Γιώργος Καράβας και Ραφαέλα Ψαρρού: Φθινοπωρινή απόδραση στην Κύθνο για το ζευγάρι
Γιώργος Καράβας και Ραφαέλα Ψαρρού: Φθινοπωρινή απόδραση στην Κύθνο για το ζευγάρι
Η σύζυγος του μοντέλου δημοσίευσε φωτογραφίες από το ταξίδι τους στα social media
Μια φθινοπωρινή απόδραση στην Κύθνο έκαναν ο Γιώργος Καράβας και η Ραφαέλα Ψαρρού, κάνοντας ένα διάλειμμα από την καθημερινότητά τους.
Το ζευγάρι επέλεξε να ταξιδέψει στο νησί των Κυκλάδων, εκεί όπου πέρασε μέρος των διακοπών του το καλοκαίρι. Η Ραφαέλα Ψαρού έδειξε στους διαδικτυακούς της ακόλουθους εικόνες από το ταξίδι τους, δημοσιεύοντας φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Στο φωτογραφικό άλμπουμ περιλαμβάνονται τρυφερά στιγμιότυπα του ζευγαριού, ενώ τόσο το μοντέλο όσο και η σύζυγός του πόζαραν με φόντο τη θάλασσα. «Με το αγόρι μου», σχολίασε η Ραφαέλα Ψαρρού στη συνοδευτική λεζάντα της ανάρτησής της.
Δείτε φωτογραφίες
Το ζευγάρι επέλεξε να ταξιδέψει στο νησί των Κυκλάδων, εκεί όπου πέρασε μέρος των διακοπών του το καλοκαίρι. Η Ραφαέλα Ψαρού έδειξε στους διαδικτυακούς της ακόλουθους εικόνες από το ταξίδι τους, δημοσιεύοντας φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Στο φωτογραφικό άλμπουμ περιλαμβάνονται τρυφερά στιγμιότυπα του ζευγαριού, ενώ τόσο το μοντέλο όσο και η σύζυγός του πόζαραν με φόντο τη θάλασσα. «Με το αγόρι μου», σχολίασε η Ραφαέλα Ψαρρού στη συνοδευτική λεζάντα της ανάρτησής της.
Δείτε φωτογραφίες
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