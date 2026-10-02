Κάναμε τα βήματα που έπρεπε, και μέσα σε νοσοκομείο τα ίδια θα κάναμε - Γιατί δεν χρησιμοποιήσαμε τον απινιδωτή: Οι απολογίες Γάκα - Θεοδωρόπουλου

Άρχισα να κάνω ΚΑΡΠΑ, ήμουν εκπαιδευμένη στην χειρουργική, συνεπώς ήξερα πως να αντιδράσω σε κάτι επείγον, είπε η γιατρός στον ανακριτή και ισχυρίστηκε πως μπήκε πρώτη στο ασθενοφόρο μαζί με τον τραγουδιστή αλλά της είπαν να κατέβει επειδή δεν υπήρχε χώρος