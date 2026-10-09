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Ο Άντονι Βακαρέλο αποχωρεί από τον Saint Laurent έπειτα από δέκα χρόνια
GALA
Saint Laurent Σχεδιαστής μόδας

Ο Άντονι Βακαρέλο αποχωρεί από τον Saint Laurent έπειτα από δέκα χρόνια

Ο Βακαρέλο ανέλαβε επικεφαλής σχεδιαστής το 2016, παίρνοντας τη θέση του Εντί Σλιμάν

Ο Άντονι Βακαρέλο αποχωρεί από τον Saint Laurent έπειτα από δέκα χρόνια
Ιωάννα Μαρίνου
Έπειτα από δέκα χρόνια συνεργασίας, ο καλλιτεχνικός διευθυντής Άντονι Βακαρέλο αποχωρεί από τον οίκο Saint Laurent.

Η επίδειξη μόδας που παρουσίασε ο Βέλγος σχεδιαστής στο Παρίσι τον περασμένο Σεπτέμβριο ήταν η τελευταία του για τον γαλλικό οίκο πολυτελείας.

Ο Βακαρέλο ανέλαβε επικεφαλής σχεδιαστής το 2016, παίρνοντας τη θέση του Εντί Σλιμάν. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, διαμόρφωσε μια αναγνωρίσιμη αισθητική για το brand, με έμφαση στη λάμψη, την υψηλή ραπτική και τα αισθησιακά βραδινά σύνολα. Οι δημιουργίες του παρουσιάζονταν στις επιδείξεις του οίκου με φόντο τον Πύργο του Άιφελ.

Το 2023, ο σχεδιαστής επέκτεινε τη δραστηριότητα του Saint Laurent και στον χώρο του κινηματογράφου, ιδρύοντας την εταιρεία παραγωγής Saint Laurent Productions. Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας, ο οίκος υποστήριξε ταινίες δημιουργών όπως ο Πέδρο Αλμοδόβαρ και ο Ντέιβιντ Κρόνενμπεργκ.

Σχολιάζοντας την αποχώρηση του Βακαρέλο, ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Kering, Λούκα ντε Μέο στον οποίο ανήκει ο γαλλικός οίκος, δήλωσε: «Θα ήθελα να εκφράσω την ειλικρινή μου ευγνωμοσύνη στον Anthony για τη συμβολή του στον Saint Laurent τα τελευταία 10 χρόνια. Μέσω του δημιουργικού του οράματος και των υψηλών προδιαγραφών του, συνέβαλε στην ενίσχυση της διαχρονικής επιρροής ενός από τους σπουδαιότερους γαλλικούς οίκους μόδας, καθώς ξεκινάμε ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία του».
Ιωάννα Μαρίνου

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