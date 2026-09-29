Βοζίνια: «Θα ήθελα πίσω την παλιά μου ζωή, υπάρχουν παντού άνθρωποι που σε καταγράφουν με το κινητό τους»

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Hugo Gloss (@hugogloss)

Η πορεία του, ωστόσο, άλλαξε οριστικά στις 15 Ιουνίου. Εκείνη την ημέρα το Πράσινο Ακρωτήρι έδινε απέναντι στην Ισπανία τον πρώτο αγώνα Παγκοσμίου Κυπέλλου στην ιστορία του.Απέναντι στη μετέπειτα παγκόσμια πρωταθλήτρια, ο Βοζίνια εξελίχθηκε στον σημαντικότερο παράγοντα της ομάδας του.Ο τερματοφύλακας του Πράσινου Ακρωτηρίου είχε επτά μεγάλες επεμβάσεις, συμβάλλοντας καθοριστικά στο αποτέλεσμα (0-0).Μάλιστα, εκείνο έμελλε να είναι το μοναδικό παιχνίδι σε ολόκληρη τη διοργάνωση στο οποίο η ισπανική εθνική ομάδα δεν κατάφερε να φθάσει στη νίκη.Η εμφάνιση αυτή άλλαξε μέσα σε λίγες ώρες και τη δημόσια εικόνα του Βοζίνια.Πριν από την αναμέτρηση με την Ισπανία, ο λογαριασμός του στο Instagram αριθμούσε περίπου 56.000 ακολούθους. Μετά τον αγώνα, ο αριθμός ξεπέρασε το ένα εκατομμύριο.Όπως εξήγησε στον «Observer», ένα μέλος του επιτελείου της εθνικής ομάδας ήταν εκείνο που τον ενημέρωσε αρχικά για την εντυπωσιακή αύξηση.Ο ίδιος θεώρησε ότι επρόκειτο για αστείο. Αντιλήφθηκε την πραγματική διάσταση της δημοσιότητας όταν δημοσιογράφος βραζιλιάνικου τηλεοπτικού σταθμού τού έδειξε το προφίλ του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης.«Αποφάσισα να απενεργοποιήσω τις ειδοποιήσεις του Instagram, ώστε να μην μπαίνω στον πειρασμό να ελέγχω συνεχώς ποιος με ακολουθεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.Ο αγώνας απέναντι στην Ισπανία αποτέλεσε παράλληλα την πρώτη μεγάλη παρουσίαση του Πράσινου Ακρωτηρίου στο παγκόσμιο ποδοσφαιρικό κοινό.Η αφρικανική χώρα των λίγο περισσότερων από 500.000 κατοίκων πραγματοποίησε μία αξιοσημείωτη πορεία στη διοργάνωση.Η ομάδα του κατάφερε να αφήσει εκτός συνέχειας την Ουρουγουάη του Μαρσέλο Μπιέλσα στη φάση των ομίλων, ενώ δεν γνώρισε ήττα στην κανονική διάρκεια κανενός αγώνα της.Η πορεία της ολοκληρώθηκε απέναντι στην Αργεντινή του Λιονέλ Μέσι, η οποία χρειάστηκε την παράταση για να εξασφαλίσει την πρόκριση στη φάση των «16».Μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο, η εξαιρετική παρουσία του Βοζίνια τού άνοιξε μία νέα επαγγελματική προοπτική.Ο 40χρονος τερματοφύλακας υπέγραψε στην Κόλο-Κόλο, έναν από τους ιστορικότερους και σημαντικότερους συλλόγους της Χιλής.Η συνέχεια, πάντως, δεν ήταν αντίστοιχη με όσα είχε πετύχει στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Από τα πρώτα εννέα παιχνίδια στα οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί, αγωνίστηκε μόλις στα τρία.Το συμβόλαιό του με την ομάδα της Χιλής έχει διάρκεια έως τον Δεκέμβριο, ενώ προβλέπεται δυνατότητα ανανέωσης για ακόμη έναν χρόνο, υπό την προϋπόθεση ότι θα συμπληρώσει το 50% των διαθέσιμων αγωνιστικών λεπτών κατά τη διάρκεια του τρέχοντος εξαμήνου.Παρά τον περιορισμένο χρόνο συμμετοχής του σε συλλογικό επίπεδο, η παρουσία του στο Παγκόσμιο Κύπελλο εξακολουθεί να του εξασφαλίζει σημαντική διεθνή αναγνώριση.Ο Βοζίνια βρίσκεται μεταξύ των δέκα υποψηφίων για το τρόπαιο «Λεβ Γιασίν», το οποίο απονέμεται στον κορυφαίο τερματοφύλακα της σεζόν.Ανάμεσα στους συνυποψηφίους του βρίσκονται ο Τιμπό Κουρτουά της Ρεάλ Μαδρίτης και ο Ουνάι Σιμόν της εθνικής Ισπανίας.