Χρήστος Μενιδιάτης: Θα ήθελα κάποια στιγμή να γίνει μία ταινία για τον πατέρα μου, θα μπορούσε να τον υποδυθεί ο Μελέτης Ηλίας
GALA
Η ζωή του πατέρα μου θεωρώ ότι είναι ένα πολύ ωραίο μυθιστόρημα, είπε ο τραγουδιστής για τον Μιχάλη Μενιδιάτη

Την επιθυμία του να γίνει ταινία η ζωή του Μιχάλη Μενιδιάτη, εξέφρασε ο γιος τους, Χρήστος, σχολιάζοντας ότι ένα πρόσωπο που θα μπορούσε να τον υποδυθεί είναι ο Μελέτης Ηλίας.

Σε δηλώσεις που έκανε ο τραγουδιστής στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» που προβλήθηκε την Τετάρτη 15 Απριλίου, ανέφερε ότι η πορεία του πατέρα του, που έφυγε από τη ζωή τον Αύγουστο του 2012, έχει ενδιαφέροντα στοιχεία για να μεταφερθούν στη μεγάλη οθόνη. Σε ερώτηση για τον ηθοποιό που θα μπορούσε να ενσαρκώσει τον Μιχάλη Μενιδιάτη, ο γιος του απάντησε ότι ένα πιθανό πρόσωπο, που θεωρεί καλό στην τέχνη του και παράλληλα κατάγεται από το Μενίδι, όπως η οικογένειά του, είναι ο Μελέτης Ηλίας.

Πιο αναλυτικά, ο Χρήστος Μενιδιάτης είπε: «Η ζωή του πατέρα μου θεωρώ ότι είναι ένα πολύ ωραίο μυθιστόρημα και θα ήθελα κάποια στιγμή να κάνω μία ταινία ή κάτι αντίστοιχο. Δεν έχω σκεφτεί ποιος θα μπορούσε να τον υποδυθεί, αλλά ένα παιδί που είναι πολύ καλός ηθοποιός και είναι από το Μενίδι η καταγωγή του είναι ο Μελέτης Ηλίας».

Δείτε το βίντεο

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

