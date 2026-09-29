Η Γερουσία της Ισπανίας απέρριψε την επικύρωση της συνθήκης φιλίας με τη Γαλλία, εν μέσω της επίσκεψης Μακρόν

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Η ισπανική Γερουσία, στην οποία επικρατεί η δεξιά αντιπολίτευση, απέρριψε την επικύρωση της συνθήκης φιλίας μεταξύ της Ισπανίας και της Γαλλίας, την ώρα που βρίσκεται στη χώρα σε επίσημη επίσκεψη ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.Συνολικά 142 γερουσιαστές της Δεξιάς (Λαϊκό Κόμμα) και της ακροδεξιάς (Vox) καταψήφισαν το κείμενο , έναντι 106 που το υπερψήφισαν, κυρίως από το Σοσιαλιστικό Κόμμα (PSOE) του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ.Η ψηφοφορία έγινε στη Γερουσία την ώρα που άρχιζε στα Ανάκτορα επίσημο δείπνο στο οποίο παρακάθονταν ο Μακρόν, ο βασιλιάς Φελίπε ΣΤ' και η βασίλισσα Λετίθια.Η συνθήκη γαλλοϊσπανικής φιλίας αρχικά μονογραφήθηκε στη Βαρκελώνη τον Ιανουάριο του 2023 από τον Μακρόν και τον Σάντσεθ.Έκτοτε επικυρώθηκε ταυτόχρονα από το Κογκρέσο των Αντιπροσώπων (Κάτω Βουλή του ισπανικού κοινοβουλίου) στη Μαδρίτη, και τη γαλλική Εθνοσυνέλευση και τη Γερουσία στο Παρίσι.Ωστόσο, το ισπανικό Λαϊκό Κόμμα (PP) που διαθέτει απόλυτη πλειοψηφία στη Γερουσία ήταν αντίθετο σε άρθρο (ήδη από τη σύνταξή του) το οποίο προβλέπει ότι ένα μέλος της κυβέρνησης μιας εκ των δύο χωρών να προσκαλείται στο υπουργικό συμβούλιο της άλλης τουλάχιστον μια φορά κάθε τρεις μήνες.Επί του σημείου αυτού, η ισπανική Δικαιοσύνη έκρινε στις 23 Σεπτεμβρίου, λίγες ημέρες πριν από την άφιξη του Μακρόν στη Μαδρίτη, ότι η συνθήκη γαλλοϊσπανικής φιλίας είναι πράγματι συνταγματική.Η Γαλλία έχει υπογράψει τέσσερις συνθήκες φιλίας αυτού του είδους στην Ευρώπη με τη Γερμανία, την Ιταλία και την Πολωνία, εκτός από την Ισπανία.Η Ισπανία, από την πλευρά της, έχει υπογράψει ανάλογη συνθήκη μόνο με την Πορτογαλία και το Μαρόκο, τους άλλους γείτονές της.