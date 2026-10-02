Καταγγελία Παναθηναϊκού στην Euroleague για την αντίδραση Μπαρτζώκα στους πανηγυρισμούς της Βίρτους: Δυσφημεί το άθλημα - Η ειρωνική απάντηση του Ολυμπιακού
Καταγγελία Παναθηναϊκού στην Euroleague για την αντίδραση Μπαρτζώκα στους πανηγυρισμούς της Βίρτους: Δυσφημεί το άθλημα - Η ειρωνική απάντηση του Ολυμπιακού
Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ζητά την παραδειγματική τιμωρία του κόουτς του Ολυμπιακού - Οι αναρτήσεις Γιαννακόπουλου στο Instagram που «έδειξαν» την καταγγελία και η... φωτογραφική απάντηση της ερυθρόλευκης ΚΑΕ, χωρίς να αναφέρει ονόματα
Νέο μέτωπο σε μια αντιπαράθεση με... παρελθόν φαίνεται πως ανοίγει η αντίδραση του Γιώργου Μπαρτζώκα στους πανηγυρισμούς των παικτών της Βίρτους Μπολόνια μετά το buzzer beater του Καρ, που χάρισε στους Ιταλούς τη νίκη επί του Ολυμπιακού με 96-94 στη χθεσινή αναμέτρηση για την 3η αγωνιστική της Euroleague.
Κάνοντας επίσημη την αντίδρασή της στην κίνηση του τεχνικού του Ολυμπιακού να απωθήσει τους παίκτες της Βίρτους, που έπεσαν πάνω του πανηγυρίζοντας, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR προχώρησε σε καταγγελία ενώπιον της EuroLeague κατά του Γιώργου Μπαρτζώκα, «έπειτα από όσα απαράδεκτα επανέλαβε την Πέμπτη (1/10) μετά από το τέλος της αναμέτρησης του αγώνα και της ήττας της ομάδας του από τη Βίρτους Μπολόνια, όταν-μεταξύ άλλων- έσπρωξε αντίπαλους παίκτες μαινόμενος».
Μέσω της καταγγελίας, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός «ζητεί την παραδειγματική τιμωρία του προπονητή του Ολυμπιακού, αναφέροντας το σύνολο των ανάρμοστων συμπεριφορών του καθ' υποτροπή ανεξέλεγκτου παραβάτη τα τελευταία χρόνια, οι οποίες αποτελούν απόλυτη δυσφήμιση για το άθλημα και το προϊόν της Ευρωλίγκα».
Μεταξύ άλλων, η «πράσινη» ΚΑΕ επισημαίνει «όσα αδιανόητα έκανε μετά το περσινό εκτός έδρας ματς με την Ντουμπάι, οταν επιτέθηκε σε φιλάθλους στην εξέδρα, καθύβρισε γυναίκα φίλαθλο, την αντίστοιχη συμπεριφορά του στο Final 4 του Άμπου Ντάμπι και πλήθος άλλων».
Επίσης, διερωτάται πώς είναι δυνατόν ο κ. Μπαρτζώκας να συνεχίσει ανεξέλεγκτος να δυσφημεί συνεχώς το άθλημα και παράλληλα να τυγχάνει ασυλίας από τη διοργανώτρια αρχή, ενώ άλλοι παράγοντες του αθλήματος τιμωρούνται αυστηρά και δικαίως.
«Στο μπάσκετ γίνονται τεράστιες επενδύσεις και ο κ. Μπαρτζώκας το δυσφημεί συνεχώς και μένει ατιμώρητος, κάτι που πρέπει να σταματήσει!» καταλήγει η ΚΑΕ Παναθηναϊκός.
Αναλυτικά η ενημέρωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός:
«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR προχώρησε σε καταγγελία ενώπιον της EuroLeague κατά του Γιώργου Μπαρτζώκα έπειτα από όσα απαράδεκτα επανέλαβε την Πέμπτη (1/10) μετά από το τέλος της αναμέτρησης του αγώνα και της ήττας της ομάδας του από τη Βίρτους Μπολόνια, όταν-μεταξύ άλλων- έσπρωξε αντίπαλους παίκτες μαινόμενος.
Μέσω αυτής ζητεί την παραδειγματική τιμωρία του προπονητή του Ολυμπιακού αναφέροντας το σύνολο των ανάρμοστων συμπεριφορών του καθ’ υποτροπή ανεξέλεγκτου παραβάτη τα τελευταία χρόνια, οι οποίες αποτελούν απόλυτη δυσφήμιση για το άθλημα και το προϊόν της Ευρωλίγκα. Μεταξύ άλλων επεσήμαναν όσα αδιανόητα έκανε μετά το περσινό εκτός έδρας ματς με την Ντουμπάι, όταν επιτέθηκε σε φιλάθλους στην εξέδρα, καθύβρισε γυναίκα φίλαθλο, την αντίστοιχη συμπεριφορά του στο Final 4 του Άμπου Ντάμπι και πλήθος άλλων.
Επίσης επισημαίνεται πως δεν είναι δυνατόν ο κ. Μπαρτζώκας να συνεχίσει ανεξέλεγκτος να δυσφημεί συνεχώς το άθλημα και παράλληλα να τυγχάνει ασυλίας από τη διοργανώτρια αρχή, ενώ άλλοι παράγοντες του αθλήματος τιμωρούνται αυστηρά και δικαίως.
Στο μπάσκετ γίνονται τεράστιες επενδύσεις και ο κ. Μπαρτζώκας το δυσφημεί συνεχώς και μένει ατιμώρητος, κάτι που πρέπει να σταματήσει!».
Νωρίτερα, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σχολίασε με ένα story στο Instagram τη φάση με τους πανηγυρισμούς των παικτών της Βίρτους και την αντίδραση του Γιώργου Μπαρτζώκα.
O ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού ανέβασε το χαρακτηριστικό βίντεο, γράφοντας δηκτικά: «10 μήνες και 2 εκατομμύρια πρόστιμο στον Γιαννακόπουλο».
Κάνοντας επίσημη την αντίδρασή της στην κίνηση του τεχνικού του Ολυμπιακού να απωθήσει τους παίκτες της Βίρτους, που έπεσαν πάνω του πανηγυρίζοντας, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR προχώρησε σε καταγγελία ενώπιον της EuroLeague κατά του Γιώργου Μπαρτζώκα, «έπειτα από όσα απαράδεκτα επανέλαβε την Πέμπτη (1/10) μετά από το τέλος της αναμέτρησης του αγώνα και της ήττας της ομάδας του από τη Βίρτους Μπολόνια, όταν-μεταξύ άλλων- έσπρωξε αντίπαλους παίκτες μαινόμενος».
@dillo.a.boncio
Virtus Bologna - Olympiacos Canestro di CARR♬ audio originale - Dillo a Boncio
Μέσω της καταγγελίας, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός «ζητεί την παραδειγματική τιμωρία του προπονητή του Ολυμπιακού, αναφέροντας το σύνολο των ανάρμοστων συμπεριφορών του καθ' υποτροπή ανεξέλεγκτου παραβάτη τα τελευταία χρόνια, οι οποίες αποτελούν απόλυτη δυσφήμιση για το άθλημα και το προϊόν της Ευρωλίγκα».
Μεταξύ άλλων, η «πράσινη» ΚΑΕ επισημαίνει «όσα αδιανόητα έκανε μετά το περσινό εκτός έδρας ματς με την Ντουμπάι, οταν επιτέθηκε σε φιλάθλους στην εξέδρα, καθύβρισε γυναίκα φίλαθλο, την αντίστοιχη συμπεριφορά του στο Final 4 του Άμπου Ντάμπι και πλήθος άλλων».
Επίσης, διερωτάται πώς είναι δυνατόν ο κ. Μπαρτζώκας να συνεχίσει ανεξέλεγκτος να δυσφημεί συνεχώς το άθλημα και παράλληλα να τυγχάνει ασυλίας από τη διοργανώτρια αρχή, ενώ άλλοι παράγοντες του αθλήματος τιμωρούνται αυστηρά και δικαίως.
«Στο μπάσκετ γίνονται τεράστιες επενδύσεις και ο κ. Μπαρτζώκας το δυσφημεί συνεχώς και μένει ατιμώρητος, κάτι που πρέπει να σταματήσει!» καταλήγει η ΚΑΕ Παναθηναϊκός.
Αναλυτικά η ενημέρωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός:
«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR προχώρησε σε καταγγελία ενώπιον της EuroLeague κατά του Γιώργου Μπαρτζώκα έπειτα από όσα απαράδεκτα επανέλαβε την Πέμπτη (1/10) μετά από το τέλος της αναμέτρησης του αγώνα και της ήττας της ομάδας του από τη Βίρτους Μπολόνια, όταν-μεταξύ άλλων- έσπρωξε αντίπαλους παίκτες μαινόμενος.
