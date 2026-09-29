Η είσοδος στα μουσεία στη Βρετανία θα παραμείνει δωρεάν και για τους ξένους

Η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε την Τρίτη ότι η είσοδος στα εθνικά μουσεία θα παραμείνει δωρεάν για τους αλλοδαπούς επισκέπτες, αφού τον περασμένο Μάρτιο ανέφερε ότι εξέταζε την πιθανότητα να επιβάλει εισιτήριο μόνο σε αυτούς, ώστε να αυξηθούν οι οικονομικοί πόροι τους.Από, η είσοδος και η πρόσβαση στις μόνιμες συλλογές των εθνικών μουσείων -όπως στο Βρετανικό Μουσείο ή την Εθνική Πινακοθήκη του Λονδίνου- είναικαι εκατομμύρια ξένοι τουρίστες τα επισκέπτονται κάθε χρόνο.Οι επισκέπτες πληρώνουν εισιτήριο μόνο για τις προσωρινές εκθέσεις.Η κυβέρνηση ανέφερε τον Μάρτιο ότι εξέταζε την ιδέα να επιβάλει εισιτήριο στους αλλοδαπούς, για να στηρίξει οικονομικά αυτά τα πολιτιστικά ιδρύματα. Τελικά, «όλος ο κόσμος θα εξακολουθεί να επωφελείται από τη δωρεάν είσοδο» ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Πολιτισμού, υπενθυμίζοντας ότι τα εθνικά μουσεία προσελκύουν επισκέπτες απ’ όλον τον κόσμο και συνεισφέρουν στην οικονομία με «περισσότερες από 1 δισ. στερλίνες [1,16 δισ. ευρώ] ετησίως».Το 2025, 7,1 εκατομμύρια άνθρωποι επισκέφθηκαν το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας καιΣύμφωνα με στοιχεία της κυβέρνησης για το οικονομικό έτος 2023-24, το 43% των επισκεπτών ήταν αλλοδαποί.Από τις αρχές του έτους η Γαλλία έχει αυξήσει την τιμή των εισιτηρίων για το Λούβρο και άλλα πέντε μουσεία και μνημεία, όπως είναι οι Βερσαλλίες, για τους επισκέπτες που προέρχονται από χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΕ + Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία).Αυτό σημαίνει ότι καταβάλλουν 32 ευρώ για να περιηγηθούν στο Λούβρο, 10 ευρώ περισσότερα από τους Γάλλους και τους άλλους Ευρωπαίους επισκέπτες.