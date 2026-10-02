Τραϊάνα Ανανία για Δημήτρη Κόκοτα: Έχω τις καλύτερες αναμνήσεις που θα μπορούσα από εκείνον
Τραϊάνα Ανανία για Δημήτρη Κόκοτα: Έχω τις καλύτερες αναμνήσεις που θα μπορούσα από εκείνον
Ελπίζω να αναπαυτεί η ψυχή του, είπε η ηθοποιός για τον τραγουδιστή με τον οποίο είχε συμμετάσχει στο «J2US»
Μία αναφορά στον Δημήτρη Κόκοτα έκανε η Τραϊάνα Ανανία κατά τη διάρκεια δηλώσεών της. Ο τραγουδιστής έφυγε από τη ζωή τον Αύγουστο, έχοντας υποστεί έμφαγμα στις πρόβες του «J2US» το 2024. Η ηθοποιός είχε συμμετάσχει στο μουσικό σόου στο πλευρό του.
Η Τραϊάνα Ανανία έκανε λόγο για μια μεγάλη απώλεια, τονίζοντας ότι έχει μόνο όμορφες αναμνήσεις από τις στιγμές που μοιράστηκαν μαζί. «Είναι πολύ μεγάλη η απώλεια και ελπίζω να αναπαυτεί η ψυχή του. Έχω τις καλύτερες αναμνήσεις που θα μπορούσα να έχω από εκείνον. Ήμασταν πάρα πολύ κοντά και… τώρα, δεν είμαστε κοντά», είπε στην κάμερα της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι», με τις δηλώσεις της να προβάλλονται την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου.
Στη συνέχεια, η Τραϊάνα Ανανία ανέφερε ότι θα δώσει το «παρών» στο μνημόσυνό του το Σάββατο 3 Οκτωβρίου προκειμένου να τιμήσει τη μνήμη του.
Δείτε το βίντεο
Όταν είχε γίνει γνωστή η είδηση του θανάτου του Δημήτρη Κόκοτα, η Τραϊάνα Ανανία είχε σπεύσει να τον αποχαιρετήσει δημοσιεύοντας στα social media ένα βίντεο με εμφάνισή τους στο «J2US». Το σχετικό κλιπ το είχε συνοδεύσει με μερικά συγκινητικά λόγια. «Αγαπημένε μου Δημήτρη. Καλό ταξίδι. Σ' αγαπώ πολύ. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Εσύ γνωρίζεις Ραντεβού στους ουρανούς για πολλά ντουέτα ακόμα. Κατερίνα μου σου στέλνω την αγκαλιά μου», είχε γράψει.
Η Τραϊάνα Ανανία έκανε λόγο για μια μεγάλη απώλεια, τονίζοντας ότι έχει μόνο όμορφες αναμνήσεις από τις στιγμές που μοιράστηκαν μαζί. «Είναι πολύ μεγάλη η απώλεια και ελπίζω να αναπαυτεί η ψυχή του. Έχω τις καλύτερες αναμνήσεις που θα μπορούσα να έχω από εκείνον. Ήμασταν πάρα πολύ κοντά και… τώρα, δεν είμαστε κοντά», είπε στην κάμερα της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι», με τις δηλώσεις της να προβάλλονται την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου.
Στη συνέχεια, η Τραϊάνα Ανανία ανέφερε ότι θα δώσει το «παρών» στο μνημόσυνό του το Σάββατο 3 Οκτωβρίου προκειμένου να τιμήσει τη μνήμη του.
Δείτε το βίντεο
Όταν είχε γίνει γνωστή η είδηση του θανάτου του Δημήτρη Κόκοτα, η Τραϊάνα Ανανία είχε σπεύσει να τον αποχαιρετήσει δημοσιεύοντας στα social media ένα βίντεο με εμφάνισή τους στο «J2US». Το σχετικό κλιπ το είχε συνοδεύσει με μερικά συγκινητικά λόγια. «Αγαπημένε μου Δημήτρη. Καλό ταξίδι. Σ' αγαπώ πολύ. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Εσύ γνωρίζεις Ραντεβού στους ουρανούς για πολλά ντουέτα ακόμα. Κατερίνα μου σου στέλνω την αγκαλιά μου», είχε γράψει.
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