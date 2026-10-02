Η Κέλι Κλάρκσον υπερασπίζεται τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης στη μουσική: Την αγαπώ, έχω πάθει εμμονή
Η Κέλι Κλάρκσον υπερασπίζεται τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης στη μουσική: Την αγαπώ, έχω πάθει εμμονή
Όταν όμως βλέπεις καλλιτέχνες που έχουν δημιουργηθεί με AI να ανταγωνίζονται ανθρώπους στα charts, τότε έχω πρόβλημα, ξεκαθάρισε η τραγουδίστρια
Tη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στη μουσική υπερασπίζεται η Κέλι Κλάρκσον. Η τραγουδίστρια δήλωσε ενθουσιασμένη με τις δυνατότητες που προσφέρει, ξεκαθάριζοντας ωστόσο ως υπάρχουν κάποια όρια.
Η Κλάρκσον μίλησε στο podcast «Las Culturistas», με την ίδια και τους παρουσιαστές να συζητούν τα πλεονεκτήματα αλλά και τα προβλήματα που δημιουργεί η παρουσία της τεχνητής νοημοσύνης στη μουσική βιομηχανία. «Το θέμα είναι το εξής: αγαπώ την τεχνητή νοημοσύνη. Υπάρχουν εκπληκτικά πράγματα που μπορούν να γίνουν με την AI και με τα οποία έχω πάθει εμμονή. «Με ενδιαφέρει πολύ και από καλλιτεχνικής πλευράς. Διασκεδάζω μαζί της όπως όλοι οι άλλοι», είπε αρχικά η Κλάρκσον.
Επειδή αποτελεί ένα ακόμη μέσο δημιουργικής έκφρασης που βρίσκεται στη διάθεση των ανθρώπων, η Κλάρκσον θεωρεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να έχει θέση στη δημιουργική διαδικασία, αρκεί να μην αντικαθιστά το «ανθρώπινο στοιχείο» που βρίσκεται στον πυρήνα της τέχνης. «Όταν όμως βλέπεις καλλιτέχνες που έχουν δημιουργηθεί με AI να ανταγωνίζονται ανθρώπους στα charts, τότε έχω πρόβλημα. Νομίζω ότι θα έπρεπε να υπάρχει ξεχωριστό chart».
Ο ένας από τους παρουσιαστές, ο Ματ Ρότζερς, συμφώνησε, επισημαίνοντας ότι το να καταφέρει ένας καλλιτέχνης να μπει στα charts αποτελεί σημαντικό επίτευγμα. Η Κλάρκσον παρομοίασε την κατάσταση με το να αγωνίζονται άνθρωποι και ρομπότ μαζί στις ίδιες αθλητικές διοργανώσεις. Όπως εξήγησε, κάτι τέτοιο θα αφαιρούσε το ανθρώπινο στοιχείο από τον ανταγωνισμό, αφού η μία πλευρά θα είχε σχεδιαστεί με τον βέλτιστο τρόπο ώστε να πετύχει.
Η τραγουδίστρια πρόσθεσε ότι απορρίπτει την άποψη που αντιμετωπίζει την τεχνητή νοημοσύνη με απόλυτους όρους, σαν να είναι αποκλειστικά «καλή» ή «κακή», ιδιαίτερα επειδή αντίστοιχες τεχνολογίες δεν είναι εντελώς καινούργιες στη μουσική βιομηχανία. Ως παράδειγμα έφερε το Auto-Tune, το οποίο σπάνια συμπεριλαμβάνεται στις συζητήσεις γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, παρότι, όπως σημείωσε, αποτελεί και αυτό έναν τρόπο «αλλοίωσης» ή επεξεργασίας της ανθρώπινης καλλιτεχνικής δημιουργίας.
