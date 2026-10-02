Αν Χάθαγουεϊ για την καριέρα της: Έχω αλλάξει, είμαι πιο ανοιχτή στο να το διασκεδάζω
Αν Χάθαγουεϊ για την καριέρα της: Έχω αλλάξει, είμαι πιο ανοιχτή στο να το διασκεδάζω
Μακάρι να το είχα καταλάβει νωρίτερα στη ζωή μου, δήλωσε η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός
Με περισσότερη χαλαρότητα αντιμετωπίζει την καριέρα της η Αν Χάθαγουεϊ, δείχνοντας τη διάθεση να απολαμβάνει τη διαδικασία.
Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός εμφανίστηκε την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στην εκπομπή «CBS Mornings», όπου μίλησε για τη νέα της ταινία «Verity», την πέμπτη και τελευταία ταινία στην οποία συμμετείχε μέσα στο 2026.
Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η παρουσιάστρι Γκέιλ Κινγκ παρατήρησε ότι η Χάθαγουεϊ — η οποία είναι έγκυος και περιμένει το τρίτο της παιδί με τον σύζυγό της Άνταμ Σούλμαν, ενώ βρίσκεται έντονα στο προσκήνιο το μεγαλύτερο μέρος της χρονιάς — φαίνεται πλέον να απολαμβάνει περισσότερο την επιτυχία της, έχοντας στο παρελθόν μια κατά περιόδους δύσκολη σχέση με τη δημοσιότητα.
«Σε ευχαριστώ που το λες αυτό και που επισημαίνεις όλα αυτά τα όμορφα πράγματα. Νομίζω όμως ότι έχω αλλάξει», απάντησε τότε εκείνη. «Νομίζω ότι όταν εμφανίζομαι σε κάτι τέτοιο — ξέρεις, έκανες πριν το αστείο “μην παγώσεις”, γιατί αυτό μπορεί να συμβεί — καταλαβαίνω ότι είναι κάτι σημαντικό, αλλά δεν είναι τα πάντα, χωρίς παρεξήγηση. Οπότε αν κολλήσω στο πλατό, δεν ήρθε το τέλος του κόσμου. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι γύρω μου που είναι εκεί. Και ίσως στην πραγματικότητα ελπίζουν να συμβεί το καλύτερο. Νομίζω λοιπόν ότι έχω χαλαρώσει, κάτι που θεωρώ ότι ήταν απαραίτητο. Και νομίζω ότι είμαι πιο ανοιχτή στο να το διασκεδάζω».
«Και να μην τα παίρνεις όλα τόσο προσωπικά», πρόσθεσε η Κινγκ. «Στην πραγματικότητα έχει να κάνει απλώς με το συναίσθημα και τη σύνδεση που έχεις με τους άλλους ανθρώπους. Μακάρι να το είχα καταλάβει νωρίτερα στη ζωή μου, αλλά είμαι τόσο ευγνώμων που το κατάλαβα έστω και τώρα», είπε η ηθοποιός, παίρνοντας τον λόγο.
Στο «CBS Mornings», η Κινγκ ρώτησε τη Χάθαγουεϊ αν ανησύχησε μήπως ο κόσμος τη δει «υπερβολικά πολύ» όταν συνειδητοποίησε ότι και οι πέντε ταινίες θα κυκλοφορούσαν μέσα στην ίδια χρονιά. Το «Verity» αποτελεί την τελευταία κυκλοφορία σε μια εντυπωσιακή σειρά πέντε ταινιών της Χάθαγουεϊ μέσα στο 2026, μετά τα «Mother Mary», «The Devil Wears Prada 2», «The Odyssey» και «The End of Oak Street».
Η ίδια παραδέχτηκε ότι αρχικά προβληματίστηκε για το αν η έντονη παρουσία της σε πολλές ταινίες μέσα στην ίδια χρονιά θα κούραζε το κοινό, τελικά όμως επέλεξε να δει θετικά την κατάσταση και να απολαύσει την επιτυχία. «Λίγο, φυσικά. Είναι πολύ και θέλεις να μπορείς να είσαι πλήρως παρούσα για κάθε ταινία. Και είναι πολύ να ζητάς από τον κόσμο να σε βλέπει για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Μετά όμως σκέφτηκα: “Κι αν τελικά πάει καλύτερα απ’ όσο φαντάζεσαι;”», σημείωσε η σταρ του Χόλιγουντ.
