Ο Τιτανικός ως immersive εμπειρία στο Digital Theater Γουδί

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Ένα από τα πιο ξεχωριστά στοιχεία της έκθεσης είναι η πρωτοποριακή εμπειρία περιήγησης μέσω VR, η οποία μεταφέρει τους επισκέπτες σε μια μοναδική εξερεύνηση του σημείου όπου βρίσκεται σήμερα το ναυάγιο του Τιτανικού, πάνω από τέσσερα χιλιόμετρα κάτω από την επιφάνεια του Βόρειου Ατλαντικού.Οι επισκέπτες έχουν τη σπάνια ευκαιρία να εξερευνήσουν τα απομεινάρια του Τιτανικού όπως υπάρχουν σήμερα, σιωπηλά στον βυθό του ωκεανού. Αυτή η μοναδική εμπειρία μετατρέπει τους επισκέπτες από απλούς παρατηρητές σε ενεργούς συμμετέχοντες σε ένα από τα πιο συναρπαστικά θαλάσσια ταξίδια της ιστορίας.Στο Titanic: An Immersive Voyage, επτά σημαντικοί Έλληνες καλλιτέχνες δίνουν φωνή σε πρόσωπα και στιγμές που σημάδεψαν την ιστορία του Τιτανικού. Η Πέμη Ζούνη αναλαμβάνει την κεντρική αφήγηση, συνδέοντας τις διαφορετικές ιστορίες και οδηγώντας τον επισκέπτη στη διαδρομή του πλοίου. Ο Γιάννης Μπέζος, ως εικονικός κυβερνήτης, συνοδεύει την κατάδυση μέσω VR στο ναυάγιο, σε βάθος άνω των τεσσάρων χιλιομέτρων στον Βόρειο Ατλαντικό. Ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης αφηγείται την ιστορία των τηλεγραφημάτων, των προειδοποιήσεων και των μηνυμάτων κινδύνου που ανταλλάχθηκαν εκείνη τη νύχτα, ενώ ο Σωτήρης Τσαφούλιας μεταφέρει τον επισκέπτη στο λεβητοστάσιο και στον σκληρό κόσμο των ανθρώπων που κρατούσαν το πλοίο σε λειτουργία. Ο Αιμίλιος Χειλάκης και ο Γιάννης Στάνκογλου δίνουν φωνή στους δύο παρατηρητές που εντόπισαν το παγόβουνο λίγες στιγμές πριν από τη σύγκρουση. Τέλος, η Κατερίνα Λέχου δίνει φωνή στο ίδιο το παγόβουνο, έναν από τους καθοριστικούς «πρωταγωνιστές» της ιστορίας.Μέσα από τις αφηγήσεις τους, η immersive εμπειρία φωτίζει διαφορετικές πλευρές της νύχτας της 14ης Απριλίου 1912 και φέρνει στο προσκήνιο τους ανθρώπους, τις αποφάσεις και τις στιγμές που συνέθεσαν την ιστορία του Τιτανικού.Από 12 Οκτωβρίου 2026Δευτέρα έως Πέμπτη13:00 & 13.30 (δυο slots εισόδου)* οργανωμένες επισκέψεις σχολείων 09:00-13:00Παρασκευή13.30 - 19.00 (είσοδος ανά 30')* Τελευταίο γκρουπ επισκεπτών στις 19:00Σάββατο10.00 - 20.00* Τελευταίο γκρουπ επισκεπτών στις 20:00Κυριακή10.00 - 19.00* Τελευταίο γκρουπ επισκεπτών στις 19:00Η έκθεση δεν ενδείκνυται για άτομα που έχουν φωτοευαισθησία και πάσχουν από επιληπτικές κρίσεις.20€ Γενική είσοδος57€ Πακέτο 3 ατόμων (3 x 19€)72€ Πακέτο 4 ατόμων (4 x 18€)Δωρεάν είσοδος για παιδιά έως 3 ετών