Μέσω αυτής ζητεί την παραδειγματική τιμωρία του προπονητή του Ολυμπιακού αναφέροντας το σύνολο των ανάρμοστων συμπεριφορών του καθ’ υποτροπή ανεξέλεγκτου παραβάτη τα τελευταία χρόνια, οι οποίες αποτελούν απόλυτη δυσφήμιση για το άθλημα και το προϊόν της Ευρωλίγκα. Μεταξύ άλλων επεσήμαναν όσα αδιανόητα έκανε μετά το περσινό εκτός έδρας ματς με την Ντουμπάι, όταν επιτέθηκε σε φιλάθλους στην εξέδρα, καθύβρισε γυναίκα φίλαθλο, την αντίστοιχη συμπεριφορά του στο Final 4 του Άμπου Ντάμπι και πλήθος άλλων.
Επίσης επισημαίνεται πως δεν είναι δυνατόν ο κ. Μπαρτζώκας να συνεχίσει ανεξέλεγκτος να δυσφημεί συνεχώς το άθλημα και παράλληλα να τυγχάνει ασυλίας από τη διοργανώτρια αρχή, ενώ άλλοι παράγοντες του αθλήματος τιμωρούνται αυστηρά και δικαίως.
Στο μπάσκετ γίνονται τεράστιες επενδύσεις και ο κ. Μπαρτζώκας το δυσφημεί συνεχώς και μένει ατιμώρητος, κάτι που πρέπει να σταματήσει!».
Οι αναρτήσεις Γιαννακόπουλου που «έδειξαν» την καταγγελία
Νωρίτερα, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σχολίασε με ένα story στο Instagram τη φάση με τους πανηγυρισμούς των παικτών της Βίρτους και την αντίδραση του Γιώργου Μπαρτζώκα.
O ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού ανέβασε το χαρακτηριστικό βίντεο, γράφοντας δηκτικά: «10 μήνες και 2 εκατομμύρια πρόστιμο στον Γιαννακόπουλο».
Λίγες ώρες μετά, ο διοικητικός ηγέτης του Παναθηναϊκού ανέβασε εκ νέου story, κάνοντας κριτική για τις τιμωρίες που επιβάλλονται σε εκείνον και όχι σε άλλους. Έγραψε σχετικά:
«Ως μέτοχος αυτής της λίγκας, ως ιδιοκτήτης ομάδας.
Όταν βλέπω τέτοιες ενέργειες, δηλαδή ανθρώπους να δυσφημούνε το προϊόν, στο οποίο έχεις κάνει τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια καλή δουλειά η EuroLeague, να έχει ανέβει η αξία της, το ένα το άλλο. Όταν αυτά μένουν στο ατιμώρητο, σε αντίθεση με τους παράγοντες, βάζω και τον εαυτό μου μέσα.
Εδώ οι παίκτες τρώνε πρόστιμα δεκάδες και εκατοντάδες χιλιάδες γιατί είπαν κάτι για έναν διαιτητή. Και υπάρχει χειροδικία και δεν ανοίγει ούτε καν διαδικασία; Δηλαδή δεν το καταλαβαίνω αυτό.
Είτε το προστατεύουμε είτε δεν το προστατεύουμε. Δεν γίνεται επειδή πήγα τρία μέτρα πίσω από τη γραμματεία να τρώω τρεις αγωνιστικές μέσα στο Final Four κιόλας, εάν πηγαίναμε και να υπάρχουν προπονητές, παίκτες, παράγοντες ή οτιδήποτε που χειροδικούν και δεν τους ακουμπάει κανένας και είναι στο απυρόβλητο. Επιτέλους δηλαδή»
H... φωτογραφική ανάρτηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός
Από την πλευρά της, μια ανάρτηση με... νόημα έκανε στο Χ η ΚΑΕ Ολυμπιακός. Οι Πειραιώτες δεν έκαναν αναφορά σε ονόματα και απλά αρκέστηκαν σε ένα αινιγματικό ποστάρισμα, το οποίο ωστόσο «φωτογράφιζε» τις αντιδράσεις του Δημήτρη Γιαννακόπουλου.
Συγκεκριμένα, οι «ερυθρόλευκοι» έγραψαν στον επίσημο λογαριασμό τους στο Χ: «Πόνος είναι, ΔΕΝ θα περάσει».
Πόνος είναι, ΔΕΝ θα περάσει!#OlympiacosBC— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) October 2, 2026
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