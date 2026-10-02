Με την ασυναγώνιστη εμπειρία της, η Avis έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό οικοσύστημα που καθιστά το leasing μια πανεύκολη, ταχύτατη και απολαυστική εμπειρία που δίνει στους οδηγούς ολοένα περισσότερα.
Πανελλαδικές 2026: Στο ειδικό καθεστώς εισαγωγής στα ΑΕΙ υποψήφιοι από 12 ακόμη πληγείσες περιοχές
Πανελλαδικές 2026: Στο ειδικό καθεστώς εισαγωγής στα ΑΕΙ υποψήφιοι από 12 ακόμη πληγείσες περιοχές
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υπαγωγή των υποψηφίων στο ειδικό ποσοστό της εν λόγω κατηγορίας θα κατατεθούν στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που ανήκουν οι πληγείσες περιοχές
Από το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με την αριθμ. Φ.153./ 131134 /A5/02-10-2026 υπουργική απόφαση με θέμα: Συμπλήρωση της με αρ. Φ.153/122708/Α5/18-09-2026 (Β΄ 5838) υπουργικής απόφασης «Καθορισμός δικαιούχων και δικαιολογητικών για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 μαθητών και αποφοίτων Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων περιοχών που έχουν πληγεί εξαιτίας φυσικών καταστροφών», η οποία θα δημοσιευτεί σε ΦΕΚ, ειδικά και μόνο για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027, οι μαθητές της τελευταίας τάξης και οι απόφοιτοι Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων:
- του Δήμου Κρωπίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής
- του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας
- του Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας
- της Δημοτικής Ενότητας Παραμυθιάς του Δήμου Σουλίου
- του Δήμου Δωδώνης της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων
- του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας
-του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας
-του Δήμου Πρέβεζας, της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας
-του Δήμου Ερμιονίδας της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας
-της Δημοτικής Ενότητας Δηλεσίου του Δήμου Τανάγρας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας
-της Δημοτικής Ενότητας Στυραίων του Δήμου Καρύστου της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας
- του Δήμου Κρωπίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής
- του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας
- του Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας
- της Δημοτικής Ενότητας Παραμυθιάς του Δήμου Σουλίου
- του Δήμου Δωδώνης της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων
- του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας
-του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας
-του Δήμου Πρέβεζας, της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας
-του Δήμου Ερμιονίδας της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας
-της Δημοτικής Ενότητας Δηλεσίου του Δήμου Τανάγρας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας
-της Δημοτικής Ενότητας Στυραίων του Δήμου Καρύστου της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας
-των Δημοτικών Ενοτήτων Απολλωνίων, Ελλομένου και Λευκάδας του Δήμου Λευκάδας, της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας
που έχουν πληγεί εξαιτίας φυσικών καταστροφών και οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση - δήλωση και συμμετείχαν στις πρώτες μετά το συμβάν πανελλαδικές εξετάσεις που διεξήχθησαν τον Ιούνιο του 2026, εισάγονται καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε Σχολές, Τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.).
Το δικαίωμα αυτό ισχύει για τους μαθητές της τελευταίας τάξης του σχολικού έτους 2025-2026, καθώς και για τους αποφοίτους, οι οποίοι υπέβαλαν Αίτηση-Δήλωση στα Λύκεια των ανωτέρω περιοχών και συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις του έτους 2026.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υπαγωγή των υποψηφίων στο ειδικό ποσοστό της εν λόγω κατηγορίας θα κατατεθούν στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που ανήκουν οι πληγείσες περιοχές.
Το ειδικό ποσοστό που αποδίδεται στους υποψηφίους βάσει του αριθμού των πληγέντων σε σχέση με τους συμμετέχοντες στις πανελλαδικές εξετάσεις 2026 ανά κατηγορία Λυκείου (ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, ημερήσιο, εσπερινό) και το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει ανά κατηγορία το 2%, καθώς και η ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών θα οριστούν με νεότερη υπουργική απόφαση.
Η απόφαση: ΕΔΩ.
που έχουν πληγεί εξαιτίας φυσικών καταστροφών και οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση - δήλωση και συμμετείχαν στις πρώτες μετά το συμβάν πανελλαδικές εξετάσεις που διεξήχθησαν τον Ιούνιο του 2026, εισάγονται καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε Σχολές, Τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.).
Το δικαίωμα αυτό ισχύει για τους μαθητές της τελευταίας τάξης του σχολικού έτους 2025-2026, καθώς και για τους αποφοίτους, οι οποίοι υπέβαλαν Αίτηση-Δήλωση στα Λύκεια των ανωτέρω περιοχών και συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις του έτους 2026.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υπαγωγή των υποψηφίων στο ειδικό ποσοστό της εν λόγω κατηγορίας θα κατατεθούν στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που ανήκουν οι πληγείσες περιοχές.
Το ειδικό ποσοστό που αποδίδεται στους υποψηφίους βάσει του αριθμού των πληγέντων σε σχέση με τους συμμετέχοντες στις πανελλαδικές εξετάσεις 2026 ανά κατηγορία Λυκείου (ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, ημερήσιο, εσπερινό) και το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει ανά κατηγορία το 2%, καθώς και η ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών θα οριστούν με νεότερη υπουργική απόφαση.
Η απόφαση: ΕΔΩ.
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