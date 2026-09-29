Το ερευνητικό πρόγραμμα του UNIC Athens μετατρέπει το campus του Ελληνικού σε ένα ζωντανό πεδίο έρευνας, όπου Τεχνητή Νοημοσύνη, Βιοτεχνολογία και βιολογικά δεδομένα συναντώνται, ανοίγοντας νέους δρόμους για την υγεία, την ευημερία και φυσικά, την επιστήμη.
Σοβαρό τροχαίο στην πλατεία Κολιάτσου, ηλεκτρικό πατίνι παρέσυρε έγκυο και την τραυμάτισε, δείτε βίντεο
Σοβαρό τροχαίο στην πλατεία Κολιάτσου, ηλεκτρικό πατίνι παρέσυρε έγκυο και την τραυμάτισε, δείτε βίντεο
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε την έγκυο γυναίκα και την μετέφερε στο ΚΑΤ - Δεν κινδυνεύει η ζωή της
Σοβαρό τροχαίο με παράσυρση πεζής από μηχανή σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στην οδό 28ης Οκτωβρίου, στο ύψος της πλατείας Κολιάτσου.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η γυναίκα που παρασύρθηκε από ηλεκτρικό πατίνι είναι έγκυος και τραυματίστηκε, χωρίς ωστόσο να κινδυνεύει η ζωή της.
Άμεσα στο σημείο έφτασαν περιπολικό της Τροχαίας αλλά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο παρέλαβε την έγκυο γυναίκα και την μετέφερε στο ΚΑΤ.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η γυναίκα που παρασύρθηκε από ηλεκτρικό πατίνι είναι έγκυος και τραυματίστηκε, χωρίς ωστόσο να κινδυνεύει η ζωή της.
Άμεσα στο σημείο έφτασαν περιπολικό της Τροχαίας αλλά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο παρέλαβε την έγκυο γυναίκα και την μετέφερε στο ΚΑΤ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα