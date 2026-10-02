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Σπύρος Μπιμπίλας: Όταν ανακοινώνω θανάτους μου γράφουν «όταν έρθει η δική σου σειρά, να δούμε ποιος θα πει για σένα»
Σπύρος Μπιμπίλας: Όταν ανακοινώνω θανάτους μου γράφουν «όταν έρθει η δική σου σειρά, να δούμε ποιος θα πει για σένα»
Μου γράφουν «Χάρε, πάλι πήρες κάποιον», πρόσθεσε ο ηθοποιός
Σχετικά με τον τρόπο που διαχειρίζεται τα αρνητικά σχόλια στα social media ρωτήθηκε ο Σπύρος Μπιμπίλας. Με αφορμή τη συγκεκριμένη ερώτηση, ο ηθοποιός ανέφερε ότι αυτά έχουν να κάνουν με τις ανακοινώσεις θανάτων συναδέλφων του μέσα από τους λογαριασμούς του. Μεταξύ άλλων, υπάρχουν άτομα που αναρτωτιούνται ποιος θα είναι εκείνος που θα ανακοινώσει τη δική του απώλεια, ενώ άλλοι τον αποκαλούν «Χάρο».
«Άμα ανακοινώνω θανάτους, που το κάνω γιατί είμαι ο πρόεδρος του ΤΑΣΕΗ, μου γράφουν από κάτω “Χάρε, πάλι πήρες κάποιον”, σαν να είμαι εγώ ο προπονητής του Χάρου. Δηλαδή, αυτά είναι τόσο γελοία και αστεία που γελάω», είπε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», σε βίντεο που προβλήθηκε την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου.
Στη συνέχεια, πρόσθεσε ότι κάποιοι τον ρωτούν ποιος θα κάνει γνωστή την είδηση του δικού του θανάτου, όταν φύγει από τη ζωή. «Πολλοί μου γράφουν από κάτω “Πότε θα έρθει και η δική σου σειρά, να δούμε ποιος θα πει για σένα” και τέτοια. Όταν θα έρθει η δική μου σειρά, κάποιος θα πει για μένα. Πού να ξέρω ποιος θα είναι τότε πρόεδρος του ΣΕΗ και του ΤΑΣΕΗ;», σημείωσε.
Δείτε το βίντεο
«Άμα ανακοινώνω θανάτους, που το κάνω γιατί είμαι ο πρόεδρος του ΤΑΣΕΗ, μου γράφουν από κάτω “Χάρε, πάλι πήρες κάποιον”, σαν να είμαι εγώ ο προπονητής του Χάρου. Δηλαδή, αυτά είναι τόσο γελοία και αστεία που γελάω», είπε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», σε βίντεο που προβλήθηκε την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου.
Στη συνέχεια, πρόσθεσε ότι κάποιοι τον ρωτούν ποιος θα κάνει γνωστή την είδηση του δικού του θανάτου, όταν φύγει από τη ζωή. «Πολλοί μου γράφουν από κάτω “Πότε θα έρθει και η δική σου σειρά, να δούμε ποιος θα πει για σένα” και τέτοια. Όταν θα έρθει η δική μου σειρά, κάποιος θα πει για μένα. Πού να ξέρω ποιος θα είναι τότε πρόεδρος του ΣΕΗ και του ΤΑΣΕΗ;», σημείωσε.
Δείτε το βίντεο
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