρο» και «Το ξέρω θα 'ρθεις ξανά», ελληνική διασκευή της διεθνούς επιτυχίας «Woman in Love» της Μπάρμπρα Στρέιζαντ.
Και αυτός ο δίσκος κυκλοφόρησε χωρίς τη δημιουργική συμμετοχή του Νίκου Καρβέλα, αποτελώντας ακόμη ένα παράδειγμα της αυτόνομης δισκογραφικής πορείας που είχε ήδη διαγράψει η Άννα Βίσση.
Οι δύο συμμετοχές στη EurovisionΣτην ίδια περίοδο ανήκουν και οι δύο πρώτες συμμετοχές της Άννας Βίσση στη Eurovision.
Το 1980 εκπροσώπησε την Ελλάδα με το «Ωτοστόπ (Autostop)», σε μουσική Τζικ Νακασιάν και στίχους Ρόνι Σοφού, καταλαμβάνοντας τη 13η θέση.
Δύο χρόνια αργότερα, το 1982, εκπροσώπησε την Κύπρο με το «Μόνο η αγάπη», τερματίζοντας στην πέμπτη θέση.
Το τραγούδι αποτέλεσε μία ακόμη ξεχωριστή δημιουργική στιγμή της, καθώς η ίδια η Βίσση είχε ουσιαστική συμμετοχή στη δημιουργία του.
Οι δύο εμφανίσεις της στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό ήρθαν να ενισχύσουν τη δημοτικότητά της σε μια περίοδο κατά την οποία είχε ήδη αναδειχθεί σε ένα από τα ανερχόμενα ονόματα του ελληνικού τραγουδιού.
«Από το “Τρένο” και το “Απαγορευμένο” στη συνεργασία με τον Μάριο Τόκα»Η συνεργασία της Άννας Βίσση με τον Νίκο Καρβέλα καθόρισε τα επόμενα χρόνια τη δισκογραφία της. Ωστόσο, ακόμη και κατά τη διάρκεια αυτής της μακράς δημιουργικής σχέσης, η τραγουδίστρια δεν σταμάτησε να ερμηνεύει τραγούδια άλλων συνθετών.
Το 2003 κυκλοφόρησε το «Τρένο», σε μουσική Βαγγέλη Βασιλείου και στίχους Σόφης Παππά, το οποίο εξελίχθηκε σε μία από τις μεγαλύτερες ερωτικές επιτυχίες της.
Στον ίδιο δίσκο, τις «Παράξενες Εικόνες», υπήρχε και το «Έχω πεθάνει για σένα», σε μουσική και στίχους Χριστόδουλου Σιγανού.
Ακολούθησε το 2008 το «Απαγορευμένο», ένας ολόκληρος δίσκος χωρίς τη συνθετική συμμετοχή του Καρβέλα.
Από αυτόν ξεχώρισαν το «Στην πυρά», σε μουσική Alex Papaconstantinou και στίχους Μυρτώς Κοντοβά, το «Κόντρα», σε μουσική Dan Wilson και ελληνικούς στίχους επίσης της Κοντοβά, καθώς και το ομώνυμο «Απαγορευμένο», σε μουσική Patrick Leonard και Kara DioGuardi και ελληνικούς στίχους Ελεάνας Βραχάλη.
Ανάμεσα στα τραγούδια του δίσκου βρίσκεται και το «Από μακριά κι αγαπημένοι», σε μουσική της ίδιας της Άννας Βίσση και στίχους Μυρτώς Κοντοβά, που συνδέθηκε με την προσωπική της σχέση με τον Νίκο Καρβέλα.
Μια ακόμη ενδιαφέρουσα συνεργασία της Άννας Βίσση εκτός του δημιουργικού κύκλου του Νίκου Καρβέλα ήταν εκείνη με τον σπουδαίο Κύπριο συνθέτη Μάριο Τόκα. Το 2012 η τραγουδίστρια παρουσίασε το «Μόνο αν τρελαθώ», σε μουσική του Τόκα και στίχους της Μυρτώς Κοντοβά. Πρόκειται για μια ιδιαίτερη περίπτωση, καθώς η κυκλοφορία του τραγουδιού πραγματοποιήθηκε τέσσερα χρόνια μετά τον θάνατο του συνθέτη, το 2008. Η συνεργασία αυτή προσθέτει ένα ακόμη σημαντικό όνομα στον κατάλογο των δημιουργών των οποίων τα τραγούδια έχει ερμηνεύσει η Βίσση, επιβεβαιώνοντας το εύρος της δισκογραφικής της πορείας.
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