Δύο από τις φετινές ταινίες της Αν Χάθαγουεϊ, η «Οδύσσεια» και ο «Ο Διάβολος φοράει Prada 2», συγκαταλέγονται αυτή τη στιγμή στις δέκα εμπορικότερες ταινίες του 2026 στο αμερικανικό box office. Παράλληλα, η ίδια και ο Τομ Κρουζ ανακοίνωσαν ότι θα πρωταγωνιστήσουν μαζί σε σίκουελ της ταινίας «Days of Thunder» του 1990, με την κυκλοφορία του να αναμένεται το 2028.
Φωτογραφία: Shutterstock
Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός εμφανίστηκε την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στην εκπομπή «CBS Mornings», όπου μίλησε για τη νέα της ταινία «Verity», την πέμπτη και τελευταία ταινία στην οποία συμμετείχε μέσα στο 2026.
Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η παρουσιάστρι Γκέιλ Κινγκ παρατήρησε ότι η Χάθαγουεϊ — η οποία είναι έγκυος και περιμένει το τρίτο της παιδί με τον σύζυγό της Άνταμ Σούλμαν, ενώ βρίσκεται έντονα στο προσκήνιο το μεγαλύτερο μέρος της χρονιάς — φαίνεται πλέον να απολαμβάνει περισσότερο την επιτυχία της, έχοντας στο παρελθόν μια κατά περιόδους δύσκολη σχέση με τη δημοσιότητα.
«Σε ευχαριστώ που το λες αυτό και που επισημαίνεις όλα αυτά τα όμορφα πράγματα. Νομίζω όμως ότι έχω αλλάξει», απάντησε τότε εκείνη. «Νομίζω ότι όταν εμφανίζομαι σε κάτι τέτοιο — ξέρεις, έκανες πριν το αστείο “μην παγώσεις”, γιατί αυτό μπορεί να συμβεί — καταλαβαίνω ότι είναι κάτι σημαντικό, αλλά δεν είναι τα πάντα, χωρίς παρεξήγηση. Οπότε αν κολλήσω στο πλατό, δεν ήρθε το τέλος του κόσμου. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι γύρω μου που είναι εκεί. Και ίσως στην πραγματικότητα ελπίζουν να συμβεί το καλύτερο. Νομίζω λοιπόν ότι έχω χαλαρώσει, κάτι που θεωρώ ότι ήταν απαραίτητο. Και νομίζω ότι είμαι πιο ανοιχτή στο να το διασκεδάζω».
Anne Hathaway Says She’s ‘Chilled Out’ About Fame After Blockbuster Year: ‘I Have Changed’ https://t.co/C53jkmOX8G— People (@people) October 2, 2026
Στο «CBS Mornings», η Κινγκ ρώτησε τη Χάθαγουεϊ αν ανησύχησε μήπως ο κόσμος τη δει «υπερβολικά πολύ» όταν συνειδητοποίησε ότι και οι πέντε ταινίες θα κυκλοφορούσαν μέσα στην ίδια χρονιά. Το «Verity» αποτελεί την τελευταία κυκλοφορία σε μια εντυπωσιακή σειρά πέντε ταινιών της Χάθαγουεϊ μέσα στο 2026, μετά τα «Mother Mary», «The Devil Wears Prada 2», «The Odyssey» και «The End of Oak Street».
Η ίδια παραδέχτηκε ότι αρχικά προβληματίστηκε για το αν η έντονη παρουσία της σε πολλές ταινίες μέσα στην ίδια χρονιά θα κούραζε το κοινό, τελικά όμως επέλεξε να δει θετικά την κατάσταση και να απολαύσει την επιτυχία. «Λίγο, φυσικά. Είναι πολύ και θέλεις να μπορείς να είσαι πλήρως παρούσα για κάθε ταινία. Και είναι πολύ να ζητάς από τον κόσμο να σε βλέπει για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Μετά όμως σκέφτηκα: “Κι αν τελικά πάει καλύτερα απ’ όσο φαντάζεσαι;”», σημείωσε η σταρ του Χόλιγουντ.
Δύο από τις φετινές ταινίες της Αν Χάθαγουεϊ, η «Οδύσσεια» και ο «Ο Διάβολος φοράει Prada 2», συγκαταλέγονται αυτή τη στιγμή στις δέκα εμπορικότερες ταινίες του 2026 στο αμερικανικό box office. Παράλληλα, η ίδια και ο Τομ Κρουζ ανακοίνωσαν ότι θα πρωταγωνιστήσουν μαζί σε σίκουελ της ταινίας «Days of Thunder» του 1990, με την κυκλοφορία του να αναμένεται το 2028.
Φωτογραφία: Shutterstock
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