Ο Γιαννακόπουλος αποθέωσε τον Ομπράντοβιτς: «Με τον Ζοτς δεν έχεις απλά τον καλύτερο»
SPORTS
Δημήτρης Γιαννακόπουλος Ζέλικο Ομπράντοβιτς Παναθηναϊκός

Ο Γιαννακόπουλος αποθέωσε τον Ομπράντοβιτς: «Με τον Ζοτς δεν έχεις απλά τον καλύτερο»

O ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού ανέβασε story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, μιλώντας με τα καλύτερα λόγια για τον Σέρβο τεχνικό

Ο Γιαννακόπουλος αποθέωσε τον Ομπράντοβιτς: «Με τον Ζοτς δεν έχεις απλά τον καλύτερο»
12 ΣΧΟΛΙΑ
Μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Βιλερμπάν, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αποθέωσε τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Συγκεκριμένα ο ιδιοκτήτης των «πρασίνων» ανέβασε story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, μιλώντας με τα καλύτερα λόγια για τον Σέρβο τεχνικό, τονίζοντας πως είναι ο καλύτερος σε οτιδήποτε ακουμπά το μπάσκετ.

«Με Ζοτς δεν έχεις απλά σε τακτική τον καλύτερο, δεν έχεις απλά σε διαχείριση αστέρων τον καλύτερο, δεν έχεις απλά σε μετάδοση ψυχολογίας τον καλύτερο, δεν έχεις σε οτιδήποτε ακουμπά το μπάσκετ τον καλύτερο. Έχεις αυτόν που ούτε καν φαντάζονται τα διάφορα ποντίκια να προσπαθήσουν να δημιουργήσουν πρόβλημα, γιατί με δύο λέξεις σας γ@@@ει όλους!»

Ο Γιαννακόπουλος αποθέωσε τον Ομπράντοβιτς: «Με τον Ζοτς δεν έχεις απλά τον καλύτερο»



Πηγή: gazzetta.gr
12 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

UNIC Evolve: Η ερευνητική πρωτοβουλία που κάνει την πραγματική ζωή πεδίο έρευνας

Το ερευνητικό πρόγραμμα του UNIC Athens μετατρέπει το campus του Ελληνικού σε ένα ζωντανό πεδίο έρευνας, όπου Τεχνητή Νοημοσύνη, Βιοτεχνολογία και βιολογικά δεδομένα συναντώνται, ανοίγοντας νέους δρόμους για την υγεία, την ευημερία και φυσικά, την επιστήμη.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης