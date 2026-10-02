O Μπεν Άφλεκ χρησιμοποίησε AI για τη νέα του ταινία: Διστάζω λίγο να πω για ποια πράγματα

Ο Άφλεκ σκηνοθέτησε το «Animals» και συνυπέγραψε το σενάριο του θρίλερ μαζί με τον Κόνορ Ο. ΜακΙντάιρ και τον Μπίλι Ρέι. Ο ίδιος πρωταγωνιστεί ως υποψήφιος δήμαρχος του Λος Άντζελες, του οποίου ο γιος πέφτει θύμα απαγωγής και κρατείται για λύτρα από αγνώστους. Στην ταινία συμμετέχουν επίσης η Κέρι Ουάσινγκτον, ο Στίβεν Γιουν, η Τζίλιαν Άντερσον και άλλοι.

, σχολίασε για το πρότζεκτ, το οποίο χαρακτήρισε «καλό παράδειγμα» για το πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί η τεχνητή νοημοσύνη με ηθικό τρόπο.

Τον Μάρτιο, ο Άφλεκ πούλησε στο Netflix την τεχνολογική startup InterPositive, η οποία αξιοποιεί τεχνητή νοημοσύνη. Τότε είχε ανακοινώσει ότι η μικρή ομάδα του σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει την τεχνολογία που έχει αναπτύξει για να βοηθήσει στο post-production παραγωγών της πλατφόρμας.