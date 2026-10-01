Αν Χάθαγουεϊ: Η εμφάνιση με ημιδιάφανη μπλούζα που τόνιζε τη φουσκωμένη της κοιλιά
Αν Χάθαγουεϊ: Η εμφάνιση με ημιδιάφανη μπλούζα που τόνιζε τη φουσκωμένη της κοιλιά
Η 43χρονη ηθοποιός ανακοίνωσε τον Ιούνιο ότι περιμένει το τρίτο της παιδί
Μια εμφάνιση με μαύρη ημιδιάφανη μπλούζα, από την οποία διακρινόταν η φουσκωμένη της κοιλιά, έκανε η Αν Χάθαγουεϊ.
Η 43χρονη ηθοποιός εμφανίστηκε στην εκπομπή «The Drew Barrymore Show» την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, φορώντας ένα see through τοπ. Το ρούχο είχε μακριές λωρίδες υφάσματος που έπεφταν δεξιά και αριστερά από την κοιλιά της, ενώ το συνδύασε με αέρινο παντελόνι, σε ίδιο ύφος. Το look της ολοκληρώθηκε με μικρούς κρίκους στα αυτιά, μια σειρά από βραχιόλια και μαύρα γυαλιά ηλίου.
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Το μαύρο φαίνεται να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στις εμφανίσεις της για την προώθηση της νέας της ταινίας «Verity», καθώς μόλις μία ημέρα νωρίτερα εντυπωσίασε στην πρεμιέρα στη Νέα Υόρκη με μια custom μαύρη δημιουργία του Atelier Prabal Gurung. Η τουαλέτα αγκάλιαζε τη σιλουέτα της και είχε γοργονέ γραμμή, ενώ ολοκληρωνόταν με μια λαμπερή ουρά από τούλι.
Η Άν Χάθαγουεϊ ανακοίνωσε τον Ιούνιο ότι περιμένει το τρίτο της παιδί με τον σύζυγό της, Άνταμ Σούλμαν κατά τη διάρκεια διακοπών τους στο Σεν Τροπέ, όπου βρίσκονταν μαζί με τους δύο γιους τους και φίλους τους. Έκτοτε, η ηθοποιός έχει πειραματιστεί με διαφορετικά looks στο πλαίσιο της προώθησης των ταινιών της.
Φωτογραφίες: Getty Images / Ideal Image
Η 43χρονη ηθοποιός εμφανίστηκε στην εκπομπή «The Drew Barrymore Show» την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, φορώντας ένα see through τοπ. Το ρούχο είχε μακριές λωρίδες υφάσματος που έπεφταν δεξιά και αριστερά από την κοιλιά της, ενώ το συνδύασε με αέρινο παντελόνι, σε ίδιο ύφος. Το look της ολοκληρώθηκε με μικρούς κρίκους στα αυτιά, μια σειρά από βραχιόλια και μαύρα γυαλιά ηλίου.
Δείτε φωτογραφίες
Anne Hathaway’s latest maternity look has a built-in window for her baby bump https://t.co/tcYXfIGU7J pic.twitter.com/TH4k6TC55L— Page Six (@PageSix) September 30, 2026
Η Άν Χάθαγουεϊ ανακοίνωσε τον Ιούνιο ότι περιμένει το τρίτο της παιδί με τον σύζυγό της, Άνταμ Σούλμαν κατά τη διάρκεια διακοπών τους στο Σεν Τροπέ, όπου βρίσκονταν μαζί με τους δύο γιους τους και φίλους τους. Έκτοτε, η ηθοποιός έχει πειραματιστεί με διαφορετικά looks στο πλαίσιο της προώθησης των ταινιών της.
Φωτογραφίες: Getty Images / Ideal Image
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