Παρά τις έντονες και εκτεταμένες ανησυχίες που υπάρχουν για την εξέλιξή της, η τεχνητή νοημοσύνη «δεν πρόκειται να φύγει», σχολίασε. Γι' αυτό, θεωρεί απαραίτητο να μάθει ο κόσμος να την κατανοεί και να τη χρησιμοποιεί, ιδιαίτερα στον χώρο της τέχνης. «Νομίζω ότι πρέπει να μπορούμε να διακρίνουμε τη διαφορά ανάμεσα στις δημιουργίες της AI και των ανθρώπων. Δεν μπορούμε να χάσουμε το “ανθρώπινο” στοιχείο. Δεν μπορούμε να χάσουμε το πώς είναι αυτό», είπε. «Ξέρεις, πάντα θα υπάρχει ενδιαφέρον γι' αυτό. Αυτό που λέω, όμως, είναι ότι μπορεί να υπάρχει ενδιαφέρον και για τα δύο», κατέληξε.
Η Κλάρκσον μίλησε στο podcast «Las Culturistas», με την ίδια και τους παρουσιαστές να συζητούν τα πλεονεκτήματα αλλά και τα προβλήματα που δημιουργεί η παρουσία της τεχνητής νοημοσύνης στη μουσική βιομηχανία. «Το θέμα είναι το εξής: αγαπώ την τεχνητή νοημοσύνη. Υπάρχουν εκπληκτικά πράγματα που μπορούν να γίνουν με την AI και με τα οποία έχω πάθει εμμονή. «Με ενδιαφέρει πολύ και από καλλιτεχνικής πλευράς. Διασκεδάζω μαζί της όπως όλοι οι άλλοι», είπε αρχικά η Κλάρκσον.
Επειδή αποτελεί ένα ακόμη μέσο δημιουργικής έκφρασης που βρίσκεται στη διάθεση των ανθρώπων, η Κλάρκσον θεωρεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να έχει θέση στη δημιουργική διαδικασία, αρκεί να μην αντικαθιστά το «ανθρώπινο στοιχείο» που βρίσκεται στον πυρήνα της τέχνης. «Όταν όμως βλέπεις καλλιτέχνες που έχουν δημιουργηθεί με AI να ανταγωνίζονται ανθρώπους στα charts, τότε έχω πρόβλημα. Νομίζω ότι θα έπρεπε να υπάρχει ξεχωριστό chart».
Ο ένας από τους παρουσιαστές, ο Ματ Ρότζερς, συμφώνησε, επισημαίνοντας ότι το να καταφέρει ένας καλλιτέχνης να μπει στα charts αποτελεί σημαντικό επίτευγμα. Η Κλάρκσον παρομοίασε την κατάσταση με το να αγωνίζονται άνθρωποι και ρομπότ μαζί στις ίδιες αθλητικές διοργανώσεις. Όπως εξήγησε, κάτι τέτοιο θα αφαιρούσε το ανθρώπινο στοιχείο από τον ανταγωνισμό, αφού η μία πλευρά θα είχε σχεδιαστεί με τον βέλτιστο τρόπο ώστε να πετύχει.
Kelly Clarkson Admits ‘I Love AI’ — but She Doesn’t Want to See ‘AI Artists Competing’ Against Humans on Music Charts https://t.co/GiSfSHAzCp— People (@people) October 2, 2026
Παρά τις έντονες και εκτεταμένες ανησυχίες που υπάρχουν για την εξέλιξή της, η τεχνητή νοημοσύνη «δεν πρόκειται να φύγει», σχολίασε. Γι' αυτό, θεωρεί απαραίτητο να μάθει ο κόσμος να την κατανοεί και να τη χρησιμοποιεί, ιδιαίτερα στον χώρο της τέχνης. «Νομίζω ότι πρέπει να μπορούμε να διακρίνουμε τη διαφορά ανάμεσα στις δημιουργίες της AI και των ανθρώπων. Δεν μπορούμε να χάσουμε το “ανθρώπινο” στοιχείο. Δεν μπορούμε να χάσουμε το πώς είναι αυτό», είπε. «Ξέρεις, πάντα θα υπάρχει ενδιαφέρον γι' αυτό. Αυτό που λέω, όμως, είναι ότι μπορεί να υπάρχει ενδιαφέρον και για τα δύο», κατέληξε.
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