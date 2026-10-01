Μεγαλώνοντας, συνηθίζουμε να μετράμε τις επιτυχίες. Τον πρώτο καλό βαθμό. Το πρώτο μετάλλιο. Το πρώτο γκολ. Την πρώτη φορά που ένα παιδί κάνει ποδήλατο χωρίς βοηθητικές ρόδες.
Με θυελλώδεις ανέμους και ισχυρές βροχές μπήκε ο Οκτώβριος, η πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema
Με θυελλώδεις ανέμους και ισχυρές βροχές μπήκε ο Οκτώβριος, η πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema
Ριπές ανέμων πάνω από 100 km/h μέσα στο Αιγαίο και ακραία ύψη βροχής στην Κρήτη - Καμπανάκι του μετεωρολόγου του protothema.gr για πλημμυρικά φαινόμενα
Με θυελλώδεις βοριάδες, με ριπές που ξεπερνούν τα 100 km/h μέσα στο Αιγαίο, και επίμονες βροχές κυρίως σε Εύβοια και Κρήτη μας υποδέχτηκε ο Οκτώβριος.
Αντίθετα, στα δυτικά και τα βόρεια ο καιρός θα δείξει ένα πιο ήπιο πρόσωπο, με εξασθενημένους ανέμους και αρκετή ηλιοφάνεια.
Πιο αναλυτικά:
Για σήμερα Πέμπτη (1/10) αναμένονται αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες θα δώσουν τοπικές βροχές στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Σποράδες, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, το βορειοανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.
Ισχυρές και επίμονες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην Κρήτη, με υπαρκτό τον κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων.
Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 με 26 βαθμούς στη δυτική Ελλάδα και τους 23 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ψύχρα θα παραμείνει αισθητή, με τον υδράργυρο να υποχωρεί στους 11 με 12 βαθμούς στα ορεινά.
Οι άνεμοι στα πελάγη θα πνέουν κυρίως από βορειοανατολικές διευθύνσεις, φτάνοντας στο Αιγαίο έως τα 9 μποφόρ και στο Ιόνιο έως τα 6 μποφόρ.
Στην Αττική αναμένεται μουντός καιρός με τοπικές βροχές, κυρίως μετά το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 21 βαθμούς, ενώ οι βοριάδες στα ανατολικά θα φτάσουν τα 8 μποφόρ.
Στη Θεσσαλονίκη δεν προβλέπονται βροχές. Οι άνεμοι στον Θερμαϊκό θα είναι ασθενείς, ενώ η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίξει τους 24 βαθμούς.
Αξίζει να σημειώσουμε ότι στη δυτική Κρήτη, κυρίως σε Χανιά και Ρέθυμνο, μέχρι την Κυριακή δεν αποκλείεται να πέσει συνολικά τόσο νερό όσο πέφτει κατά μέσο όρο ολόκληρο τον Οκτώβριο, ίσως και περισσότερο.
Αντίθετα, στα δυτικά και τα βόρεια ο καιρός θα δείξει ένα πιο ήπιο πρόσωπο, με εξασθενημένους ανέμους και αρκετή ηλιοφάνεια.
Πιο αναλυτικά:
Για σήμερα Πέμπτη (1/10) αναμένονται αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες θα δώσουν τοπικές βροχές στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Σποράδες, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, το βορειοανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.
Ισχυρές και επίμονες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην Κρήτη, με υπαρκτό τον κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων.
Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 με 26 βαθμούς στη δυτική Ελλάδα και τους 23 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ψύχρα θα παραμείνει αισθητή, με τον υδράργυρο να υποχωρεί στους 11 με 12 βαθμούς στα ορεινά.
Οι άνεμοι στα πελάγη θα πνέουν κυρίως από βορειοανατολικές διευθύνσεις, φτάνοντας στο Αιγαίο έως τα 9 μποφόρ και στο Ιόνιο έως τα 6 μποφόρ.
Στην Αττική αναμένεται μουντός καιρός με τοπικές βροχές, κυρίως μετά το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 21 βαθμούς, ενώ οι βοριάδες στα ανατολικά θα φτάσουν τα 8 μποφόρ.
Στη Θεσσαλονίκη δεν προβλέπονται βροχές. Οι άνεμοι στον Θερμαϊκό θα είναι ασθενείς, ενώ η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίξει τους 24 βαθμούς.
O καιρός των επόμενων ημερώνΑπό την Παρασκευή και μέχρι το τέλος της εβδομάδας, οι βροχές θα επιμείνουν στα ανατολικά και τα νότια και κυρίως στην Κρήτη, ενώ θα διατηρηθούν και οι θυελλώδεις άνεμοι μέσα στο Αιγαίο.
Αξίζει να σημειώσουμε ότι στη δυτική Κρήτη, κυρίως σε Χανιά και Ρέθυμνο, μέχρι την Κυριακή δεν αποκλείεται να πέσει συνολικά τόσο νερό όσο πέφτει κατά μέσο όρο ολόκληρο τον Οκτώβριο, ίσως και περισσότερο.
Παράλληλα, η θερμοκρασία θα παραμείνει σε επίπεδα χαμηλότερα από τα κανονικά για την εποχή.
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