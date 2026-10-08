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Χώρισαν ο Νταν Ρέινολντς των Imagine Dragons και η Μίνκα Κέλι
Χώρισαν ο Νταν Ρέινολντς των Imagine Dragons και η Μίνκα Κέλι
Ο τραγουδιστής και η ηθοποιός διατηρούσαν σχέση τα τελευταία τέσσερα χρόνια
Χωριστούς δρόμους αποφάσισαν να ακολουθήσουν στη ζωή ο Νταν Ρέινολντς των Imagine Dragons και η Μίνκα Κέλι.
Σύμφωνα με πηγή από το περιβάλλον τους που μίλησε στο People, ο τραγουδιστής και η ηθοποιός έδωσαν τέλος στη σχέση τους πρόσφατα, έπειτα από τέσσερα χρόνια κοινής πορείας, με τα αίτια που τους οδήγησαν στην απόφαση αυτή να μην έχουν γίνει γνωστά.
Οι δυο τους γνωρίστηκαν αρχικά μέσω κοινού φίλου και ήρθαν πιο κοντά χάρη στην αγάπη του για δημιουργία μέσα από τη δουλειά τους. Η πρώτη φορά που εντοπίστηκαν μαζί ήταν το φθινόπωρο του 2022, κατά την έξοδό τους για φαγητό στο Λος Άντζελες.
Έκτοτε ακολούθησαν πολλές δημόσιες εμφανίσεις τους, με το πρώην ζευγάρι να μην κρύβει τον έρωτά του.
Παράλληλα, δεν έλειπαν οι κοινές αναρτήσεις τους στα social media, με την Κέλι τον Ιούλιο να αναρτά μια σειρά φωτογραφιών από οικογενειακό ταξίδι στη Disneyland, μαζί με τον frontman των Imagine Dragons και τα παιδιά του.
«Δεν θα ήθελα να βρίσκομαι πουθενά αλλού», είχε γράψει τότε η Κέλι στη λεζάντα της ανάρτησης.
Τον ίδιο μήνα είχε ανεβάσει τρυφερά στιγμιότυπα με τον αγαπημένο της για να του ευχηθεί για τα γενέθλιά του: «Σε ευχαριστώ που κάνεις τις συνηθισμένες μέρες να μοιάζουν ξεχωριστές, που με κάνεις να γελάω μέχρι να μην μπορώ να αναπνεύσω και που αγαπάς τόσο βαθιά και τόσο ελεύθερα. Το να γιορτάζω εσένα είναι ένα από τα αγαπημένα μου πράγματα. Σε αγαπώ, Νταν. Χρόνια πολλά», έγραφε.
Σύμφωνα με πηγή από το περιβάλλον τους που μίλησε στο People, ο τραγουδιστής και η ηθοποιός έδωσαν τέλος στη σχέση τους πρόσφατα, έπειτα από τέσσερα χρόνια κοινής πορείας, με τα αίτια που τους οδήγησαν στην απόφαση αυτή να μην έχουν γίνει γνωστά.
Minka Kelly and Imagine Dragons’ Dan Reynolds Split After 4 Years of Dating (Exclusive) https://t.co/maKQbOTQOI— People (@people) October 7, 2026
Οι δυο τους γνωρίστηκαν αρχικά μέσω κοινού φίλου και ήρθαν πιο κοντά χάρη στην αγάπη του για δημιουργία μέσα από τη δουλειά τους. Η πρώτη φορά που εντοπίστηκαν μαζί ήταν το φθινόπωρο του 2022, κατά την έξοδό τους για φαγητό στο Λος Άντζελες.
Έκτοτε ακολούθησαν πολλές δημόσιες εμφανίσεις τους, με το πρώην ζευγάρι να μην κρύβει τον έρωτά του.
Παράλληλα, δεν έλειπαν οι κοινές αναρτήσεις τους στα social media, με την Κέλι τον Ιούλιο να αναρτά μια σειρά φωτογραφιών από οικογενειακό ταξίδι στη Disneyland, μαζί με τον frontman των Imagine Dragons και τα παιδιά του.
«Δεν θα ήθελα να βρίσκομαι πουθενά αλλού», είχε γράψει τότε η Κέλι στη λεζάντα της ανάρτησης.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Τον ίδιο μήνα είχε ανεβάσει τρυφερά στιγμιότυπα με τον αγαπημένο της για να του ευχηθεί για τα γενέθλιά του: «Σε ευχαριστώ που κάνεις τις συνηθισμένες μέρες να μοιάζουν ξεχωριστές, που με κάνεις να γελάω μέχρι να μην μπορώ να αναπνεύσω και που αγαπάς τόσο βαθιά και τόσο ελεύθερα. Το να γιορτάζω εσένα είναι ένα από τα αγαπημένα μου πράγματα. Σε αγαπώ, Νταν. Χρόνια πολλά», έγραφε.
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