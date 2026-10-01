Η Σοφία Μπους παντρεύτηκε κρυφά με την Άσλιν Χάρις: Είναι η σύζυγός μου, είπε
Η Σοφία Μπους παντρεύτηκε κρυφά με την Άσλιν Χάρις: Είναι η σύζυγός μου, είπε
Η ηθοποιός αποκάλυψε ότι πραγματοποίησαν μια μικρή και ιδιωτική τελετή το καλοκαίρι του 2025 στη Νέα Υόρκη
Κρυφά με τη σύντροφό της, Άσλιν Χάρις παντρεύτηκε η Σοφία Μπους, αποκαλώντας τη δημόσια πια «σύζυγό της».
Η ηθοποιός αποκάλυψε ότι πραγματοποίησαν μια μικρή και ιδιωτική τελετή το καλοκαίρι του 2025 στη Νέα Υόρκη. Η 44χρονη Μπους και η 40χρονη πρώην ποδοσφαιρίστρια αποφάσισαν να κρατήσουν τον γάμο τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, έχοντας στο πλευρό τους τα δύο παιδιά της Χάρις, τη Σλόαν και τον Όσιαν.
Το ζευγάρι αποκάλυψε την είδηση στη Vogue, σε συνέντευξη που δημοσιεύτηκε την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, ενώ η Σοφία Μπους μιλά αναλυτικά για τον γάμο και τη σχέση τους στα απομνημονεύματά της «And I Will Tell You Mine: Notes from a Life in Progress», τα οποία κυκλοφορούν στις 27 Οκτωβρίου.
Αντί να ανακοινώσουν αμέσως τον γάμο τους, οι δύο γυναίκες ταξίδεψαν σε διάφορα μέρη των ΗΠΑ. Αφού ενημέρωσαν τον στενό τους κύκλο για την ευχάριστη είδηση, η Μπους ένιωσε έτοιμη να μιλήσει δημόσια για τη νέα τους οικογενειακή κατάσταση, καθώς, όπως εξήγησε, είχε αρχίσει να τη δυσκολεύει να αποκαλεί τη Χάρις απλώς «σύντροφό» της. «Δεν είσαι η σύντροφός μου, ξέρεις; Είσαι η σύζυγός μου», είπε και πρόσθεσε: «Και αισθάνομαι υπέροχα που το λέω».
Η απόφαση να κρατήσουν την τελετή ιδιωτική είχε ιδιαίτερη σημασία και για τις δύο, καθώς έχουν περάσει μεγάλο μέρος της ενήλικης ζωής τους στο επίκεντρο της δημοσιότητας. «Όταν φτάνεις σε αυτό το στάδιο της ζωής σου, αρχίζεις να ξεχωρίζεις τι είναι πραγματικά δικό σου και τι ήταν ανέκαθεν κάπως για όλους τους άλλους» δήλωσε η Μπους.
Η Χάρις περιέγραψε τη γαμήλια ημέρα ως μια απλή οικογενειακή γιορτή, χωρίς την πίεση που συχνά συνοδεύει έναν μεγάλο γάμο: «Τα παιδιά έτρεχαν και ήταν χαρούμενα, μαζέψαμε λουλούδια από το κτήμα και η κόρη μας, η Σλόαν, τα κρατούσε. Ήταν πολύ όμορφο για εκείνα, γιατί δεν ήταν μια ημέρα γεμάτη πίεση, που θα ήταν υπερβολική για μικρά παιδιά».
Το βράδυ, η οικογένεια έκλεισε τη γιορτή ψήνοντας marshmallows, κάτι που η Σοφία Μπους χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντικό για εκείνη: «Ήταν τόσο όμορφα και χωρίς καθόλου πίεση. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ και νομίζω ότι οι ημέρες του γάμου δεν είναι πάντα έτσι».
Η Σοφία Μπους είχε παντρευτεί τον Τσαντ Μάικλ Μάρεϊ το 2005, με τον γάμο τους να διαρκεί μέχρι το 2006, ενώ το 2022 παντρεύτηκε τον Γκραντ Χιουζ, από τον οποίο χώρισε το 2024. Η Μπους και η Χάρις έγιναν ζευγάρι τον Οκτώβριο του 2023. Η ηθοποιός επιβεβαίωσε δημόσια τη σχέση τους το 2024, σε συνέντευξή της στο Glamour, όπου μίλησε για τη σεξουαλικότητά της ως queer.
