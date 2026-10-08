Όταν ο Μάικλ Ντάγκλας φώναξε μεθυσμένος στην Τζούλια Ρόμπερτς: Το ντροπιαστικό σκηνικό με τον γιο του που διέλυσε τη φιλία τους
Όταν ο Μάικλ Ντάγκλας φώναξε μεθυσμένος στην Τζούλια Ρόμπερτς: Το ντροπιαστικό σκηνικό με τον γιο του που διέλυσε τη φιλία τους
«Βγάλε τα χέρια σου από το παιδί μου και πάρε εκείνη τη Χρυσή Σφαίρα και βάλ’ τη εκεί που δεν τη βλέπει ο ήλιος», της είχε πει ο ηθοποιός
Ένα από τα πιο ντροπιαστικά σκηνικά της ζωής του περιέγραψε ο Μάικλ Ντάγκλας, κατά το οποίο φώναξε μεθυσμένος στην Τζούλια Ρόμπερτς, με αποτέλεσμα η φιλία τους να διαλυθεί οριστικά.
Ο ηθοποιός σε απόσπασμα από τα απομνημονεύματά του «One Helluva Ride» που κυκλοφόρησαν πρόσφατα, μίλησε για το μακρινό 1990 που ήταν παραγωγός στην ταινία τρόμου και επιστημονικής φαντασίας «Flatliners», όπου συμμετείχαν η Ρόμπερτς και ο τότε σύντροφός της Κίφερ Σάδερλαντ.
Οι τρεις τους τότε είχαν βρεθεί σε ένα πάρτι για τις Χρυσές Σφαίρες, με τον Ντάγκλας να συνοδεύεται από τον γιο του, Κάμερον, ο οποίος ήταν τότε περίπου 13 ετών: «Ήμασταν στο μπαρ και η Τζούλια είχε το χέρι της γύρω από τον γιο μου, σχεδόν ακουμπώντας πάνω του. Για μένα, εκείνη τη στιγμή, έδειχνε σαστισμένος… αλλά εγώ ήμουν αρκετά μεθυσμένος», έγραψε ο ηθοποιός και εξήγησε πως αντέδρασε λέγοντας στη Ρόμπερτς: «Βγάλε τα χέρια σου από τον γιο μου και πάρε εκείνη τη Χρυσή Σφαίρα και βάλ’ τη εκεί που δεν τη βλέπει ο ήλιος».
«Είχα ξεπεράσει τα όρια με την πιο περιζήτητη νεαρή ηθοποιό του Χόλιγουντ», σημείωσε, αποκαλύπτοντας πως το επόμενο πρωί δέχτηκε τηλεφώνημα από τον συνεργάτη του στην παραγωγή: «Έστειλα στην Τζούλια τριαντάφυλλα μαζί με μια συγγνώμη για τη συμπεριφορά μου και στη συνέχεια, όταν επέστρεψα στο γραφείο της παραγωγής, ζήτησα προσωπικά συγγνώμη από εκείνη και τον Κίφερ. Ευτυχώς, με συγχώρεσαν αρκετά ώστε να ξεπεράσουμε το περιστατικό και να ολοκληρώσουμε την ταινία», είπε, παρόλα αυτά, είχε μπει ένα τέλος στη φιλία του με τη Ρόμπερτς: «Παρέμεινα φίλος με τον Κίφερ. Με την Τζούλια, όχι και τόσο».
Ο Ντάγκλας πρόσθεσε ότι το «απίστευτα ντροπιαστικό» περιστατικό με τη Ρόμπερτς «έμεινε μαζί του για χρόνια».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ο ηθοποιός σε απόσπασμα από τα απομνημονεύματά του «One Helluva Ride» που κυκλοφόρησαν πρόσφατα, μίλησε για το μακρινό 1990 που ήταν παραγωγός στην ταινία τρόμου και επιστημονικής φαντασίας «Flatliners», όπου συμμετείχαν η Ρόμπερτς και ο τότε σύντροφός της Κίφερ Σάδερλαντ.
Οι τρεις τους τότε είχαν βρεθεί σε ένα πάρτι για τις Χρυσές Σφαίρες, με τον Ντάγκλας να συνοδεύεται από τον γιο του, Κάμερον, ο οποίος ήταν τότε περίπου 13 ετών: «Ήμασταν στο μπαρ και η Τζούλια είχε το χέρι της γύρω από τον γιο μου, σχεδόν ακουμπώντας πάνω του. Για μένα, εκείνη τη στιγμή, έδειχνε σαστισμένος… αλλά εγώ ήμουν αρκετά μεθυσμένος», έγραψε ο ηθοποιός και εξήγησε πως αντέδρασε λέγοντας στη Ρόμπερτς: «Βγάλε τα χέρια σου από τον γιο μου και πάρε εκείνη τη Χρυσή Σφαίρα και βάλ’ τη εκεί που δεν τη βλέπει ο ήλιος».
Michael Douglas Once Drunkenly Scolded Julia Roberts ‘Take Your Hands Off My Son,’ Then Bought Roses to Apologize https://t.co/cfjnEJocIu— People (@people) October 8, 2026
«Είχα ξεπεράσει τα όρια με την πιο περιζήτητη νεαρή ηθοποιό του Χόλιγουντ», σημείωσε, αποκαλύπτοντας πως το επόμενο πρωί δέχτηκε τηλεφώνημα από τον συνεργάτη του στην παραγωγή: «Έστειλα στην Τζούλια τριαντάφυλλα μαζί με μια συγγνώμη για τη συμπεριφορά μου και στη συνέχεια, όταν επέστρεψα στο γραφείο της παραγωγής, ζήτησα προσωπικά συγγνώμη από εκείνη και τον Κίφερ. Ευτυχώς, με συγχώρεσαν αρκετά ώστε να ξεπεράσουμε το περιστατικό και να ολοκληρώσουμε την ταινία», είπε, παρόλα αυτά, είχε μπει ένα τέλος στη φιλία του με τη Ρόμπερτς: «Παρέμεινα φίλος με τον Κίφερ. Με την Τζούλια, όχι και τόσο».
Ο Ντάγκλας πρόσθεσε ότι το «απίστευτα ντροπιαστικό» περιστατικό με τη Ρόμπερτς «έμεινε μαζί του για χρόνια».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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