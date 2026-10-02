«Υπηρέτησα Καραμανλή, Σαμαρά και Μητσοτάκη, δεν πλήγωσα ποτέ την παράταξη» είπε ο Δένδιας στην πρώτη προεκλογική συγκέντρωση στον Άλιμο

Την πρώτη του πολιτική συγκέντρωση πραγματοποίησε σε παραλιακό κέντρο στον Άλιμο ο υπουργός Εθνικής Άμυνας. Το παρών στην συγκέντρωση έδωσαν χιλιάδες πολιτικοί φίλοι του υπουργού Εθνικής Άμυνας και βουλευτή ΝΔ Νότιου Τομέα Β´ Αθηνών.​Στη σύντομη ομιλία του, ο κ. Δένδιας έστειλε μηνύματα συσπείρωσης στο κυβερνών κόμμα. «Στήριξα τη Νέα Δημοκρατία στις νίκες και κυρίως στις ήττες μας».... «Υπηρέτησα με τη ψυχή μου Καραμανλή, Σαμαρά και Μητσοτάκη. Δεν πλήγωσα ποτέ την παράταξη», επεσήμανε μεταξύ άλλων και κάλεσε τα στελέχη της ΝΔ να κινηθούν με μετριοπάθεια κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας. «Αυτή τη νέα εκλογική προσπάθεια να τη διεξάγουμε με σοβαρότητα» είπε.​Ξεκινώντας την ομιλία του, ευχαρίστησε το συγκεντρωμένο πλήθος και την ίδια την παράταξη:«Ο λόγος που είπα να μαζευτούμε απόψε είναι για να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Και ένα ευχαριστώ στη Νέα Δημοκρατία, αυτή την παράταξη, μ' αυτούς τους ανθρώπους, μ' αυτές τις ιδέες, μ' αυτές τις αξίες, μ' αυτή την ιδεολογία».​Κάνοντας μια αναδρομή στην πολιτική του αφετηρία, αναφέρθηκε στις δυσκολίες αλλά και στον Κώστα Καραμανλή:«Να σας πω την αλήθεια, δεν πολιτεύτηκα νωρίς. Ήμουνα στη ΔΑΠ, ήμουν στην ΟΝΝΕΔ, ήμουνα μέλος του κόμματος, αλλά δεν μπορούσα να πολιτευτώ νωρίς. Δεν ήταν πάντα εύκολη η ζωή μου. Ζορίστηκα για να τα καταφέρω. Αν δεν είχε γίνει και αρχηγός ο Κώστας Καραμανλής, ίσως να μην είχα πολιτευτεί και ποτέ».

«Υπηρέτησα με τη ψυχή μου Καραμανλή, Σαμαρά και Μητσοτάκη - Δεν πλήγωσα ποτέ την παράταξη»

«Εγώ δεν μιλάω σε τηλεπαράθυρα αλλά στα όργανα του κόμματος»

Σε εκείνο το σημείο σημείωσε ότι «υπηρέτησα τρεις πρωθυπουργούς της Νέας Δημοκρατίας, τον Κώστα Καραμανλή, τον Αντώνη Σαμαρά, τον σημερινό πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τους υπηρέτησα και τους τρεις με την ψυχή μου και με την καρδιά μου».Παράλληλα, είπε ότι νιώθει ιδιαίτερα περήφανος καθώς «αυτή την οικογένεια, τη Νέα Δημοκρατία, όχι μόνο την αγάπησα, αλλά και την προστάτευσα όσο μπορούσα. Δεν την πλήγωσα, δεν της δημιούργησα πρόβλημα. Τη στήριξα στις καλές στιγμές, τη στήριξα στις δύσκολες στιγμές. Τη στήριξα στις νίκες μας και πολύ πιο σημαντικό τη στήριξα με όλους εσάς στις ήττες μας».Όπως επισήμανε, «ήμουνα παιδάκι, όπως αρκετοί από την ΟΝΝΕΔ εδώ, όταν συνόδευσα το μακαρίτη το Γεώργιο Ράλλη στη Μεγάλη Βρετανία για να παραδώσουμε την ηγεσία της χώρας στον Ανδρέα Παπανδρέου. Έχω ζήσει με τη Νέα Δημοκρατία πικρές ήττες, αλλά είμαι πάντα περήφανος για τον τρόπο που χειριστήκαμε και τις ήττες μας και τις νίκες μας. Για το τι προσφέραμε στην ελληνική κοινωνία. Για το πώς σταθήκαμε δίπλα στον ελληνικό λαό. Γιατί μη ξεχνάτε ότι είμαστε η παράταξη του λαού».​Σε εκείνο το σημείο, ο Νίκος Δένδιας έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα με αποδέκτες όσους εντός του κόμματος τον επικρίνουν ότι αποφεύγει την δημόσια έκθεση στα μέσα ενημέρωσης:«Ό,τι είχα να πω δεν το είπα στα παράθυρα των τηλεοράσεων, στις συνεντεύξεις στις εφημερίδες, αλλά στο προσυνεδριακό διάλογο και στο ίδιο το συνέδριο. Μίλησα πολύ καθαρά στην Κομοτηνή. Μίλησα πολύ καθαρά στο Αγρίνιο. Μίλησα πολύ καθαρά στο συνέδριο του κόμματος για το τι νομίζω ότι πρέπει να γίνει, πού νομίζω ότι πρέπει να πάει η παράταξη».



​​Ενόψει των επερχόμενων εκλογών, κάλεσε τα στελέχη να κινηθούν με μετριοπάθεια: «Τώρα μπροστά μας έχουμε μια νέα εκλογική προσπάθεια και πρέπει αυτή τη νέα εκλογική προσπάθεια να τη διεξάγουμε με σοβαρότητα, με προσήνεια στο μέσο άνθρωπο, με μετριοπάθεια, με αίσθηση των σφαλμάτων μας, αλλά επίσης με υπερηφάνεια για το τι έχουμε προσφέρει στον τόπο».

​Κλείνοντας, ξεκαθάρισε ότι «η φιλοδοξία μου είναι να είμαι πάντα υπηρέτης των συμφερόντων του λαού, να είμαι υπηρέτης των συμφερόντων της καθεμιάς και του κοθενός από εσάς, να είμαι υπηρέτης των συμφερόντων της παράταξης και πάνω απ' όλα και πέρα απ' όλα να είμαι πιστός και ταπεινός υπηρέτης της Ελλάδας, της πατρίδας μας».Ο Νίκος Δένδιας χαιρέτισε προσωπικά όσο περισσότερους μπορούσε από τους παρευρισκόμενους και τους ευχαρίστησε«για την μεγάλη προσέλευση. «Με τιμάτε, μας τιμάτε όλους και εμένα και τους συνεργάτες μου» είπε χαρακτηριστικά.