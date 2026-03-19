Μαίρη Βιτινάρος: Είμαι 1,84 χωρίς τακούνια, κάποιοι άντρες κομπλάρουν δίπλα μου
Ένας άντρας που βγήκαμε μου είπε να μην φοράω τακούνια, ανέφερε το μοντέλο

Τις αντιδράσεις που δέχεται από τους άντρες αναφορικά με το ύψος της, μοιράστηκε η Μαίρη Βιτινάρος, αναφέροντας ότι το 1,84 είναι  συχνά λόγος για να κομπλάρει ένα πρόσωπο που τη συνοδεύει.

Το μοντέλο εξήγησε ότι συνηθίζει να φοράει τακούνια, γεγονός που την κάνει να φαίνεται ακόμη πιο ψηλή. Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», σε δηλώσεις που προβλήθηκαν την Πέμπτη 19 Μαρτίου, περιέγραψε ένα περιστατικό από έξοδό της. Όπως ανέφερε η Μαίρη Βιτινάρος, εξαιτίας του ύψους που της προσέδιδαν τα τακούνια που φορούσε, της ζητήθηκε να μην τα επιλέγει, με αποτέλεσμα να απορρίψει τον συγκεκριμένο άντρα.

Αναφερόμενη στην εξωτερική της εικόνα, το μοντέλο είπε: «Είμαι 1,84 χωρίς τακούνια και σήμερα νιώθω ότι είμαι 2 μέτρα. Κάποιοι άντρες κομπλάρουν μερικές φορές δίπλα μου, μου το έχουν πει. Ένας άντρας που βγήκαμε μου είπε να μην φοράω τακούνια, δεν κράτησε πολύ μετά από αυτό, τελείωσε πολύ γρήγορα, δεν γίνεται».

