Ο Σιλβέστερ Σταλόνε αποκάλυψε ότι προσπάθησε να αγοράσει το πρώτο «Rambo» για να μην κυκλοφορήσει
Ο Σιλβέστερ Σταλόνε αποκάλυψε ότι προσπάθησε να αγοράσει το πρώτο «Rambo» για να μην κυκλοφορήσει
Όταν το είδαμε πρώτη φορά στο μοντάζ, ο ατζέντης μου έκανε εμετό, τόσο απαίσιο ήταν, θυμήθηκε ο 80χρονος ηθοποιός
Ο Σιλβέστερ Σταλόνε αποκάλυψε ότι η ταινία «Rambo» ήταν τόσο κακή στα μάτια του, ώστε προσπάθησε να εξαγοράσει τα δικαιώματα από το στούντιο για να εμποδίσει την κυκλοφορία της. Όπως είπε, το αρχικό μοντάζ ξεπερνούσε τις τρεις ώρες και τελικά το περιόρισε στα 89 λεπτά, αφαιρώντας κυρίως δικές του σκηνές.
Ο 80χρονος ηθοποιός υποδύθηκε για πρώτη φορά τον τραυματισμένο βετεράνο του πολέμου του Βιετνάμ Τζον Ράμπο το 1982, στην πρώτη ταινία του επιτυχημένου franchise.
Κατά την εμφάνισή του στο «The Graham Norton Show», ο Σταλόνε θυμήθηκε την πρώτη φορά που είδε την ταινία στο μοντάζ και αναγνώρισε ότι η εντύπωσή του ήταν καταστροφική. «Όταν το είδαμε πρώτη φορά στο μοντάζ, ο ατζέντης μου έκανε εμετό. Τόσο απαίσιο ήταν», είπε αρχικά.
Όπως πρόσθεσε, ο ίδιος ήταν περίπου ο ενδέκατος ηθοποιός στον οποίο είχε προταθεί ο ρόλος του Τζον Ράμπο, καθώς αρκετοί είχαν προηγουμένως αρνηθεί. «Κανείς δεν ήθελε να παίξει τον ρόλο επειδή δεν ήταν πολύ πολιτικά ορθός. Ήταν τόσο κακό που προσπάθησα να το αγοράσω πίσω για να το κάψω», πρόσθεσε. Στη συνέχεια εξήγησε ότι η τελική εκδοχή της ταινίας προέκυψε ύστερα από δραστικές περικοπές. «Στο τέλος το έκοψα από πάνω από τρεις ώρες στα 89 λεπτά. Αυτό που έκοψα ήταν κυρίως εμένα!».
Πριν ο Σιλβέστερ Σταλόνε πάρει τον ρόλο, αρκετά μεγάλα ονόματα του Χόλιγουντ είχαν εξεταστεί για τον βαθιά τραυματισμένο Τζον Ράμπο, αλλά τελικά αρνήθηκαν. Ο Ντάστιν Χόφμαν φέρεται να απέρριψε τον ρόλο επειδή θεώρησε το σενάριο υπερβολικά βίαιο, ενώ ο Τζέιμς Γκάρνερ λέγεται ότι διαφωνούσε με τον τρόπο που παρουσιαζόταν ο βετεράνος του Βιετνάμ.
Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο, ο Πολ Νιούμαν και ο Μάικλ Ντάγκλας φέρεται επίσης να είχαν περάσει από τις συζητήσεις για την ταινία. Τελικά, ο ρόλος κατέληξε στον Σταλόνε, οποίος υποδύθηκε τον Τζον Ράμπο σε συνολικά πέντε ταινίες του franchise, με τελευταία το «Rambo: Last Blood» του 2019.
