Μεγάλη διάκριση για το alphatv.gr στα Digital Media Awards 2026!



Το νέο alphatv.gr ξεχώρισε στα Digital Media Awards 2026, κατακτώντας δύο σημαντικά βραβεία: Gold στην κατηγορία Best Overall Design και Silver στην κατηγορία Best CSR/ESG, για τις πρωτοβουλίες του στην ψηφιακή προσβασιμότητα. Η διπλή βράβευση αναγνωρίζει τη δημιουργικότητα, τη στρατηγική και τη συλλογική προσπάθεια πίσω από τη νέα ψηφιακή παρουσία του Alpha, που φέρνει το περιεχόμενό του ακόμη πιο κοντά στο κοινό.

Η τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου, στο Anais Club, στο πλαίσιο του θεσμού που διοργανώνει η Boussias Events, για 13η χρονιά.

Χρυσό στον σχεδιασμό, με το περιεχόμενο στο επίκεντρο

Το Gold στην κατηγορία Best Overall Design επιβραβεύει τον πλήρη ανασχεδιασμό του alphatv.gr, που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τη Beat the Whites. Πρόκειται για την πρώτη ολιστική ανανέωση της ψηφιακής παρουσίας του Alpha από το 2018: μια αλλαγή που ξεπερνά την εικόνα και επαναπροσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο το περιεχόμενο του σταθμού παρουσιάζεται, ανακαλύπτεται και ταξιδεύει στο σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον.

Με σύγχρονο σχεδιασμό, διατηρώντας την αναγνωρίσιμη ταυτότητα του Alpha και δίνοντας έμφαση στην ευκολία πλοήγησης, το νέο site συνδέει ομαλά ενημέρωση, ψυχαγωγία και μυθοπλασία. Προσφέρει πιο άμεση πρόσβαση στο video και αναβαθμισμένη εμπειρία on-demand θέασης, ώστε το κοινό να απολαμβάνει το αγαπημένο του περιεχόμενο και πέρα από την τηλεοπτική μετάδοση.

Στην καρδιά του σχεδιασμού βρίσκεται ένα σύστημα δύο διαφορετικών οπτικών περιβαλλόντων, με ενιαία ταυτότητα. Το τηλεοπτικό περιεχόμενο αναδεικνύεται σε σκοτεινό περιβάλλον, που εστιάζει την προσοχή στο video και ενισχύει την εμπειρία θέασης. Η ειδησεογραφία παρουσιάζεται σε φωτεινό περιβάλλον, με καθαρή δομή και έμφαση στη γρήγορη, εύκολη ανάγνωση. Δύο διαφορετικές ανάγκες του επισκέπτη βρίσκουν τη δική τους σχεδιαστική έκφραση, με κοινό σημείο αναφοράς τον Alpha.

Αργυρό στην προσβασιμότητα, με στόχο το περιεχόμενο να φτάνει σε όλους

Το Silver στην κατηγορία Best CSR/ESG αναγνωρίζει τη δέσμευση του alphatv.gr για μια πιο προσβάσιμη ψηφιακή εμπειρία.

Για τον Alpha, η δυνατότητα ενός μαζικού μέσου να απευθύνεται σε όλους αποτελεί διαρκή ευθύνη. Γι’ αυτό, η προσβασιμότητα εντάσσεται σταθερά στη λειτουργία του site, μέσα από συγκεκριμένες πρωτοβουλίες:

- Καθημερινό δελτίο ειδήσεων στη νοηματική γλώσσα , διαθέσιμο online.

, διαθέσιμο online. - Μόνιμη σελίδα προσβασιμότητας , ενταγμένη στο site.

, ενταγμένη στο site. - Σημάνσεις προσβασιμότητας σε όλο το video περιεχόμενο.



Το έργο υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τη Beat the Whites, ενισχύοντας την προσπάθεια του Alpha να διευρύνει την πρόσβαση στο περιεχόμενό του.



Μία τηλεοπτική αφετηρία, ακόμη περισσότερες ψηφιακές δυνατότητες

Η ανανέωση του alphatv.gr εκφράζει τη στρατηγική του Alpha ως σύγχρονου μέσου 360°, που συνδέει τηλεόραση, web και social media σε μια ενιαία εμπειρία. Το τηλεοπτικό περιεχόμενο παραμένει η αφετηρία και η κινητήρια δύναμη αυτής της διαδρομής, με το site και τα υπόλοιπα ψηφιακά μέσα να επεκτείνουν τη διάρκεια ζωής και την απήχησή του, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες επαφής με το κοινό.

Με το περιεχόμενο και το video στο επίκεντρο, η νέα πλατφόρμα ενθαρρύνει την ανακάλυψη περισσότερων προγραμμάτων και τη μεγαλύτερη παραμονή των επισκεπτών.

Παράλληλα, θέτει τις βάσεις για πιο ευέλικτη ανάπτυξη και διανομή περιεχομένου, καλύτερη κατανόηση των αναγκών του κοινού μέσα από την αξιοποίηση δεδομένων και ενίσχυση των εμπορικών και διαφημιστικών δυνατοτήτων του Alpha.

Στο alphatv.gr, το περιεχόμενο του Alpha ζει περισσότερο, ταξιδεύει πιο μακριά και συναντά νέο κοινό. Ανακαλύψτε τη νέα εμπειρία, περιηγηθείτε στις αγαπημένες σας εκπομπές και σειρές, ενημερωθείτε και μοιραστείτε όσα ξεχωρίζετε.

Δύο βραβεία, μία κοινή δέσμευση: ο Alpha ακόμη πιο κοντά σε όλους.