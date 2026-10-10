Σοφία Κουρτίδου - Γιάννης Σεβδικαλής: Υιοθετήσαμε ένα γατάκι με αναπηρία, εγκαταλείφθηκε δύο φορές στα σκουπίδια
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Σοφία Κουρτίδου Γιάννης Σεβδικαλής

Σοφία Κουρτίδου - Γιάννης Σεβδικαλής: Υιοθετήσαμε ένα γατάκι με αναπηρία, εγκαταλείφθηκε δύο φορές στα σκουπίδια

«Τα σκουπίδια ενός ανθρώπου μπορεί να είναι ο θησαυρός ενός άλλου», είπε η τραγουδίστρια

Σοφία Κουρτίδου - Γιάννης Σεβδικαλής: Υιοθετήσαμε ένα γατάκι με αναπηρία, εγκαταλείφθηκε δύο φορές στα σκουπίδια
Ιωάννα Μαρίνου
28 ΣΧΟΛΙΑ
Για την υιοθεσία του γάτου τους, ο οποίος αντιμετωπίζει κινητικά προβλήματα, μίλησαν η Σοφία Κουρτίδου και ο Γιάννης Σεβδικαλής, αποκαλύπτοντας πως εγκαταλείφθηκε δύο φορές στα σκουπίδια πριν τον βρουν οι ίδιοι.

Το ζευγάρι έδωσε κοινή συνέντευξη στην εκπομπή «Μια Ελλάδα παρέα» το Σάββατο 10 Οκτωβρίου και εξομολογήθηκε πως προσπαθεί εθελοντικά να βοηθήσει στην υιοθεσία ζώων. Κάπως έτσι μπήκε στη ζωή τους ο Μπρέιβ, όπως ονόμασαν τον γάτο τους: «Προσπαθούμε να βοηθήσουμε όσο περισσότερες γατούλες γίνεται, με σκοπό να υιοθετηθούν, πόσο μάλλον με ψυχούλα σαν τον Μπρέιβ που είναι αναπηράκι. Ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά», είπε η Σοφία Κουρτίδου.

Και πρόσθεσε: «Όταν είδα τα μάτια του, ερωτεύτηκα. Καμία ψυχή δεν θα έπρεπε να είναι στον δρόμο, αλλά πόσο μάλλον ένα ανάπηρο ζωάκι το οποίο χρειάζεται βοήθεια, μπορεί να μην μπορεί να αυτοεξυπηρετηθεί. Εγκαταλείφθηκε δύο φορές στα σκουπίδια, γιατί βρέθηκε με ένα σημείωμα που έγραφε ότι "η κυρία που με βρήκε στα σκουπίδια δεν κατάφερε να με κρατήσει τελικά" και τον άφησε σε μία κούτα με λίγο φαγητό, αλλά δυστυχώς αυτό δεν είναι αρκετό για μία ψυχούλα που δεν μπορεί να μείνει λίγες ώρες στον δρόμο».

Δείτε το βίντεο


Ο Γιάννης Σεβδικαλής επισήμανε πως ήθελαν να προσφέρουν την αγάπη που του αξίζει, αλλά και να περάσουν ένα μήνυμα μέσα από την πράξη τους: «Ξέραμε σίγουρα ότι θα τα καταφέρουμε, γιατί τον αγαπήσαμε από την πρώτη στιγμή. Παρόλα αυτά, πρακτικά, σκεφτήκαμε ότι θα υπάρχουν ζητήματα. Κάναμε αυτή την κίνηση με τον Μπρέιβ γιατί είναι σημαντικό και για εκείνον να έχει την αγάπη που του αξίζει και ήμασταν σίγουροι ότι μπορούμε να του τη δώσουμε και επίσης είναι ένα πολύ όμορφο μήνυμα για τον κόσμο που μας βλέπει μέσα από τη δουλειά μας», είπε.

Κλείνοντας, η Σοφία Κουρτίδου δήλωσε: «Με αφορμή ότι ο Μπρέιβ έχει παρατηθεί δύο φορές στα σκουπίδια, τα σκουπίδια ενός ανθρώπου μπορεί να είναι ο θησαυρός ενός άλλου».

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Ιωάννα Μαρίνου
28 ΣΧΟΛΙΑ

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