Ο Τζον Σίνα με ξυρισμένο κεφάλι μετά τον δεύτερο γύρο μεταμόσχευσης μαλλιών, δείτε τη φωτογραφία
Ο Τζον Σίνα με ξυρισμένο κεφάλι μετά τον δεύτερο γύρο μεταμόσχευσης μαλλιών, δείτε τη φωτογραφία
Η διαδικασία για τον σταρ του WWE ξεκίνησε το 2024, τα αστεία των φαν τον ώθησαν να την κάνει
Μία φωτογραφία από κέντρο στην Ατλάντα, μετά τον δεύτερο γύρο μεταμόσχευσης μαλλιών, δημοσίευσε στο X ο Τζον Σίνα. Ο πρώην σταρ του WWE εμφανίζεται με ξυρισμένο κεφάλι, δίπλα στον γιατρό του.
Ο Σίνα ακολούθησε μια ελάχιστα επεμβατική μέθοδο μεταμόσχευσης μαλλιών, κατά την οποία λαμβάνονται τριχοθυλάκια από ένα σημείο του κεφαλιού και εμφυτεύονται στις περιοχές όπου υπάρχει αραίωση. Η διαδικασία μεταμόσχευσης μαλλιών για τον 49χρονο ξεκίνησε το 2024, με τον ίδιο να λέει ότι τα αστεία των φαν του WWE ήταν εκείνα που τον ώθησαν να το ξεκινήσει.
«Είδα τα πλακάτ τους που έγραφαν “ο φαλακρός Τζον Σίνα”», είχε δηλώσει στο People τον περασμένο Αύγουστο. «Με ώθησαν να πάω να δω ποιες ήταν οι επιλογές μου. Τώρα έχω μια ρουτίνα: θεραπεία με κόκκινο φως, μινοξιδίλη, βιταμίνες, σαμπουάν, conditioner — και έκανα επίσης μεταμόσχευση μαλλιών τον περασμένο Νοέμβριο. Μισώ το γεγονός ότι, αν δεν υπήρχε τόση ντροπή γύρω από αυτό, θα το είχα κάνει πριν από 10 χρόνια».
Ο Σίνα μετά την επέμβαση δήλωσε ότι «άλλαξε εντελώς την πορεία της ζωής του» και του επιτρέπει να κάνει περισσότερη υποκριτική. Αν και το ξυρισμένο κεφάλι δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη μεταμόσχευση, ο Σίνα ανέφερε στο Facebook ότι ήθελε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, γι’ αυτό «το πήγε μέχρι τέλους».
Δείτε τη φωτογραφία
Η καριέρα του παλαιστή ολοκληρώθηκε όταν εγκατέλειψε ύστερα από λαβή sleeper hold στον τελευταίο του αγώνα απέναντι στον Γκούντερ, στο «Saturday Night’s Main Event» τον Δεκέμβριο. Ήταν μόλις η τέταρτη φορά που αναγκάστηκε να εγκαταλείψει στην ένδοξη καριέρα του.
Η ήττα αυτή έβαλε τον επίλογο σε μία από τις σπουδαιότερες καριέρες στην ιστορία της πάλης. Η περιοδεία αποχώρησης του Σίνα, που διήρκεσε έναν χρόνο, περιλάμβανε 36 εμφανίσεις και 15 αγώνες.
Πλέον θα στραφεί στην καριέρα του στην υποκριτική, έχοντας ήδη πρωταγωνιστήσει σε ταινίες όπως το «The Suicide Squad» και το «Ricky Stanicky». Ο Σίνα εργάζεται αυτή την περίοδο στην ταινία «Matchbox: The Movie», όπου υποδύεται τον Σον. Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 9 Οκτωβρίου 2026.
Ο Σίνα ακολούθησε μια ελάχιστα επεμβατική μέθοδο μεταμόσχευσης μαλλιών, κατά την οποία λαμβάνονται τριχοθυλάκια από ένα σημείο του κεφαλιού και εμφυτεύονται στις περιοχές όπου υπάρχει αραίωση. Η διαδικασία μεταμόσχευσης μαλλιών για τον 49χρονο ξεκίνησε το 2024, με τον ίδιο να λέει ότι τα αστεία των φαν του WWE ήταν εκείνα που τον ώθησαν να το ξεκινήσει.
«Είδα τα πλακάτ τους που έγραφαν “ο φαλακρός Τζον Σίνα”», είχε δηλώσει στο People τον περασμένο Αύγουστο. «Με ώθησαν να πάω να δω ποιες ήταν οι επιλογές μου. Τώρα έχω μια ρουτίνα: θεραπεία με κόκκινο φως, μινοξιδίλη, βιταμίνες, σαμπουάν, conditioner — και έκανα επίσης μεταμόσχευση μαλλιών τον περασμένο Νοέμβριο. Μισώ το γεγονός ότι, αν δεν υπήρχε τόση ντροπή γύρω από αυτό, θα το είχα κάνει πριν από 10 χρόνια».
Ο Σίνα μετά την επέμβαση δήλωσε ότι «άλλαξε εντελώς την πορεία της ζωής του» και του επιτρέπει να κάνει περισσότερη υποκριτική. Αν και το ξυρισμένο κεφάλι δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη μεταμόσχευση, ο Σίνα ανέφερε στο Facebook ότι ήθελε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, γι’ αυτό «το πήγε μέχρι τέλους».
Δείτε τη φωτογραφία
Round 2 of FUE Treatement and this time I went all in for best possible results. Thank you @KenAndersonMD and the staff at Anderson Center for Hair for accompanying me on this journey! pic.twitter.com/0Gpareki5U— John Cena (@JohnCena) June 29, 2026
Η ήττα αυτή έβαλε τον επίλογο σε μία από τις σπουδαιότερες καριέρες στην ιστορία της πάλης. Η περιοδεία αποχώρησης του Σίνα, που διήρκεσε έναν χρόνο, περιλάμβανε 36 εμφανίσεις και 15 αγώνες.
Πλέον θα στραφεί στην καριέρα του στην υποκριτική, έχοντας ήδη πρωταγωνιστήσει σε ταινίες όπως το «The Suicide Squad» και το «Ricky Stanicky». Ο Σίνα εργάζεται αυτή την περίοδο στην ταινία «Matchbox: The Movie», όπου υποδύεται τον Σον. Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 9 Οκτωβρίου 2026.
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