Χρήστος Μενιδιάτης: O πατέρας μου έδινε σημασία στην υστεροφημία, έλεγε ότι κανείς δεν θα βρισκόταν να πει κάτι κακό για εκείνον
Μας έλεγε ότι το πιο σημαντικό περιουσιακό στοιχείο που μας άφηνε ήταν το όνομά του, πρόσθεσε ο τραγουδιστής
Στη σημασία που έδινε στην υστεροφημία ο πατέρας του στάθηκε ο Χρήστος Μενιδιάτης, μεταφέροντας τα λόγια που είχε πει εκείνος στα παιδιά του. Όπως τόνισε, ο αείμνηστος τραγουδιστής πίστευε πως το πιο σημαντικό περιουσιακό στοιχείο που θα άφηνε μετά τον θάνατό του ήταν το όνομά του.
Ο Χρήστος Μενιδιάτης ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4», το απόγευμα της Πέμπτης 19 Μαρτίου, και αναφέρθηκε στον πατέρα του λέγοντας: «Ήξερε πολύ καλά τι ήθελε στη ζωή του. Τι ήθελε δηλαδή να δημιουργήσει και τι ήθελε, στο τέλος, να αφήσει. Ήθελε να αφήσει το όνομά του, έδινε πάρα πολλή σημασία στην υστεροφημία του. “Το πιο σημαντικό περιουσιακό στοιχείο που σας αφήνω είναι το όνομά μου” μας έλεγε”».
Ο Μιχάλης Μενιδιάτης έλεγε με βεβαιότητα στα παιδιά του πως κανείς δεν είχε να πει κάτι κακό για εκείνον. «Δεν θα βρεθεί ποτέ κανείς να σας πει κάτι κακό για μένα, έλεγε. “Κι αυτός που θα το πει, κάτι άλλο συμβαίνει. Ήταν δηλαδή τόσο ακέραιος στη συμπεριφορά του, στον χώρο που δούλευε, στους φίλους του. Ήταν μανιακός φίλος. Δηλαδή, όταν ήσουν φίλους του Μενιδιάτη, ήσουν 100% εκεί», πρόσθεσε στη συνέχεια ο τραγουδιστής.
Δείτε το βίντεο
Μεταξύ άλλων, ο Χρήστος Μενιδιάτης διευκρίνισε ότι η διαφορά ηλικίας ανάμεσα στους γονείς του ποτέ δεν τον προβλημάτισε. Όπως ανέφερε, όσο περνούσαν τα χρόνια, ο πατέρας του ένιωθε όλο και περισσότερο παιδί.
Πιο αναλυτικά, σημείωσε: «Σαν παιδί δεν ένιωθα τη διαφορά που είχαν οι γονείς μου μεταξύ τους. Λογικό θα ήταν να υπήρχε πρόβλημα, όμως όσο περνούσαν τα χρόνια υπήρχε κάτι διαφορετικό στην περίπτωση του πατέρα μου. Όσο μεγάλωνε, χαλάρωνε και γινόταν ακόμα πιο παιδί. Ιδιαιτέρως όταν πια είχε μπει η δουλειά στον δρόμο της, τα προβλήματα ήταν ελάχιστα και ζούσε στην οικογένεια του, είχε χαλαρώσει και εκεί ήρθε η πλήρης ισορροπία».
Δείτε το βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα