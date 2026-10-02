O Μπεν Άφλεκ χρησιμοποίησε AI για τη νέα του ταινία: Διστάζω λίγο να πω για ποια πράγματα
O Μπεν Άφλεκ χρησιμοποίησε AI για τη νέα του ταινία: Διστάζω λίγο να πω για ποια πράγματα
Είναι μια τεχνολογική εξέλιξη που εντάσσεται απόλυτα στον χώρο του κινηματογράφου και της τηλεόρασης, σχολίασε ο ηθοποιός και σκηνοθέτης
Στη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης κατέφυγε για τη δημιουργία της νέας του ταινίας ο Μπεν Άφλεκ. Ο σταρ του Χόλιγουντ σκηνοθετεί το «Animals» του Netflix, όπου έχει και τον πρωταγωνιστικό ρόλο.
Αν και παραδέχθηκε ότι αξιοποίησε ως εργαλείο την ΑΙ, δεν θέλησε να προχωρήσει σε λεπτομέρειες, αφού δουλειά του, όπως τόνισε, είναι να καλλιεργεί την ψευδαίσθηση της πραγματικότητας.
«Χρησιμοποίησα για πολλά πράγματα σε αυτή την ταινία», είπε ο ηθοποιός και σκηνοθέτης στη διάρκεια του Screentime Event του Bloomberg. «Διστάζω λίγο να πω ακριβώς ποια είναι αυτά — ή ακόμη και να μιλήσω γι’ αυτό — γιατί στη δουλειά μου προσπαθούμε να καλλιερούμε την ψευδαίσθηση της πραγματικότητας, σωστά;», ανέφερε στη συνέχεια.
«Είναι κάπως σαν να πηγαίνεις σε ένα σόου με μάγο και εκείνος να βγαίνει στη σκηνή και να λέει: “Πριν ξεκινήσω, θέλω απλώς να ξέρετε ότι υπάρχει κι άλλο ένα κουνέλι από κάτω”», αστειεύτηκε ο βραβευμένος με Όσκαρ καλλιτέχνης.
Ο Άφλεκ σκηνοθέτησε το «Animals» και συνυπέγραψε το σενάριο του θρίλερ μαζί με τον Κόνορ Ο. ΜακΙντάιρ και τον Μπίλι Ρέι. Ο ίδιος πρωταγωνιστεί ως υποψήφιος δήμαρχος του Λος Άντζελες, του οποίου ο γιος πέφτει θύμα απαγωγής και κρατείται για λύτρα από αγνώστους. Στην ταινία συμμετέχουν επίσης η Κέρι Ουάσινγκτον, ο Στίβεν Γιουν, η Τζίλιαν Άντερσον και άλλοι.
«Είναι μια πολύ ανθρώπινη ταινία», σχολίασε για το πρότζεκτ, το οποίο χαρακτήρισε «καλό παράδειγμα» για το πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί η τεχνητή νοημοσύνη με ηθικό τρόπο.
«Είναι μια ακόμη μορφή υπολογιστικής τεχνολογίας… μια τεχνολογική εξέλιξη που εντάσσεται απόλυτα στη μακρά σειρά τεχνολογικών βελτιώσεων που έχουμε κάνει στον χώρο του κινηματογράφου και της τηλεόρασης», συμπλήρωσε για να τονίσει στη συνέχεια ότι δεν πιστεύει πως η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορέσει να «φτιάξει μια ταινία που ο κόσμος θα θέλει να δει» που βασίζεται μόνο σε μια γραπτή εντολή.
Το τρέιλερ της ταινίας
Τον Μάρτιο, ο Άφλεκ πούλησε στο Netflix την τεχνολογική startup InterPositive, η οποία αξιοποιεί τεχνητή νοημοσύνη. Τότε είχε ανακοινώσει ότι η μικρή ομάδα του σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει την τεχνολογία που έχει αναπτύξει για να βοηθήσει στο post-production παραγωγών της πλατφόρμας.
«Για να μπορέσουν οι καλλιτέχνες να χρησιμοποιήσουν αυτά τα εργαλεία στην αφήγηση των ιστοριών στις οποίες αφιερώνουμε τη ζωή μας, πρέπει να έχουν σχεδιαστεί ειδικά ώστε να αποτυπώνουν και να προστατεύουν όλες τις ποιότητες που κάνουν μια ιστορία σπουδαία», ανέφερε σε δήλωσή του.
Η InterPositive ιδρύθηκε, συνέχισε ο Άφλεκ, επειδή αισθανόταν ότι «είχα ευθύνη απέναντι στους συναδέλφους μου και στον κλάδο μας να προστατεύσω τη δύναμη της ανθρώπινης δημιουργικότητας και τους ανθρώπους που βρίσκονται πίσω από αυτή».
Αν και παραδέχθηκε ότι αξιοποίησε ως εργαλείο την ΑΙ, δεν θέλησε να προχωρήσει σε λεπτομέρειες, αφού δουλειά του, όπως τόνισε, είναι να καλλιεργεί την ψευδαίσθηση της πραγματικότητας.
«Χρησιμοποίησα για πολλά πράγματα σε αυτή την ταινία», είπε ο ηθοποιός και σκηνοθέτης στη διάρκεια του Screentime Event του Bloomberg. «Διστάζω λίγο να πω ακριβώς ποια είναι αυτά — ή ακόμη και να μιλήσω γι’ αυτό — γιατί στη δουλειά μου προσπαθούμε να καλλιερούμε την ψευδαίσθηση της πραγματικότητας, σωστά;», ανέφερε στη συνέχεια.
«Είναι κάπως σαν να πηγαίνεις σε ένα σόου με μάγο και εκείνος να βγαίνει στη σκηνή και να λέει: “Πριν ξεκινήσω, θέλω απλώς να ξέρετε ότι υπάρχει κι άλλο ένα κουνέλι από κάτω”», αστειεύτηκε ο βραβευμένος με Όσκαρ καλλιτέχνης.
Ben Affleck Says He Used AI for ‘Lots of Things’ While Directing His Netflix Movie ‘Animals’ https://t.co/vAZzHH5vMr— People (@people) October 1, 2026
«Είναι μια πολύ ανθρώπινη ταινία», σχολίασε για το πρότζεκτ, το οποίο χαρακτήρισε «καλό παράδειγμα» για το πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί η τεχνητή νοημοσύνη με ηθικό τρόπο.
«Είναι μια ακόμη μορφή υπολογιστικής τεχνολογίας… μια τεχνολογική εξέλιξη που εντάσσεται απόλυτα στη μακρά σειρά τεχνολογικών βελτιώσεων που έχουμε κάνει στον χώρο του κινηματογράφου και της τηλεόρασης», συμπλήρωσε για να τονίσει στη συνέχεια ότι δεν πιστεύει πως η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορέσει να «φτιάξει μια ταινία που ο κόσμος θα θέλει να δει» που βασίζεται μόνο σε μια γραπτή εντολή.
Το τρέιλερ της ταινίας
Τον Μάρτιο, ο Άφλεκ πούλησε στο Netflix την τεχνολογική startup InterPositive, η οποία αξιοποιεί τεχνητή νοημοσύνη. Τότε είχε ανακοινώσει ότι η μικρή ομάδα του σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει την τεχνολογία που έχει αναπτύξει για να βοηθήσει στο post-production παραγωγών της πλατφόρμας.
«Για να μπορέσουν οι καλλιτέχνες να χρησιμοποιήσουν αυτά τα εργαλεία στην αφήγηση των ιστοριών στις οποίες αφιερώνουμε τη ζωή μας, πρέπει να έχουν σχεδιαστεί ειδικά ώστε να αποτυπώνουν και να προστατεύουν όλες τις ποιότητες που κάνουν μια ιστορία σπουδαία», ανέφερε σε δήλωσή του.
Η InterPositive ιδρύθηκε, συνέχισε ο Άφλεκ, επειδή αισθανόταν ότι «είχα ευθύνη απέναντι στους συναδέλφους μου και στον κλάδο μας να προστατεύσω τη δύναμη της ανθρώπινης δημιουργικότητας και τους ανθρώπους που βρίσκονται πίσω από αυτή».
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