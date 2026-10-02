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Συνελήφθησαν δύο νεαροί για διακίνηση ναρκωτικών στην Αγία Παρασκευή
Συνελήφθησαν δύο νεαροί για διακίνηση ναρκωτικών στην Αγία Παρασκευή
Μετά από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην κατοχή, στο ορμητήριο αλλά και στο σπίτι ενός δράστης βρέθηκαν μεταξύ άλλων 57 γραμμάρια κάνναβης και δύο πλαστά χαρτονομίσματα
Στη σύλληψη δύο νεαρών, ηλικίας 21 και 24 ετών, για διακίνηση ναρκωτικών και για πλαστά χαρτονομίσματα προχώρησε το πρωί της Δευτέρας (21/9) στην Αγία Παρασκευή η Αστυνομία.
Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΛ.ΑΣ. οι δύο δράστες εντοπίστηκαν σε σπίτι της περιοχής, το οποίο χρησιμοποιούσαν ως ορμητήριο.
Από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην κατοχή, στο ορμητήριο αλλά και στο σπίτι του 21χρονου, βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, και κατασχέθηκαν:
- 57 γραμμ. κάνναβης,
- Δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,
- Πλήθος νάιλον συσκευασιών,
- Ένα τετράδιο με χειρόγραφες σημειώσεις,
- Δύο πλαστά χαρτονομίσματα,
- Πέντε κινητά τηλέφωνα και
Το χρηματικό ποσό των -1.055- ευρώ.
Σημειώνεται ότι μετά από έρευνα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο «επιχειρησιακά» οχήματα με τα οποία οι κατηγορούμενοι προέβαιναν στις αξιόποινες πράξεις.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΛ.ΑΣ. οι δύο δράστες εντοπίστηκαν σε σπίτι της περιοχής, το οποίο χρησιμοποιούσαν ως ορμητήριο.
Από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην κατοχή, στο ορμητήριο αλλά και στο σπίτι του 21χρονου, βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, και κατασχέθηκαν:
- 57 γραμμ. κάνναβης,
- Δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,
- Πλήθος νάιλον συσκευασιών,
- Ένα τετράδιο με χειρόγραφες σημειώσεις,
- Δύο πλαστά χαρτονομίσματα,
- Πέντε κινητά τηλέφωνα και
Το χρηματικό ποσό των -1.055- ευρώ.
Σημειώνεται ότι μετά από έρευνα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο «επιχειρησιακά» οχήματα με τα οποία οι κατηγορούμενοι προέβαιναν στις αξιόποινες πράξεις.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
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