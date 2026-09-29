Το ΝΑΤΟ καταδικάζει την πυρηνική ρητορική της Ρωσίας, που απειλεί τη Συμμαχία με αφορμή το Καλίνιγκραντ

Νωρίτερα, η ρωσική πρεσβεία στις Βρυξέλλες δημοσίευσε στην πλατφόρμα Χ περιεχόμενο του έγγραφου, στο οποίο η Ρωσία εκφράζει την «ανησυχία» της για τις «προκλητικές ενέργειες» εκ μέρους του ΝΑΤΟ όσον αφορά το Καλίνινγκραντ