Ηλίας Κοκοτός: Ένας hotelier επικεφαλής της Eurovision στη Βουλγαρία - «Δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για μια συνεργασία με την ελληνική διοργάνωση» Ταυτισμένος με τον όμιλο Eλούντα, ο πολύπλευρος επιχειρηματίας μιλά για τον ρόλο του Supervisor for the Show στη Eurovision 2027, μετά την αποδοχή της τιμητικής πρότασης από τη διοργανώτρια χώρα Βουλγαρία

Συνέντευξη στη Μαρία Λεμονιά Φωτογράφος August Studio 02.10.2026, 20:35