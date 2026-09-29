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Σοβαρό τροχαίο στην πλατεία Κολιάτσου, ηλεκτρικό πατίνι παρέσυρε έγκυο και την τραυμάτισε, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Πλατεία Κολιάτσου Παράσυρση πεζού Έγκυος

Σοβαρό τροχαίο στην πλατεία Κολιάτσου, ηλεκτρικό πατίνι παρέσυρε έγκυο και την τραυμάτισε, δείτε βίντεο

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε την έγκυο γυναίκα και την μετέφερε στο ΚΑΤ - Δεν κινδυνεύει η ζωή της

Σοβαρό τροχαίο στην πλατεία Κολιάτσου, ηλεκτρικό πατίνι παρέσυρε έγκυο και την τραυμάτισε, δείτε βίντεο
7 ΣΧΟΛΙΑ
Σοβαρό τροχαίο με παράσυρση πεζής από μηχανή σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στην οδό 28ης Οκτωβρίου, στο ύψος της πλατείας Κολιάτσου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η γυναίκα που παρασύρθηκε από ηλεκτρικό πατίνι είναι έγκυος και τραυματίστηκε, χωρίς ωστόσο να κινδυνεύει η ζωή της.
 
Άμεσα στο σημείο έφτασαν περιπολικό της Τροχαίας αλλά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο παρέλαβε την έγκυο γυναίκα και την μετέφερε στο ΚΑΤ.  

7 ΣΧΟΛΙΑ

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