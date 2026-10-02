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Σωκράτης Αλαφούζος: Η μανούλα μου σκέφτηκε να με ρίξει, τελικά πήρε την απόφαση να με κρατήσει και μου έδωσε όλη την αγάπη που είχε
Σωκράτης Αλαφούζος: Η μανούλα μου σκέφτηκε να με ρίξει, τελικά πήρε την απόφαση να με κρατήσει και μου έδωσε όλη την αγάπη που είχε
Η πραγματικότητα της ήταν δύσκολη και ο πατέρας μου έκανε τις Δον Κιχωτικές του περιπέτειες, έκανε κάποιες ερασιτεχνικές προσπάθειες που ευτυχώς δεν πέτυχαν, αποκάλυψε ο ηθοποιός
Μία αποκάλυψη έκανε η Σωκράτης Αλαφούζος, με αφορμή τα γενέθλιά του. Μέσα από τον λογαριασμό του στο Instagram, ο ηθοποιός μοιράστηκε ότι η μητέρα του, όταν είχε μείνει έγκυος, είχε σκεφτεί να διακόψει την κύηση λόγω των δύσκολων συνθηκών που αντιμετώπιζε.
Τελικά αποφάσισε να κρατήσει το παιδί και, όπως τόνισε ο Σωκράτης Αλαφούζος, του έδωσε όλη της την αγάπη. Η σκέψη ότι θα μπορούσε να μην είχε έρθει ποτέ στον κόσμο τον κάνει να εκτιμά βαθύτερα κάθε ημέρα της ζωής της και να θεωρεί την ευγνωμοσύνη μία από τις σημαντικότερες πηγές ευτυχίας.
Πιο αναλυτικά, ο Σωκράτης Αλαφούζος έγραψε: «Γενέθλια και ευγνωμοσύνη… Η μανούλα μου όταν έμεινε έγκυος σκέφτηκε να με ρίξει, μια και η πραγματικότητα της ήταν δύσκολη και ο πατέρας μου έκανε τις Δον Κιχωτικές του περιπέτειες. Έκανε κάποιες ερασιτεχνικές προσπάθειες, που ευτυχώς δεν πέτυχαν και πήρε την απόφαση να με κρατήσει και μου έδωσε όλη την αγάπη που είχε. Στιγμές σκέφτομαι ότι θα μπορούσα να μην είχα έρθει σε αυτό τον κόσμο και αυτή η συνειδητοποίηση με έκανε να αισθάνομαι τεράστια ευγνωμοσύνη για κάθε μέρα που ζω. Πιστεύω ότι η δύναμη της ευγνωμοσύνης είναι ίσως η πιο δυνατή πηγή ευτυχίας, που μας κάνει να εκτιμούμε και να ζούμε το Τώρα και όλα όσα η ζωή μας έχει δώσει. Και πάντα να κοιτάμε προς το φως. Τότε οι σκιές θα μένουν πίσω μας. Σας ευχαριστώ για τις ευχές και στο χθεσινό βίντεο και σήμερα».
Ακολουθεί η ανάρτησή του
Τελικά αποφάσισε να κρατήσει το παιδί και, όπως τόνισε ο Σωκράτης Αλαφούζος, του έδωσε όλη της την αγάπη. Η σκέψη ότι θα μπορούσε να μην είχε έρθει ποτέ στον κόσμο τον κάνει να εκτιμά βαθύτερα κάθε ημέρα της ζωής της και να θεωρεί την ευγνωμοσύνη μία από τις σημαντικότερες πηγές ευτυχίας.
Πιο αναλυτικά, ο Σωκράτης Αλαφούζος έγραψε: «Γενέθλια και ευγνωμοσύνη… Η μανούλα μου όταν έμεινε έγκυος σκέφτηκε να με ρίξει, μια και η πραγματικότητα της ήταν δύσκολη και ο πατέρας μου έκανε τις Δον Κιχωτικές του περιπέτειες. Έκανε κάποιες ερασιτεχνικές προσπάθειες, που ευτυχώς δεν πέτυχαν και πήρε την απόφαση να με κρατήσει και μου έδωσε όλη την αγάπη που είχε. Στιγμές σκέφτομαι ότι θα μπορούσα να μην είχα έρθει σε αυτό τον κόσμο και αυτή η συνειδητοποίηση με έκανε να αισθάνομαι τεράστια ευγνωμοσύνη για κάθε μέρα που ζω. Πιστεύω ότι η δύναμη της ευγνωμοσύνης είναι ίσως η πιο δυνατή πηγή ευτυχίας, που μας κάνει να εκτιμούμε και να ζούμε το Τώρα και όλα όσα η ζωή μας έχει δώσει. Και πάντα να κοιτάμε προς το φως. Τότε οι σκιές θα μένουν πίσω μας. Σας ευχαριστώ για τις ευχές και στο χθεσινό βίντεο και σήμερα».
Ακολουθεί η ανάρτησή του
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