Μιλώντας στη Vogue για την απόφασή τους να δημοσιοποιήσουν τη σχέση και τον γάμο τους, η Χάρις τόνισε ότι η ορατότητα παραμένει σημαντική για τις ίδιες: «Αυτή η συζήτηση δεν αφορά τη Σοφία κι εμένα. Γνωρίζουμε την αγάπη που μοιραζόμαστε», δήλωσε, προσθέτοντας ότι «το κομμάτι της ορατότητας έχει σημασία» για τους νέους ανθρώπους που μπορεί ακόμη να μη νιώθουν ότι εκπροσωπούνται από κάποιον.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Η ηθοποιός αποκάλυψε ότι πραγματοποίησαν μια μικρή και ιδιωτική τελετή το καλοκαίρι του 2025 στη Νέα Υόρκη. Η 44χρονη Μπους και η 40χρονη πρώην ποδοσφαιρίστρια αποφάσισαν να κρατήσουν τον γάμο τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, έχοντας στο πλευρό τους τα δύο παιδιά της Χάρις, τη Σλόαν και τον Όσιαν.
Το ζευγάρι αποκάλυψε την είδηση στη Vogue, σε συνέντευξη που δημοσιεύτηκε την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, ενώ η Σοφία Μπους μιλά αναλυτικά για τον γάμο και τη σχέση τους στα απομνημονεύματά της «And I Will Tell You Mine: Notes from a Life in Progress», τα οποία κυκλοφορούν στις 27 Οκτωβρίου.
Sophia Bush reveals she and Ashlyn Harris have been secretly married for more than a year https://t.co/GL3Fz5B8oe pic.twitter.com/GpjToMzHUt— New York Post (@nypost) September 30, 2026
Η απόφαση να κρατήσουν την τελετή ιδιωτική είχε ιδιαίτερη σημασία και για τις δύο, καθώς έχουν περάσει μεγάλο μέρος της ενήλικης ζωής τους στο επίκεντρο της δημοσιότητας. «Όταν φτάνεις σε αυτό το στάδιο της ζωής σου, αρχίζεις να ξεχωρίζεις τι είναι πραγματικά δικό σου και τι ήταν ανέκαθεν κάπως για όλους τους άλλους» δήλωσε η Μπους.
Η Χάρις περιέγραψε τη γαμήλια ημέρα ως μια απλή οικογενειακή γιορτή, χωρίς την πίεση που συχνά συνοδεύει έναν μεγάλο γάμο: «Τα παιδιά έτρεχαν και ήταν χαρούμενα, μαζέψαμε λουλούδια από το κτήμα και η κόρη μας, η Σλόαν, τα κρατούσε. Ήταν πολύ όμορφο για εκείνα, γιατί δεν ήταν μια ημέρα γεμάτη πίεση, που θα ήταν υπερβολική για μικρά παιδιά».
Το βράδυ, η οικογένεια έκλεισε τη γιορτή ψήνοντας marshmallows, κάτι που η Σοφία Μπους χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντικό για εκείνη: «Ήταν τόσο όμορφα και χωρίς καθόλου πίεση. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ και νομίζω ότι οι ημέρες του γάμου δεν είναι πάντα έτσι».
Η Σοφία Μπους είχε παντρευτεί τον Τσαντ Μάικλ Μάρεϊ το 2005, με τον γάμο τους να διαρκεί μέχρι το 2006, ενώ το 2022 παντρεύτηκε τον Γκραντ Χιουζ, από τον οποίο χώρισε το 2024. Η Μπους και η Χάρις έγιναν ζευγάρι τον Οκτώβριο του 2023. Η ηθοποιός επιβεβαίωσε δημόσια τη σχέση τους το 2024, σε συνέντευξή της στο Glamour, όπου μίλησε για τη σεξουαλικότητά της ως queer.
Μιλώντας στη Vogue για την απόφασή τους να δημοσιοποιήσουν τη σχέση και τον γάμο τους, η Χάρις τόνισε ότι η ορατότητα παραμένει σημαντική για τις ίδιες: «Αυτή η συζήτηση δεν αφορά τη Σοφία κι εμένα. Γνωρίζουμε την αγάπη που μοιραζόμαστε», δήλωσε, προσθέτοντας ότι «το κομμάτι της ορατότητας έχει σημασία» για τους νέους ανθρώπους που μπορεί ακόμη να μη νιώθουν ότι εκπροσωπούνται από κάποιον.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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