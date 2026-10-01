Η Σοφία Μπους παντρεύτηκε κρυφά με την Άσλιν Χάρις: Είναι η σύζυγός μου, είπε

Αντί να ανακοινώσουν αμέσως τον γάμο τους, οι δύο γυναίκες ταξίδεψαν σε διάφορα μέρη των ΗΠΑ. Αφού ενημέρωσαν τον στενό τους κύκλο για την ευχάριστη είδηση, η Μπους ένιωσε έτοιμη να μιλήσει δημόσια για τη νέα τους οικογενειακή κατάσταση, καθώς, όπως εξήγησε, είχε αρχίσει να τη δυσκολεύει να αποκαλεί τη Χάρις απλώς «

» της. «

», είπε και πρόσθεσε: «

».



Η απόφαση να κρατήσουν την τελετή ιδιωτική είχε ιδιαίτερη σημασία και για τις δύο, καθώς έχουν περάσει μεγάλο μέρος της ενήλικης ζωής τους στο επίκεντρο της δημοσιότητας. «Όταν φτάνεις σε αυτό το στάδιο της ζωής σου, αρχίζεις να ξεχωρίζεις τι είναι πραγματικά δικό σου και τι ήταν ανέκαθεν κάπως για όλους τους άλλους» δήλωσε η Μπους.



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