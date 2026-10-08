Όταν ο Μάικλ Ντάγκλας φώναξε μεθυσμένος στην Τζούλια Ρόμπερτς: Το ντροπιαστικό σκηνικό με τον γιο του που διέλυσε τη φιλία τους

στην ταινία τρόμου και επιστημονικής φαντασίας «Flatliners», όπου συμμετείχαν η Ρόμπερτς και ο τότε σύντροφός της Κίφερ Σάδερλαντ.

δέχτηκε τηλεφώνημα από τον συνεργάτη του στην παραγωγή: