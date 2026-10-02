Γούντι Άλεν: Ξεκινούν στη Μαδρίτη τα γυρίσματα της νέας του ταινίας
Γούντι Άλεν: Ξεκινούν στη Μαδρίτη τα γυρίσματα της νέας του ταινίας
Είμαι πολύ χαρούμενος που επιστρέφω στην Ισπανία, είναι η τρίτη φορά που θα κάνω γυρίσματα εκεί, δήλωσε ο 90χρονς Αμερικανός σκηνοθέτης
Στη Μαδρίτη μεταφέρεται ο Γούντι Άλεν για τα γυρίσματα της νέας του ταινίας, τα οποία αναμένεται να ξεκινήσουν.
Η παραγωγή, που δεν έχει αποκτήσει ακόμη επίσημο τίτλο, αποτελεί το 51ο φιλμ της καριέρας του 90χρονου Αμερικανού σκηνοθέτη, ο οποίος υπογράφει και το σενάριο. «Είμαι πολύ χαρούμενος που επιστρέφω στην Ισπανία. Είναι η τρίτη φορά που θα κάνω γυρίσματα εκεί, αλλά η πρώτη μου ευκαιρία να γυρίσω ταινία στη Μαδρίτη, μια πόλη που ανέκαθεν αγαπούσα» δήλωσε ο Γούντι Άλεν.
Στην ταινία πρωταγωνιστούν οι Τζεμίμα Κερκ, Μάρτον Τσόκας, Γιάκομπ Όφτεμπρο, Πέτερ Βίβες και Αλεξί Γουάσερ. Τα γυρίσματα θα πραγματοποιηθούν στη Μαδρίτη και την ευρύτερη περιοχή της, ενώ η ταινία θα είναι αγγλόφωνη και ξεκινούν στις 5 Οκτωβρίου.
Πρόκειται για την τρίτη παραγωγή του Άλεν που γυρίζεται στην Ισπανία, μετά το «Vicky Cristina Barcelona» του 2008 και το «Rifkin's Festival». Την παραγωγή έχει αναλάβει η ισπανική εταιρεία Wanda Vision, με έδρα τη Μαδρίτη, σε συνεργασία με τη Gravier Productions του Άλεν και τη 3SIX9 Studios.
Στη δημιουργική ομάδα συμμετέχουν ο Χοσέ Λουίς Αλκαΐνε στη διεύθυνση φωτογραφίας, η Σόνια Γκράντε στα κοστούμια και ο Αλέν Μπαινέ στη σχεδίαση παραγωγής. Παράλληλα, η νέα ταινία αποτελεί ακόμη μία συνεργασία της Gravier Productions με τη WestEnd Films, η οποία έχει αναλάβει για μία ακόμη φορά τις διεθνείς πωλήσεις της.
«Είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεχίζουμε τη σταθερή μας συνεργασία με τον Γούντι Άλεν και την ομάδα του. Μετά τη θερμή υποδοχή του “Coup de Chance” σε όλο τον κόσμο, ανυπομονούμε να παρουσιάσουμε τη νέα του ταινία στην αγορά», δήλωσε στο Deadline η διευθύνουσα σύμβουλος της WestEnd Films, Μάγια Αμσελέμ και πρόσθεσε: «Πρόκειται για ένα εξαιρετικό καστ που συγκεντρώνεται στη Μαδρίτη και είμαστε ανυπόμονοι να την παρουσιάσουμε στους αγοραστές στο επερχόμενο AFM».
Η παραγωγή, που δεν έχει αποκτήσει ακόμη επίσημο τίτλο, αποτελεί το 51ο φιλμ της καριέρας του 90χρονου Αμερικανού σκηνοθέτη, ο οποίος υπογράφει και το σενάριο. «Είμαι πολύ χαρούμενος που επιστρέφω στην Ισπανία. Είναι η τρίτη φορά που θα κάνω γυρίσματα εκεί, αλλά η πρώτη μου ευκαιρία να γυρίσω ταινία στη Μαδρίτη, μια πόλη που ανέκαθεν αγαπούσα» δήλωσε ο Γούντι Άλεν.
Στην ταινία πρωταγωνιστούν οι Τζεμίμα Κερκ, Μάρτον Τσόκας, Γιάκομπ Όφτεμπρο, Πέτερ Βίβες και Αλεξί Γουάσερ. Τα γυρίσματα θα πραγματοποιηθούν στη Μαδρίτη και την ευρύτερη περιοχή της, ενώ η ταινία θα είναι αγγλόφωνη και ξεκινούν στις 5 Οκτωβρίου.
Woody Allen says his upcoming Madrid-set movie is a "comedy with romance, intrigue and infidelity":— Variety (@Variety) October 1, 2026
"Madrid is a very elegant and beautiful city and perfect for the kind of atmosphere that I wanted for the story. It’s a comedy with a romance, with intrigue, with infidelity and… pic.twitter.com/Jz5TiRgt96
Στη δημιουργική ομάδα συμμετέχουν ο Χοσέ Λουίς Αλκαΐνε στη διεύθυνση φωτογραφίας, η Σόνια Γκράντε στα κοστούμια και ο Αλέν Μπαινέ στη σχεδίαση παραγωγής. Παράλληλα, η νέα ταινία αποτελεί ακόμη μία συνεργασία της Gravier Productions με τη WestEnd Films, η οποία έχει αναλάβει για μία ακόμη φορά τις διεθνείς πωλήσεις της.
«Είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεχίζουμε τη σταθερή μας συνεργασία με τον Γούντι Άλεν και την ομάδα του. Μετά τη θερμή υποδοχή του “Coup de Chance” σε όλο τον κόσμο, ανυπομονούμε να παρουσιάσουμε τη νέα του ταινία στην αγορά», δήλωσε στο Deadline η διευθύνουσα σύμβουλος της WestEnd Films, Μάγια Αμσελέμ και πρόσθεσε: «Πρόκειται για ένα εξαιρετικό καστ που συγκεντρώνεται στη Μαδρίτη και είμαστε ανυπόμονοι να την παρουσιάσουμε στους αγοραστές στο επερχόμενο AFM».
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