Η Αν Χάθαγουεϊ αποκάλυψε ότι αντιμετώπιζε πρόβλημα με την όρασή της για μια δεκαετία: «Ήμουν ουσιαστικά τυφλή από το αριστερό μου μάτι»
Επιβάρυνε πραγματικά το νευρικό μου σύστημα, δήλωσε η ηθοποιός

Μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο της ζωής της περιέγραψε η Αν Χάθαγουεϊ, αποκαλύπτοντας ότι για περίπου δέκα χρόνια αντιμετώπιζε πρόβλημα με την όρασή της, που επηρέαζε σημαντικά την καθημερινότητά της, καθώς όπως είπε χαρακτηριστικά δεν έβλεπε σχεδόν καθόλου από το αριστερό της μάτι.

Η 43χρονη ηθοποιός ανέφερε στο podcast «Popcast» ότι για μεγάλο διάστημα ζούσε ουσιαστικά με σοβαρή μειωμένη όραση στο αριστερό της μάτι, εξαιτίας καταρράκτη που είχε αναπτυχθεί πρόωρα. Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Ίσως είναι υπερβολική πληροφορία, αλλά ήμουν η μισή τυφλή για 10 χρόνια» και πρόσθεσε: «Επηρέασε τόσο πολύ την όρασή μου που ήμουν ουσιαστικά τυφλή από το αριστερό μου μάτι και τελικά έκανα επέμβαση». Όπως σημείωσε δεν είχε συνειδητοποιήσει τη σοβαρότητα της κατάστασης μέχρι τη στιγμή που αποκαταστάθηκε η όρασή της: «Και δεν είχα καταλάβει πόσο είχε χειροτερέψει μέχρι να μπορώ ξανά να δω όλο το φάσμα».

Η Χάθαγουεϊ εξήγησε ότι το πρόβλημα επηρέαζε και την ψυχολογία της, λέγοντας πως αντιλήφθηκε εκ των υστέρων το πόσο την επιβάρυνε συνολικά: «Έχω ηρεμήσει από τότε δεν είχα καταλάβει ότι επιβάρυνε πραγματικά το νευρικό μου σύστημα».

Παράλληλα, η ηθοποιός αναφέρθηκε και στη σχέση της με τη δημόσια εικόνα της, απαντώντας στις φήμες που είχαν κυκλοφορήσει για αισθητικές επεμβάσεις, τονίζοντας ότι πολλές φορές οι εικασίες γύρω από την εμφάνιση διασημοτήτων ξεφεύγουν από την πραγματικότητα.

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