Στην ίδια συνέντευξη, ο ηθοποιός αναφέρθηκε και στο «Rocky», αποκαλύπτοντας ότι όταν έγραψε το σενάριο είχε θέσει έναν και μοναδικό όρο: να κρατήσει ο ίδιος τον πρωταγωνιστικό ρόλο. «Όλοι ήθελαν το σενάριο, αλλά δεν ήθελαν εμένα. Μου έλεγαν “μόνο πάνω από το πτώμα μας”, κάτι που καταλάβαινα, γιατί δεν ήμουν πρωταγωνιστής».
Όπως εξήγησε, οι προσφορές για το σενάριο αυξάνονταν όσο ο ίδιος έμενε εκτός του καστ, όμως αρνήθηκε να υποχωρήσει. «Κράτησα τη θέση μου γιατί ήξερα ότι δεν θα ξανάβρισκα ποτέ κάτι τέτοιο και ότι χωρίς αυτό δεν θα τα κατάφερνα ποτέ στο Χόλιγουντ».
Ο 80χρονος ηθοποιός υποδύθηκε για πρώτη φορά τον τραυματισμένο βετεράνο του πολέμου του Βιετνάμ Τζον Ράμπο το 1982, στην πρώτη ταινία του επιτυχημένου franchise.
Κατά την εμφάνισή του στο «The Graham Norton Show», ο Σταλόνε θυμήθηκε την πρώτη φορά που είδε την ταινία στο μοντάζ και αναγνώρισε ότι η εντύπωσή του ήταν καταστροφική. «Όταν το είδαμε πρώτη φορά στο μοντάζ, ο ατζέντης μου έκανε εμετό. Τόσο απαίσιο ήταν», είπε αρχικά.
Όπως πρόσθεσε, ο ίδιος ήταν περίπου ο ενδέκατος ηθοποιός στον οποίο είχε προταθεί ο ρόλος του Τζον Ράμπο, καθώς αρκετοί είχαν προηγουμένως αρνηθεί. «Κανείς δεν ήθελε να παίξει τον ρόλο επειδή δεν ήταν πολύ πολιτικά ορθός. Ήταν τόσο κακό που προσπάθησα να το αγοράσω πίσω για να το κάψω», πρόσθεσε. Στη συνέχεια εξήγησε ότι η τελική εκδοχή της ταινίας προέκυψε ύστερα από δραστικές περικοπές. «Στο τέλος το έκοψα από πάνω από τρεις ώρες στα 89 λεπτά. Αυτό που έκοψα ήταν κυρίως εμένα!».
Sylvester Stallone claims he tried to buy back Rambo so he could 'torch it' because it was 'so horrible' https://t.co/xyGMauy12W— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) October 2, 2026
Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο, ο Πολ Νιούμαν και ο Μάικλ Ντάγκλας φέρεται επίσης να είχαν περάσει από τις συζητήσεις για την ταινία. Τελικά, ο ρόλος κατέληξε στον Σταλόνε, οποίος υποδύθηκε τον Τζον Ράμπο σε συνολικά πέντε ταινίες του franchise, με τελευταία το «Rambo: Last Blood» του 2019.
Στην ίδια συνέντευξη, ο ηθοποιός αναφέρθηκε και στο «Rocky», αποκαλύπτοντας ότι όταν έγραψε το σενάριο είχε θέσει έναν και μοναδικό όρο: να κρατήσει ο ίδιος τον πρωταγωνιστικό ρόλο. «Όλοι ήθελαν το σενάριο, αλλά δεν ήθελαν εμένα. Μου έλεγαν “μόνο πάνω από το πτώμα μας”, κάτι που καταλάβαινα, γιατί δεν ήμουν πρωταγωνιστής».
Όπως εξήγησε, οι προσφορές για το σενάριο αυξάνονταν όσο ο ίδιος έμενε εκτός του καστ, όμως αρνήθηκε να υποχωρήσει. «Κράτησα τη θέση μου γιατί ήξερα ότι δεν θα ξανάβρισκα ποτέ κάτι τέτοιο και ότι χωρίς αυτό δεν θα τα κατάφερνα ποτέ στο Χόλιγουντ».
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