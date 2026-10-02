Έργο προοπτικής για την Ελλάδα. Έργο αναφοράς για την Ευρώπη
Ο Σταύρος Ξαρχάκος ζητά να αποσυρθεί η μουσική του από σποτ του Κασσελάκη: «Δεν επιθυμώ η μουσική μου να ταυτίζεται με οποιοδήποτε πολιτικό κόμμα»
Ο Σταύρος Ξαρχάκος ζητά να αποσυρθεί η μουσική του από σποτ του Κασσελάκη: «Δεν επιθυμώ η μουσική μου να ταυτίζεται με οποιοδήποτε πολιτικό κόμμα»
Ουδέποτε έχω παραχωρήσει άδεια σε πολιτικό κόμμα για τη χρήση της μουσικής μου, παρά τα σχετικά αιτήματα που κατά καιρούς, τονίζει ο συνθέτης
Την απόσυρση σποτ του αρχηγού των Δημοκρατών, Στέφανου Κασσελάκη, επειδή σε αυτό ακούγεται η μουσική ζητά ο Σταύρος Ξαρχάκος.
Σε ανάρτησή του τονίζει ότι ποτέ δεν έχει δώσει άδεια σε κόμματα για να χρησιμοποιήσουν τη μουσική του σε πολιτική εκδήλωση ή πολιτικό υλικό γιατί δεν επιθυμεί να ταυτίζεται το έργο του με παρατάξεις ή πρόσωπα.
Για τον λόγω αυτό «ζητώ την άμεση απόσυρση κάθε σχετικού υλικού και τον σεβασμό της πάγιας θέσης μου», καταλήγει.
Να σημειωθεί ότι ο συνθέτης δεν αναφέρεται ονομαστικά στον κ. Κασσελάκη.
Η ανάρτηση του Σταύρου Ξαρχάκου:
Με αφορμή τη χρήση μουσικής μου σε σποτ πολιτικού που υπέπεσε στην αντίληψή μου, θα ήθελα να διευκρινίσω ότι ουδέποτε έχω παραχωρήσει άδεια σε πολιτικό κόμμα για τη χρήση της μουσικής μου, παρά τα σχετικά αιτήματα που κατά καιρούς μου έχουν υποβληθεί.
Πρόκειται για συνειδητή και διαχρονική επιλογή μου, καθώς δεν επιθυμώ η μουσική μου να ταυτίζεται με οποιοδήποτε πολιτικό κόμμα, παράταξη ή πολιτικό πρόσωπο.
Ως εκ τούτου, κάθε χρήση έργου μου σε πολιτική εκδήλωση ή πολιτικό υλικό, χωρίς προηγούμενη συναίνεσή μου, γίνεται χωρίς την άδειά μου και δεν εκφράζει ούτε υποδηλώνει οποιαδήποτε πολιτική μου υποστήριξη.
Ζητώ την άμεση απόσυρση κάθε σχετικού υλικού και τον σεβασμό της πάγιας θέσης μου.
Αυτή είναι η ανάρτηση του Στέφανου Κασσελάκη:
Σε ανάρτησή του τονίζει ότι ποτέ δεν έχει δώσει άδεια σε κόμματα για να χρησιμοποιήσουν τη μουσική του σε πολιτική εκδήλωση ή πολιτικό υλικό γιατί δεν επιθυμεί να ταυτίζεται το έργο του με παρατάξεις ή πρόσωπα.
Για τον λόγω αυτό «ζητώ την άμεση απόσυρση κάθε σχετικού υλικού και τον σεβασμό της πάγιας θέσης μου», καταλήγει.
Να σημειωθεί ότι ο συνθέτης δεν αναφέρεται ονομαστικά στον κ. Κασσελάκη.
Η ανάρτηση του Σταύρου Ξαρχάκου:
Με αφορμή τη χρήση μουσικής μου σε σποτ πολιτικού που υπέπεσε στην αντίληψή μου, θα ήθελα να διευκρινίσω ότι ουδέποτε έχω παραχωρήσει άδεια σε πολιτικό κόμμα για τη χρήση της μουσικής μου, παρά τα σχετικά αιτήματα που κατά καιρούς μου έχουν υποβληθεί.
Πρόκειται για συνειδητή και διαχρονική επιλογή μου, καθώς δεν επιθυμώ η μουσική μου να ταυτίζεται με οποιοδήποτε πολιτικό κόμμα, παράταξη ή πολιτικό πρόσωπο.
Ως εκ τούτου, κάθε χρήση έργου μου σε πολιτική εκδήλωση ή πολιτικό υλικό, χωρίς προηγούμενη συναίνεσή μου, γίνεται χωρίς την άδειά μου και δεν εκφράζει ούτε υποδηλώνει οποιαδήποτε πολιτική μου υποστήριξη.
Ζητώ την άμεση απόσυρση κάθε σχετικού υλικού και τον σεβασμό της πάγιας θέσης μου.
Αυτή είναι η ανάρτηση του Στέφανου Κασσελάκη:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα