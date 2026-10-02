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Συνελήφθη 47χρονος για πλαστογραφία και όπλα στον Κορυδαλλό
Συνελήφθη 47χρονος για πλαστογραφία και όπλα στον Κορυδαλλό
Μετά από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του δράστη, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο πλαστά δελτία ταυτότητας, δύο πτυσσόμενες μεταλλικές ράβδοι και σπρέι πιπεριού
Στη σύλληψη ενός 47χρονου για πλαστογραφία και όπλα προχώρησε το πρωί της Πέμπτης (1/10) η Αστυνομία σε περιοχή του Κορυδαλλού.
Ειδικότερα, μετά από έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του δράστη, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο πλαστά δελτία ταυτότητας, δύο πτυσσόμενες μεταλλικές ράβδοι και σπρέι πιπεριού.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
Ειδικότερα, μετά από έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του δράστη, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο πλαστά δελτία ταυτότητας, δύο πτυσσόμενες μεταλλικές ράβδοι και σπρέι πιπεριού.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
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