Καπουτζίδης για Μαζωνάκη: Ίσως να μην τον χόρτασα, δεν έχω γνωρίσει άνθρωπο με περισσότερο φως

Κλείσιμο

Μεταξύ άλλων, ο Γιώργος Καπουτζίδης εξέφρασε μία απορία: αν ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε αντιληφθεί πόσο τον αγαπούσε ο κόσμος. «Είχε καταλάβει άραγε πόσο πολύ τον αγαπούσαν οι άνθρωποι; Δεν νομίζω», τόνισε.Έναν μήνα μετά την απώλειά του, εξακολουθεί να αισθάνεται μια έντονη θλίψη, αφού η προσωπική τους σχέση έκανε το πένθος ακόμη πιο δύσκολο. Αυτό που την πονά περισσότερο είναι η αίσθηση ότι δεν πρόλαβε να τον χαρεί όσο θα ήθελε. «Αν δεν τον είχα γνωρίσει, θα στεναχωριόμουν κι εγώ όπως όλοι. Τώρα που τον γνώρισα και τον έζησα και τον αγάπησα δύο χρόνια, έγινε πολύ πιο δύσκολο. Ενώ συνεχίζεται η ζωή, όλα τα κάνεις με μία υπόγεια θλίψη που την έχω συνηθίσει. Πονάς πάντα για τους ανθρώπους που χάνεις. Αυτό είναι διαφορετικό, γιατί ίσως να μην τον χόρτασα. Ήθελες κι άλλο κι άλλο», εκμυστηρεύτηκε.